Le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine « ne faiblira jamais », a promis Rishi Sunak hier soir – alors que le président Zelensky débarquait lors d’un sommet historique du G7 au Japon.

Le héros ukrainien a déclaré que « la paix se rapprochera aujourd’hui » alors qu’il se rapproche d’autres nations signant leurs F-16 pour aider le combat russe.

Rishi Sunak rencontre le président Volodymyr Zelensky au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon Crédit : AFP

Rishi s’entretient avec le président américain Joe Biden Crédit : Simon Dawson / No 10 Downing Street

Le PM participe à la confection d’une crêpe japonaise traditionnelle Crédit : Simon Dawson / No 10 Downing Street

C’est venu après que l’Amérique a finalement donné le feu vert à d’autres nations envoyant leurs avions de chasse à l’effort de guerre s’ils le veulent.

Les troupes américaines formeront également les pilotes de Kiev à l’utilisation des jets, a annoncé l’Amérique hier.

Zelensky a tenu hier soir une réunion tendue avec le Premier ministre indien Modi et devait s’adresser à d’autres nations aujourd’hui, dont le Brésil, dans le but de les amener à rejoindre l’alliance de l’Occident contre la Russie.

Mais la Russie a averti que les pays courraient « des risques énormes » s’ils fournissaient leurs machines de guerre à l’Ukraine, ont rapporté les médias officiels.

Le Premier ministre a salué l’apparition « puissante » de Zelensky alors que les nations les plus riches du monde s’unissaient contre Poutine.

M. Sunak a déclaré hier soir: «Le G7 était autrefois le G8 – la Russie a été expulsée en 2014 pour son annexion illégale de la Crimée et sa violation flagrante des droits de l’homme et de l’État de droit.

« Neuf ans plus tard, le fait d’avoir mon ami et président ukrainien Zelenskyy avec nous à Hiroshima envoie un message incroyablement puissant.

« Cela dit au monde que le G7 est uni au peuple ukrainien face à une terrible attaque.

« Et cela démontre que la force brute et l’oppression ne triompheront pas de la liberté et de la souveraineté.

«De la fourniture de chars Challenger aux missiles à longue portée et à la formation des pilotes, le soutien du Royaume-Uni à la défense de l’Ukraine ne faiblira jamais.

« Je suis ravi que le G7 se soit mis d’accord sur l’importance de donner au président Zelensky l’équipement militaire de pointe nécessaire pour gagner cette guerre et prospérer en tant que nation libre et démocratique. »

Avant une conversation en tête-à-tête, le couple a été pris dans une autre étreinte chaleureuse alors que le Premier ministre a déclaré: « Vous avez réussi! »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une bonne journée, le président ukrainien a souri, hoché la tête et dit « merci ».

Entre-temps, il est apparu que M. Sunak avait lui-même présenté l’idée au président Zelensky d’assister au sommet il y a plus d’un mois – et cette décision a été bien accueillie par le chef ukrainien et d’autres dirigeants mondiaux.

M. Zelensky a tweeté : « Le Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui.

C’est la visite la plus éloignée que Zelensky ait effectuée depuis l’invasion de la Russie il y a 15 mois – et vient après une série de visites au Royaume-Uni, en France et en Allemagne la semaine dernière.

M. Sunak a également eu une autre conversation en tête-à-tête avec le président français Macron, où le couple a discuté de plus d’actions pour arrêter les petits bateaux.

Le dernier communiqué du G7 a noté l’impact de la migration sur les pays du G7 pour la première fois depuis 2017.