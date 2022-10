Rishi Sunak promet de sortir la Grande-Bretagne de la crise économique

Rishi Sunak s’est engagé à sortir le Royaume-Uni de sa crise économique.

Le nouveau Premier ministre a prononcé un discours après avoir été officiellement confirmé mardi.

Il a déjà pris des décisions sur son cabinet.

Rishi Sunak est devenu mardi le troisième Premier ministre britannique en deux mois et s’est engagé à sortir le pays d’une crise économique profonde et à rétablir la confiance dans la politique.

Sunak a rapidement reconduit Jeremy Hunt au poste de ministre des Finances dans le but de calmer les marchés qui avaient hésité face aux plans économiques alimentés par la dette de son prédécesseur.

L’ancien patron des fonds spéculatifs a déclaré qu’il unifierait le pays et devait nommer un cabinet composé de toutes les ailes du parti pour mettre fin aux luttes intestines et aux changements politiques brusques qui ont horrifié les investisseurs et alarmé les alliés internationaux.

S’exprimant devant sa résidence officielle de Downing Street, Sunak a salué l’ambition de son prédécesseur Liz Truss de relancer la croissance économique, mais a reconnu que des erreurs avaient été commises.

“J’ai été élu chef de mon parti et votre premier ministre, en partie pour les réparer”, a déclaré Sunak, qui a rompu avec la tradition de se tenir aux côtés de sa famille et d’encourager les partisans politiques.

“Je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour restaurer la confiance, après tout ce qui s’est passé. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé. Je connais la haute fonction que j’ai acceptée et j’espère être à la hauteur de ses exigences. .”

EXPLICATEUR | Premier PM de couleur au Royaume-Uni : qui est Rishi Sunak ?

Sunak a déclaré que des décisions difficiles l’attendaient alors qu’il cherchait à réduire les dépenses publiques. Hunt, que Truss a nommée pour calmer les marchés troublés par sa course à la croissance, a préparé un nouveau budget parallèlement aux prévisions d’emprunt et de croissance qui doivent être publiées lundi.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak arrive après sa prise de fonction pour faire une déclaration devant le numéro 10 à Downing Street mardi. Gallo Images Jeff J. Mitchell/Getty Images

Le nouveau Premier ministre a également rétabli Dominic Raab au poste de vice-Premier ministre, un rôle qu’il a perdu au cours des 44 jours de mandat de Truss.

Avec ses nouvelles nominations, Sunak était perçu comme attirant des ministres de tout le Parti conservateur tout en laissant d’autres en poste – une décision qui devrait apaiser les craintes que Sunak ne nomme des loyalistes plutôt que d’essayer d’unifier le parti.

Dure

Sunak, l’un des hommes les plus riches du Parlement, devrait réduire ses dépenses pour combler un trou estimé à 40 milliards de livres (45 milliards de dollars) dans les finances publiques créé par un ralentissement économique, des coûts d’emprunt plus élevés et un programme de soutien à l’énergie.

Il devra désormais revoir toutes les dépenses, y compris dans des domaines politiquement sensibles tels que la santé, l’éducation, la défense, la protection sociale et les retraites. Mais avec la popularité de son parti en chute libre, il devra faire face à des appels croissants à une élection s’il abandonne trop de promesses que les conservateurs remportent les élections en 2019.

Les économistes et les investisseurs ont salué la nomination de Sunak – le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré que les adultes avaient repris les commandes – mais ils avertissent qu’il a peu d’options pour redresser les finances du pays alors que des millions de personnes sont aux prises avec une crise du coût de la vie.

COUVERTURE ROULANTE | Rishi Sunak remporte la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique

Sunak, qui dirigeait le Trésor pendant la pandémie de Covid-19, a promis de mettre la stabilité économique et la confiance au cœur de l’agenda. “Cela signifiera des décisions difficiles à venir”, a-t-il déclaré peu de temps après avoir accepté la demande du roi Charles de former un gouvernement.

Sunak s’est également engagé à placer les besoins du public au-dessus de la politique, en reconnaissance de la colère croissante contre la classe politique britannique et des batailles idéologiques qui font rage depuis le vote historique de 2016 pour quitter l’Union européenne.

Les travailleurs se dirigeant vers le quartier financier de Londres ont déclaré que Sunak, à 42 ans, le plus jeune Premier ministre britannique depuis plus de 200 ans et son premier chef de couleur, semblait être le meilleur d’un mauvais groupe.

“Je pense qu’il était compétent, et c’est vraiment ce qu’il faut espérer pour le moment”, a déclaré le consultant en management James Eastbook, 43 ans.

Avec deux premiers ministres nommés en deux mois sans vote populaire, certains ont appelé à des élections générales maintenant, mais d’autres espéraient que Sunak resterait jusqu’aux prochaines élections prévues, prévues pour janvier 2025.

Usinages

Sunak, un analyste de Goldman Sachs qui n’est entré au Parlement qu’en 2015, est confronté à un défi mettant fin aux luttes intestines entre factions qui ont fait chuter son parti. De nombreux conservateurs restent en colère contre lui pour avoir démissionné de son poste de ministre des Finances en juillet et déclenché une rébellion plus large qui a mis fin au mandat de Premier ministre de Boris Johnson.

D’autres se demandent comment un multimillionnaire peut diriger le pays alors que des millions de personnes sont aux prises avec des factures alimentaires et énergétiques en hausse.

“Je pense que cette décision nous fait couler en tant que parti pour les prochaines élections”, a déclaré un député conservateur à Reuters.

L’historien et biographe politique Anthony Seldon a déclaré que Sunak serait également limité par les erreurs de son prédécesseur immédiat.

“Il n’y a aucune marge de manœuvre pour qu’il soit autre chose qu’extraordinairement conservateur et prudent”, a-t-il déclaré à Reuters.

De nombreux politiciens et responsables à l’étranger, ayant vu un pays autrefois considéré comme un pilier de la stabilité économique et politique sombrer dans des luttes intestines brutales, ont salué la nomination de Sunak.

Sunak, un hindou, devient également le premier Premier ministre britannique d’origine indienne.

Le président américain Joe Biden l’a décrit comme une “étape révolutionnaire”, tandis que les dirigeants indiens et ailleurs ont salué la nouvelle. Le beau-père milliardaire de Sunak, NR Narayana Murthy, a déclaré qu’il servirait bien le Royaume-Uni.

“Nous sommes fiers de lui et nous lui souhaitons du succès”, a déclaré le fondateur du géant du logiciel Infosys dans un communiqué.