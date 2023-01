Rishi Sunak promet de réduire les listes d’attente du NHS, de réduire de moitié l’inflation et d’arrêter les bateaux alors qu’il fait cinq promesses dans un discours majeur

RISHI Sunak dévoile aujourd’hui un plan de bataille du Nouvel An en cinq points pour maîtriser la tempête de crises qui submerge la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre a assuré à la nation qu’il pouvait mettre fin au coût de la vie et à la misère – ainsi qu’enfin s’attaquer à l’immigration illégale.

Rishi Sunak présente son plan pour la Grande-Bretagne

Une série de grèves paralyse la Grande-Bretagne

Il a également entrepris de répondre aux critiques qui accusent le chef conservateur de disparaître alors que le NHS grince sous la pression d’une vague hivernale.

Considéré comme un moment de “réinitialisation” pour son poste de Premier ministre, il s’agit du premier grand discours prononcé par M. Sunak depuis son entrée au n ° 10 en octobre.

Il a déclaré : “Vos priorités sont mes priorités. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur.”

Les députés conservateurs l’ont couronné Premier ministre pour rétablir l’ordre et le contrôle après les 49 jours désastreux de Liz Truss au pouvoir.

Mais les premiers mois de M. Sunak ont ​​été assiégés par une série de problèmes, principalement la série de grèves paralysantes dans une liste d’industries.

Les cheminots agissent à nouveau aujourd’hui dans un arrêt virtuel des trains d’une semaine, provoquant le chaos des voyages pour les passagers.

L’homme dur du RMT, Mick Lynch, a averti que ses membres pourraient organiser des débrayages pendant des semaines jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites.

M. Sunak a promis de présenter une législation anti-grève dans quelques semaines pour écraser les syndicats militants qui font des ravages.

Jurant de faire une annonce dans les “prochains jours”, il a déclaré: “Nous apprécions énormément les travailleurs du secteur public comme les infirmières, ils font un travail incroyablement important.

“Et c’est pourquoi nous voulons un dialogue raisonnable avec les syndicats sur ce qui est responsable et juste pour notre pays.”

Les dirigeants du NHS avertissent également que les hôpitaux sont au point de rupture alors que les temps d’attente des ambulances augmentent et que les virus saisonniers comme Covid et les médecins et les infirmières des marais de la grippe.

Les patrons de la santé ont même dit au public de porter des masques s’ils ne se sentent pas bien dans un mouvement qui a provoqué la colère des députés conservateurs.

Et l’arriéré post-Covid est maintenant passé à sept millions, laissant les patients atteints de cancer en attente de traitement.

Le Premier ministre est également sous pression pour arrêter le flux de migrants arrivant sur de petits bateaux à travers la Manche après s’être engagé à mettre fin à la crise le mois dernier.

Un nombre record de 45 756 migrants ont traversé la Manche vers la Grande-Bretagne l’année dernière, soit une augmentation de 60 %.

Les députés conservateurs grincheux commencent à s’impatienter, certains brisant déjà la couverture pour lui dire de se redresser.

L’ancienne ministre du Cabinet Nadine Dorries – une loyaliste de Boris Johnson – a déclaré que “trois ans d’un gouvernement conservateur progressiste [was being] lavé à l’égout.

Elle a déclaré aujourd’hui: “Il sera désormais presque impossible de faire face à l’électorat lors d’une GE et de s’attendre à ce que les électeurs croient ou fassent confiance aux engagements de notre manifeste.”

Elle a également cinglé l’ambition de M. Sunak de forcer tous les enfants à étudier les mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans.