RISHI Sunak prévoit une compression des dépenses qui pourrait faire dérailler la campagne de « nivellement vers le haut » du Premier ministre.

Le chancelier souhaite que les ministres se serrent la ceinture pour aider à récupérer les 400 milliards de livres sterling de coûts de survie à la pandémie.

Rishi Sunak veut que les ministres se serrent la ceinture pour aider à récupérer les 400 milliards de livres sterling de survie

Mais cela le met sur une trajectoire de collision avec Boris Johnson qui veut « aimer bombarder » les anciens sièges travaillistes du mur rouge qui l’ont porté au pouvoir

Fermer les robinets des dépenses signifiera que de grands projets d’investissement tels que les nouvelles liaisons ferroviaires du nord devront peut-être être abandonnés.

Et on craint que des mesures urgentes telles que la refonte du système de protection sociale, un boom de la construction de logements et la lutte contre le changement climatique ne soient également suspendues.

Un ministre a déclaré: «Nous espérions que l’appel du Premier ministre à mieux reconstruire signifierait un été de grandes annonces.

« Mais il semble maintenant de plus en plus qu’ils seront poussés dans le froid. »

M. Sunak reportera tous les gros engagements de dépenses jusqu’à son examen des dépenses d’automne.

Il a levé 70 milliards de livres sterling d’impôts supplémentaires dans le budget pour combler l’écart sur ce qu’il a dépensé pour le soutien de Covid aux entreprises et aux emplois.

Mais une hausse inattendue de l’inflation à 2,1% la semaine dernière a renforcé les craintes d’une hausse des taux d’intérêt, ce qui accentuerait la pression pour rembourser la dette nationale.

La campagne de « nivellement vers le haut » du Premier ministre pourrait être entravée par la compression des dépenses du chancelier

Une source du Trésor a déclaré: «La chancelière est déterminée à être responsable des finances publiques et à s’assurer que nous dépensons selon nos moyens.

« Nous envisageons une tarte beaucoup plus petite. Nous devons le découper de la meilleure façon possible.

La réforme de la protection sociale coûterait jusqu’à 7 milliards de livres sterling par an.