Rishi Sunak prévoit une «taxe furtive» sur les retraites pour aggraver la situation de millions d’épargnants

Rishi Sunak et Jeremy Hunt prévoient un raid fiscal furtif sur les pensions dans le cadre d’une course pour équilibrer les comptes et restaurer la crédibilité économique de la Grande-Bretagne, selon des informations.

Le Premier ministre et la chancelière cherchent à trouver des dizaines de milliards par an pour combler un trou dans les deniers publics, une combinaison de hausses d’impôts et de réductions de dépenses étant envisagée pour accroître la confiance du marché après l’impact catastrophique du mini-budget non financé de Liz Truss.

Les rapports suggèrent qu’une grande partie de l’argent pourrait être collectée grâce à des hausses d’impôts soi-disant furtives qui permettent aux gens de dériver pour payer plus au Trésor sans que les ministres aient à subir le coup politique d’annoncer une augmentation des taux.

Rishi Sunak et Jeremy Hunt ont reporté leur état financier à plus tard ce mois-ci (PENNSYLVANIE)

Une mesure qui devrait être révélée plus tard ce mois-ci est un gel de l’allocation viagère de retraite, selon Le télégraphe quotidien.

Deux millions d’épargnants se retrouveraient à payer plus dans le cadre d’un plan visant à retarder le relèvement du seuil d’imposition des fonds de retraite, rapporte le journal, à un moment où l’avenir du triple look des retraites reste flou.

Le seuil de l’allocation viagère de retraite est gelé à 1 073 100 £ jusqu’en 2025, les économies dépassant la limite étant imposées à 55 % si l’argent est prélevé sous forme de somme forfaitaire, ou à 25 % plus le taux d’imposition sur le revenu s’il est prélevé progressivement.

Le plan annoncé prolongerait ce gel de deux ans supplémentaires.

M. Hunt et M. Sunak risquent de s’aliéner une grande partie de leur parti avec une série de hausses d’impôts, furtives ou non, prévues pour la déclaration budgétaire du 17 novembre du chancelier.

On pense que les deux hommes ont accepté une répartition 50-50 des hausses d’impôts et des réductions de dépenses pour réduire les emprunts, bien qu’ils aient été mis en garde par les Nations Unies contre un retour à l’austérité imposée au début de la période des conservateurs 12 ans en Puissance.

Des hausses d’impôts et des réductions de dépenses devraient faire partie des annonces du 17 novembre (AFP via Getty Images)

D’autres gels de seuils d’imposition, affectant les différents taux d’impôt sur le revenu et d’assurance nationale, et une augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​ont déjà été convenus, Le télégraphe signalé.

Cela vient après que M. Sunak a déclaré que l’inflation était «l’ennemi numéro un», alors qu’il s’était engagé à rétablir la confiance dans le gouvernement après le mandat calamiteux de Liz Truss au n ° 10.

Le Royaume-Uni étant confronté à un trou noir estimé à 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques, a déclaré M. Sunak Les temps il était important que le gouvernement soit honnête avec les électeurs au sujet des “compromis” auxquels le pays était confronté dans la prochaine déclaration d’automne de M. Hunt.

“Tout le monde comprend que le gouvernement ne peut pas tout faire”, a-t-il déclaré. “

Comment le gouvernement fait-il tout? Il le fait simplement en empruntant de l’argent, ce qui conduit finalement, comme nous l’avons vu, à une inflation élevée, à une perte de crédibilité et à une flambée des taux d’intérêt.

“” Je reconnais tout à fait que la confiance a été endommagée au cours des dernières semaines et des derniers mois. Je me rends compte que la confiance ne se donne pas, la confiance se mérite. Mon travail consiste à regagner la confiance des gens.