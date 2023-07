Rishi Sunak promet de mettre fin à la guerre contre les automobilistes en révisant les politiques anti-voitures alors que les conducteurs furieux disent qu’il est temps

RISHI Sunak a ordonné un examen des quartiers détestés à faible trafic – mais les militants l’ont exhorté à faire beaucoup PLUS pour mettre fin à la guerre contre les automobilistes.

Les députés et les groupes d’automobilistes ont exigé des mesures supplémentaires de la part du Premier ministre pour cibler les politiques anti-voiture et protéger les conducteurs à court d’argent.

Les députés conservateurs ont appelé le Premier ministre à faire davantage pour protéger les automobilistes durement touchés Crédit : Alamy

Il s’est engagé aujourd’hui à revoir les quartiers détestés à faible trafic au milieu des inquiétudes concernant la congestion qui les entoure Crédit : EPA

Les habitants se sont révoltés contre l’extension de l’ULEZ par Sadiq Khan lors de l’élection partielle à Uxbridge Crédit : Getty

Ils ont également fait pression sur M. Sunak pour qu’il repousse la date limite de 2030 pour les nouveaux moteurs à essence et diesel.

Cela est venu après que le Premier ministre s’est engagé à revoir les quartiers détestés à faible trafic au milieu des inquiétudes concernant la congestion qui les entoure.

Il a déclaré: «La grande majorité des habitants du pays utilisent leur voiture pour se déplacer et dépendent de leur voiture.

« Je veux juste m’assurer que les gens savent que je suis à leurs côtés pour les aider à utiliser leur voiture pour faire tout ce qui compte pour eux. »

Mais ses députés l’ont exhorté à aller plus loin et à remporter les votes du parti.

Greg Smith, qui préside le comité des transports, a déclaré: «Les syndicats sont faibles à ce sujet.

« Pendant qu’ils font volte-face, nous devons nous tenir fermement du côté des automobilistes. »

Cela vient après la récente victoire des conservateurs lors de l’élection partielle d’Uxbridge.

Les habitants se sont révoltés contre l’extension par le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, de la zone à très faibles émissions à tous les arrondissements de la capitale.

Près de 700 000 automobilistes pourraient être tenus de payer la redevance Ulez quotidienne de 12,50 £ lorsque le programme s’étendra le mois prochain, a révélé le RAC.

M. Smith a ajouté : « Ulez et les LTN ne sont que la pointe de l’iceberg.

« Nous avons besoin d’un revirement total de la politique automobile qui démontre que nous comprenons la valeur de la voiture dans la vie quotidienne de la grande majorité des Britanniques. Libérez les automobilistes britanniques !

En outre, 43 députés et pairs conservateurs ont signé une lettre conjointe appelant M. Sunak à reporter l’interdiction de vente de voitures à essence et diesel à partir de l’échéance actuelle de 2030.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que « nous n’envisageons pas de retarder » l’interdiction de vente de véhicules à essence et diesel d’ici 2030 Crédit : Ben Birchall / PA Wire

Le Premier ministre a insisté sur le fait que « nous n’envisageons pas de retard ».

Le député Marco Longhi a déclaré : « Tout le monde veut une planète meilleure à laisser à nos enfants, mais cela doit se faire de manière pragmatique, réalisable et équitable.

« Il est tout simplement impossible que les voitures électriques soient abordables ou pratiques pour une grande partie de la population. »

Un collègue du parti, Iain Duncan Smith, a averti : « Si nous ne déplaçons pas la date de 2030, nous détruirons complètement notre industrie automobile, nous rendrons plus dépendants de la Chine et finirons par aggraver la crise du coût de la vie.

Le champion des automobilistes Howard Cox a déclaré: «Les paroles de Rishi sont un bon signe à l’approche des élections générales, où les automobilistes veulent voir la nouvelle interdiction de vente de voitures diesel et essence de 2030 supprimée. Fais ça, Rishi, et tu as une réelle chance de gagner des millions de voix.