Rishi Sunak profitera d’un voyage en Écosse pour attaquer la position des travaillistes sur le pétrole de la mer du Nord

Rishi Sunak doit effectuer une visite dans le nord-est de l’Écosse axée sur l’énergie de la mer du Nord, qui vise à tracer une ligne de démarcation entre le gouvernement et le plan travailliste d’interdire les nouveaux projets pétroliers et gaziers.

Alors que le n ° 10 a seulement déclaré à l’avance que le Premier ministre utiliserait le voyage dans l’Aberdeenshire pour s’engager dans des politiques liées à la sécurité énergétique et au zéro net, il devrait annoncer le financement d’un programme prévu de capture du carbone dans la région.

L’argent sera fourni pour le projet déjà évoqué de capture et de stockage du carbone Acorn, qui avait initialement échoué lorsque deux autres sites ont été choisis pour de tels programmes en 2021, l’un à Humber et Teesside, et l’autre à Liverpool Bay.

Une annonce de Downing Street a déclaré que Sunak devait « confirmer que l’Écosse continuera d’être à l’avant-garde des plans du gouvernement britannique pour renforcer la sécurité énergétique à long terme du Royaume-Uni », sans donner plus de détails. Cependant, le Times a rapporté que le Premier ministre profitera de ce voyage pour annoncer que le gouvernement délivrera 100 licences aux entreprises qui souhaitent extraire du pétrole et du gaz de la mer du Nord.

La déclaration n ° 10 indique que le Premier ministre rencontrera « des personnalités et des entreprises clés de l’industrie de l’énergie » et définira des politiques pour assurer la sécurité énergétique. Il doit commencer par apparaître lundi sur Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland.

En plus de donner à Sunak une incursion relativement rare en Écosse, où les conservateurs sont considérés comme vulnérables dans les six sièges qu’ils détiennent, la visite est également conçue comme une chance d’attaquer les plans du travail sur l’énergie.

Le parti de Keir Starmer, qui espère regagner une série de sièges écossais, s’est engagé à interdire les forages pour de nouveaux projets pétroliers et gaziers en mer du Nord, même si les puits existants resteraient opérationnels pendant des décennies, et à investir massivement dans les technologies vertes. pour créer des emplois.

Des groupes environnementaux et des scientifiques ont déclaré que la fin des nouveaux projets de combustibles fossiles était vitale pour atteindre les objectifs de zéro net, mais Sunak et ses ministres ont fait valoir que l’interdiction pourrait rendre le Royaume-Uni vulnérable.

Stephen Flynn, le chef du SNP à Westminster, a déclaré que son parti saluait les investissements dans la capture et le stockage du carbone, mais il a demandé des assurances après que le projet Acorn a été négligé en 2021. « Il ne peut plus y avoir de promesses non tenues ou de retards. Il est maintenant temps d’exploiter le potentiel d’énergie verte de l’Écosse », a-t-il déclaré.

Les Verts écossais, les partenaires du SNP au gouvernement, ont déclaré que si le captage et le stockage du carbone avaient un rôle, il « ne doit pas être utilisé comme justification pour davantage de forage en mer du Nord, ce qui aura un impact dévastateur sur notre environnement et nous rapprochera encore plus à la dégradation du climat ».

Ed Miliband, le secrétaire fantôme au climat, a déclaré: «Chaque famille et chaque entreprise paie le prix, en factures d’énergie plus élevées, de 13 ans de politique énergétique conservatrice ratée. Il est absurde qu’ayant laissé ce pays si exposé, le Parti conservateur demande à la population de croire qu’il peut y remédier.

« Et il est révélateur que tandis que le Labour se concentre sur des factures moins élevées et de bons emplois, Rishi Sunak se dirige désespérément vers une guerre culturelle contre le climat pour apaiser son parti divisé, perdant de vue ce qu’il croit au jour le jour, selon la faction qu’il rencontre. avec.

« Ce n’est pas une façon de gouverner et cela coûte cher aux travailleurs.