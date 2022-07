Rishi Sunak promet d’interdire les exportations vivantes et les trophées de chasse

Rishi Sunak a promis d’interdire les exportations d’animaux vivants ainsi que les importations de trophées de chasse.

Dans un geste qui a ravi les militants du bien-être animal, le candidat au poste de prochain chef conservateur et premier ministre s’est engagé à défendre le projet de loi sur les animaux gardés, qui avait semblé voué à l’échec sous Boris Johnson.

Sa décision met la pression sur sa rivale Liz Truss pour qu’elle emboîte le pas – bien que son bilan en matière de bien-être animal soit considéré comme défavorable.

La Projet de loi sur les animaux gardés interdit les exportations d’animaux vivants destinés à l’abattage et à l’engraissement, interdit la garde de primates comme animaux de compagnie et vise à lutter contre la contrebande de chiots.

Cela créerait également une nouvelle infraction pénale d’enlèvement d’animaux de compagnie.

Mais la législation était au point mort, suscitant des craintes généralisées qu’elle ne serait jamais adoptée.

Des milliers de veaux et de moutons sont exportés par voie maritime et routière depuis le Royaume-Uni lors de voyages ardus jusqu’en Espagne, en Italie et même en Afrique du Nord, souvent dans des températures extrêmes et une alimentation ou une eau insuffisante.

Pendant ce temps, le projet de loi sur les animaux à l’étranger, qui prévoyait l’interdiction d’importer des parties du corps d’animaux sauvages chassés, a été abandonné sur l’insistance de Jacob Rees-Mogg et Mark Spencer.

Les chefs de près de 30 organisations de campagne ont écrit vendredi aux deux candidats à la direction pour leur demander de promettre de respecter les promesses du plan d’action pour le bien-être animal du Parti conservateur de l’année dernière.

La plupart des promesses figuraient également dans le manifeste électoral du parti.

Leur campagne a remporté le soutien de Larry le chat de Downing Street, qui a tweeté : « À mon prochain locataire, veuillez confirmer que vous prendrez des mesures pour les animaux.

En quelques heures, l’équipe de M. Sunak a répondu en disant: “Rishi a hâte de défendre ce projet de loi alors qu’il continue de progresser au Parlement”, ajoutant qu’il était “engagé à interdire l’importation de trophées de chasse de milliers d’espèces”.

Nick Palmer, responsable de Compassion chez World Farming UK, a déclaré que lui et les autres dirigeants d’organisations caritatives étaient très déçus de ne pas avoir reçu de réponse de Mme Truss.

“Nous avons tous estimé jusqu’à présent qu’aucun des candidats ne manifestait beaucoup d’intérêt pour le bien-être animal, nous pensons donc que c’est une décision très positive.”

L’indépendant a contacté l’équipe de Mme Truss.