Rishi Sunak promet de remporter les élections générales de l’année prochaine alors qu’il fait des promesses politiques majeures

Le Premier ministre RISHI Sunak envisageait six ans de plus dans le numéro 10 alors qu’il jurait de gagner les élections générales de l’année prochaine.

Et il a donné le coup d’envoi de cette campagne avec des promesses majeures sur les bateaux et la construction.

Rishi Sunak, photographié avec sa femme, envisage six ans de plus dans le numéro 10 Crédit : AFP

Le Premier ministre portait des chaussettes rouges et une cravate assortie pour montrer son soutien à l’équipe de baseball préférée de Fumio Kishida Crédit : PA

Après avoir balayé ses élections locales, M. Sunak a exclu hier soir un autre accord de coalition entre les conservateurs et le DUP, insistant sur le fait qu’il était là pour gagner cinq années supplémentaires de gouvernement conservateur.

Et il a tracé une grande ligne de démarcation avec le parti travailliste en déclarant qu’il « s’assurerait que nos espaces verts soient protégés » du nouveau plan de Sir Keir Starmer visant à construire davantage sur la ceinture verte.

Le patron du travail, Sir Keir, a déclaré cette semaine qu’il assouplirait les règles pour construire sur une campagne protégée en tant que champion des « constructeurs et non des bloqueurs ».

Mais M. Sunak a riposté: « Je ne pense pas que ce soit la bonne approche », insistant sur le fait que les communautés locales seraient contre les plans du Labour.

Le Premier ministre a également insisté sur le fait qu’il ferait « tout ce qu’il faut pour vider nos hôtels » des migrants arrivés de l’autre côté de la Manche sur de petits bateaux.

Et il a insisté sur le fait qu’il «travaillait jour et nuit» pour la population – arrêtant les petits bateaux, réduisant les listes d’attente du NHS et réparant l’économie.

Quelques semaines seulement après que les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges au conseil, il a déclaré aux journalistes au Japon pour le sommet du G7 : « Je ne suis pas intéressé par les coalitions ».

Mais les moyennes des sondages font toujours que les conservateurs languissent à 28%, les travaillistes à 45% des voix.

Les députés conservateurs ont appelé M. Sunak à améliorer son jeu avec des réductions d’impôts et à revenir aux valeurs conservatrices traditionnelles pour éviter un flop électoral dans quelques mois.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours Premier ministre après les prochaines élections, M. Sunak a répondu: «Oui. Je ne pense pas, en fait, à mon travail. Je passe mon temps à penser à tout le monde.

Il a exclu un autre pacte comme celui de Theresa May en 2017, lorsqu’elle a perdu sa majorité et a été forcée de s’appuyer sur le DUP pour le pouvoir.

Les initiés disent que M. Sunak est convaincu qu’il peut rattraper son retard dans les sondages avant les prochaines élections, soulignant les gains qu’il a réalisés en six mois.

L’un d’eux a déclaré: «Quand il est entré pour la première fois, ils disaient un glissement de terrain travailliste. Maintenant, c’est la majorité travailliste. L’année prochaine, qui sait ?

Des élections générales devraient être déclenchées dès le printemps prochain. Elle doit avoir lieu avant janvier 2025.

Le vrai bleu M. Sunak – au Japon avec sa femme Akshata Murthy – portait des chaussettes rouges et une cravate assortie hier lors d’une manifestation de soutien à l’équipe de baseball préférée du Premier ministre japonais Fumio Kishida, Hiroshima Toyo Carp.

Ses chaussettes étaient exposées alors qu’il enlevait ses chaussures pour observer l’étiquette japonaise.