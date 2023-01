Rishi Sunak promet que 2023 “présentera le meilleur de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale”

Le Premier ministre Rishi Sunak s’engage à faire de 2023 l’année pour “présenter le meilleur de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale” à la fin d’une année mouvementée.

Mais le Premier ministre a averti que le pays était toujours confronté à une série de défis au cours des prochains mois, mais était déterminé à s’attaquer aux problèmes économiques et a réitéré son soutien à l’Ukraine.

Rishi Sunak dit que la Grande-Bretagne a beaucoup à attendre en 2023 Crédit : PA

Et M. Sunak a déclaré que la nation avait beaucoup à attendre, y compris le couronnement du roi l’été prochain et s’est engagé à donner la priorité aux Britanniques.

Le Premier ministre a déclaré : « Maintenant, je ne vais pas prétendre que tous nos problèmes disparaîtront au cours de la nouvelle année.

“Mais 2023 nous donnera l’occasion de présenter le meilleur de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale, de continuer à nous tenir aux côtés de nos amis ukrainiens contre la brutalité de Poutine et de défendre la liberté et la démocratie partout où nous les trouverons menacées.”

M. Sunak a déclaré que le couronnement, qui doit avoir lieu en mai, verra la nation “se rassembler avec fierté dans tout ce qui fait la grandeur de ce pays”.

Sir Keir Starmer, du parti travailliste, a déclaré qu’il avait “renouvelé ses vœux pour améliorer l’avenir” dans son message pour 2023.

Le chef de l’opposition profite d’une avance de 26 points contre les conservateurs en cette fin d’année.

Une enquête People Polling a révélé que 45% des personnes ont déclaré qu’elles soutiendraient le parti travailliste lors d’élections générales.

Seulement 19 % ont dit au sondeur qu’ils voteraient pour les conservateurs.

Sir Keir a déclaré que 2023 devrait être un “nouveau chapitre pour la Grande-Bretagne” et a appelé la nation à “devenir un pays plus juste, plus vert et plus dynamique”.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré qu’il attendait également avec impatience “l’occasion vraiment historique et joyeuse pour notre famille de nations” lors du couronnement.