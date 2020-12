Aujourd’hui, Rishi Sunak a considérablement prolongé le programme de congé d’un mois, affirmant que les entreprises ont besoin de «certitude».

La chancelière a déclaré que l’énorme renflouement du coronavirus se poursuivrait désormais jusqu’à la fin du mois d’avril, tandis que les entreprises pourront accéder à des prêts jusqu’à la fin du mois de mars.

Il a également confirmé que le budget aura lieu le 3 mars, définissant la «prochaine phase» du plan de relance.

M. Sunak a déclaré: «Notre ensemble de soutien aux entreprises et aux travailleurs continue d’être l’un des plus généreux et des plus efficaces au monde – en aidant notre économie à se redresser et en protégeant les moyens de subsistance à travers le pays.

« Nous savons que les entreprises privilégient la certitude, il est donc juste que nous leur permettions de planifier à l’avance quel que soit le chemin emprunté par le virus, c’est pourquoi nous apportons certitude et clarté en étendant ce soutien, ainsi qu’en mettant en œuvre notre plan. pour les emplois. ‘

Dans le cadre du programme de congé, le gouvernement continuera de payer 80 pour cent du salaire des employés pour les heures non travaillées avant la fin avril.

Les employeurs ne seront tenus de payer que les salaires, les cotisations d’assurance nationale (NICS) et les pensions pour les heures travaillées; et NICS et pensions pour les heures non travaillées.

Les emprunts du gouvernement pourraient atteindre près de 400 milliards de livres sterling cette année et devraient se poursuivre à des niveaux hallucinants jusqu’au milieu des années 2020, comme le montre ce graphique OBR.

Avant l’annonce, M. Sunak a donné un nouvel indice sur les hausses d’impôts imminentes, avertissant que laisser d’énormes emprunts continuerait serait « moralement, économiquement et politiquement » mal.

La chancelière a déclaré que le fait de ne pas s’attaquer au déficit structurel créé par les troubles liés aux coronavirus exposerait le Royaume-Uni à de « futurs chocs ».

Dans un tir apparent à travers les arcs contre l’instinct de dépenser librement de Boris Johnson, il a également averti que cela pourrait être catastrophique pour les conservateurs car il n’y aurait pas « beaucoup de différence entre nous et le Parti travailliste ».

Interrogé dans une interview avec le magazine Spectator sur l’énorme ampleur des emprunts – qui pourraient atteindre près de 400 milliards de livres sterling cette année et devraient se poursuivre à des niveaux époustouflants jusqu’au milieu des années 2020 – M. Sunak a déclaré qu’il ne suffisait pas de compter sur les taux d’intérêt restent à des niveaux historiquement bas.

«Il n’est pas viable d’emprunter à ces niveaux. Je ne pense pas que moralement, économiquement ou politiquement ce serait juste », a-t-il déclaré.

M. Sunak a ajouté: «Un déficit structurel dans le futur, avec une dette en hausse?

« Cela ne renforce pas la résilience dont vous avez besoin pour faire face au choc futur qui se produira, et quelqu’un d’autre sera assis sur ma chaise.

«Nous avons maintenant eu deux de ces choses en une décennie: qui sait à quoi ressemblera le prochain choc?

Exposant la menace politique de continuer à grimper l’onglet, le chancelier a déclaré que les conservateurs ne pouvaient pas donner l’impression que «l’augmentation de la dette est bien.

«Si nous pensons qu’emprunter est la réponse à tout, que l’augmentation de la dette est bien, alors il n’y a pas beaucoup de différence entre nous et le Parti travailliste», a-t-il déclaré.

«Je m’inquiète de ce que cela signifie pour nous politiquement sur toute la ligne.

Faisant référence à l’ancien ministre du Cabinet Lord Hague – dont il a hérité de la circonscription de Richmond – M. Sunak a également suggéré qu’une action serait nécessaire bien avant les prochaines élections.

«William Hague me dit toujours que vous ne pouvez pas engraisser un porc le jour du marché», dit-il.

M. Sunak a également été interrogé sur l’idée d’un prélèvement unique sur la richesse pour combler le trou noir du coronavirus dans les finances.

La semaine dernière, la Wealth Tax Commission a lancé une taxe de 1 pc répartie sur cinq ans sur les personnes dont la richesse personnelle est supérieure à 500 000 £, affirmant qu’elle pourrait lever 260 milliards de £.

Cependant, M. Sunak a semblé sympathique aux critiques qui ont averti que cela punirait les familles riches en actifs et pauvres en espèces et forcerait les ventes de maisons.

Tout en admettant qu’il n’avait pas encore lu le rapport, le chancelier a déclaré: « Je pense que c’est vrai, en ce sens que nous sommes un parti qui croit en l’aspiration.

«En fait, nous devrions célébrer l’aspiration.