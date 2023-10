Rishi Sunak promet d’utiliser la conférence des conservateurs pour définir une vision à long terme pour le Royaume-Uni

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à exposer sa vision à long terme pour le pays lors de la conférence du Parti conservateur sans choisir les choix « faciles ».

Les conservateurs se réuniront dimanche à Manchester pour l’ouverture de leur conférence de quatre jours, avec des questions en suspens sur l’avenir du projet ferroviaire High Speed ​​2 (HS2) et des clameurs de la part des grands du parti pour que des réductions d’impôts soient dévoilées.

M. Sunak, lors de sa première conférence en tant que leader, devrait se concentrer sur les politiques susceptibles de réduire les sondages contre ses rivaux travaillistes.

Les sondages d’opinion placent les conservateurs à environ 18 points en moyenne derrière la formation de Sir Keir Starmer.

Cependant, M. Sunak pourrait trouver du réconfort dans une enquête menée par Opinium, menée auprès de près de 3 000 adultes britanniques entre le 27 et le 29 septembre, suggérant que la course entre les deux camps s’est réduite au plus près depuis son entrée dans Downing Street il y a près de 12 mois. , avec le côté bleu en retard de 10 points.

Le Premier ministre a reçu un coup dur à la veille de la conférence lorsqu’il a été révélé que Richard Walker, président exécutif du supermarché Islande, avait quitté le parti.

M. Walker, qui aurait auparavant eu l’ambition de devenir député conservateur, a déclaré à BBC News : « Il est devenu clair pour moi ces derniers mois que le Parti conservateur est en train de perdre le contact avec les besoins des entreprises, avec l’environnement et aussi avec le quotidien. les gens que mon entreprise touche et sert.

M. Sunak, arrivé dans le Nord-Ouest avec son épouse Akshata Murty samedi après-midi, a tweeté : « Après près d’un an en tant que Premier ministre, j’ai appris que le système politique encourage les décisions faciles, pas toujours les bonnes.

« Lors du congrès du Parti conservateur cette semaine, nous montrerons que cela peut changer.

« Et nous y parviendrons en prenant des décisions à long terme pour un avenir meilleur. »

Ses commentaires font suite à sa récente décision d’édulcorer ses engagements en matière de zéro émission nette et à l’annonce selon laquelle il « freinait la guerre contre les automobilistes » en produisant une série de politiques favorables à la conduite automobile.

Dimanche, M. Sunak se rendra dans une ville du Lancashire pour marquer l’annonce d’un fonds d’un milliard de livres sterling pour aider à régénérer les villes du Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce programme, 55 villes recevront un fonds de dotation de 20 millions de livres sterling – chacune devant être dépensée au cours d’une décennie pour des améliorations.

Le Premier ministre a déclaré que cela faisait partie d’une nouvelle vision à long terme pour les villes qui consistait à mettre « le financement entre les mains des populations locales » afin qu’elles puissent « améliorer » leurs communautés.

Certaines des places bénéficiant du financement font partie de ce que l’on appelle le Mur Rouge – des circonscriptions situées dans le cœur traditionnel du Labour, le nord de l’Angleterre et les Midlands, que Boris Johnson a remportées pour les conservateurs lors de sa victoire écrasante aux élections de 2019 – que M. Sunak va devra se maintenir lors des prochaines élections pour rester au numéro 10.

Des circonscriptions telles que Great Grimsby dans le Lincolnshire, Wrexham au Pays de Galles et Dudley North dans les West Midlands font partie de celles qui sont passées du parti travailliste aux conservateurs en 2019 et bénéficieront des derniers investissements des villes.

Le Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré que les 55 villes avaient été sélectionnées sur la base de mesures de privation et d’autres facteurs.

Pendant son séjour à Manchester, M. Sunak sera probablement confronté à d’autres questions sur l’avenir du HS2, suite à des spéculations selon lesquelles il envisagerait de supprimer la deuxième phase entre Birmingham et la ville hôte de la conférence pour des raisons de coûts.

Avant la conférence, Theresa May est devenue la troisième ancienne Première ministre conservatrice à l’exhorter à ne pas réduire le grand projet de transport suite aux interventions de Boris Johnson et, selon certaines informations, de David Cameron.

Un autre ancien Premier ministre, la prédécesseure directe de M. Sunak, Liz Truss, devrait également utiliser son discours lors d’un rassemblement en marge de la conférence lundi pour appeler à une réduction de l’impôt sur les sociétés à 19 pour cent afin de stimuler la croissance économique.

Des rapports suggèrent que certains ministres pourraient profiter de la conférence pour commencer à se positionner en vue de la prochaine course à la direction, avec un oeil sur les sondages d’opinion suggérant actuellement que les conservateurs pourraient être dans l’opposition à la même époque l’année prochaine.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a profité d’une interview accordée à un journal pour critiquer les célébrités qui se sont prononcées contre son discours sur la migration, prononcé la semaine dernière aux États-Unis.

Le chanteur Sir Elton John a déclaré que Mme Braverman, qui avait soutenu que la discrimination liée au fait d’être gay ne devrait pas suffire pour bénéficier de la protection internationale des réfugiés, risquait de « légitimer davantage la haine et la violence » contre les personnes LGBT+.

Mme Braverman, qui a été chargée d’aider à tenir l’engagement de M. Sunak d’empêcher les bateaux de migrants de traverser la Manche, a déclaré à la Courrier le dimanche que les critiques des célébrités étaient des « élites choyées et déconnectées » qui « signalaient la vertu ».

Dans son intervention aux États-Unis, la ministre de l’Intérieur a appelé à la réforme des traités internationaux, tels que la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), arguant que leurs définitions de ce qu’est un demandeur d’asile doivent être plus strictes.

Le secrétaire aux Affaires, Kemi Badenoch, a soutenu ces propos dans des commentaires adressés à Le temps du dimancheajoutant que quitter la CEDH est « définitivement quelque chose qui doit être sur la table » – une position qui est susceptible de plaire à la droite du parti.

Le numéro 10 a régulièrement déclaré qu’il restait confiant dans ses arguments juridiques en faveur du renvoi des demandeurs d’asile arrivant via la Manche vers leur pays d’origine ou au Rwanda, une politique actuellement contestée devant la Cour suprême.

Parmi les intervenants à la conférence conservatrice de dimanche figurent le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, le secrétaire à la Défense Grant Shapps et le président du parti Greg Hands.