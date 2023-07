Rishi Sunak prévoit de «alimenter la Grande-Bretagne à partir de la Grande-Bretagne» au milieu des inquiétudes des conservateurs concernant les politiques vertes

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak présentera des plans pour investir dans « l’alimentation de la Grande-Bretagne à partir de la Grande-Bretagne » alors qu’il rencontre les patrons de l’énergie quelques jours après que ses propres députés l’ont exhorté à abandonner les politiques vertes à la suite d’une victoire clé aux élections partielles.

Le Premier ministre et secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, rencontrera cette semaine des dirigeants de l’industrie des secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

Cela survient après plus d’une semaine d’examen minutieux de M. Sunak, au milieu des inquiétudes d’un assouplissement de l’engagement du gouvernement envers le zéro net et d’autres politiques environnementales après que la colère contre la zone à très faibles émissions de Londres (Ulez) a aidé à assurer une victoire surprise des conservateurs à Uxbridge. élection partielle.

Le gouvernement s’est engagé à obtenir de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord, contrairement au Parti travailliste qui a déclaré qu’il investirait massivement dans d’autres sources d’énergie à la place – un plan selon M. Shapps « menace l’extinction des lumières ».

Les ministres souhaitent également relancer l’énergie nucléaire au Royaume-Uni. La sécurité énergétique est considérée comme de plus en plus nécessaire depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

M. Shapps l’a salué comme sécurité nationale. « Depuis l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine, le gouvernement a chassé Poutine de notre marché de l’énergie, payé environ la moitié de la facture énergétique d’une famille typique et développé notre économie en faisant avancer de grands projets énergétiques », a-t-il déclaré.

« Cette semaine, nous irons encore plus loin. Aller de l’avant avec des mesures essentielles pour alimenter la Grande-Bretagne à partir de la Grande-Bretagne, notamment en soutenant notre inestimable industrie pétrolière et gazière, en tirant le meilleur parti de nos sources d’énergie locales et en soutenant l’innovation britannique dans les énergies renouvelables.

« Et dans l’ensemble du gouvernement, nous défendrons les entreprises britanniques pour qu’elles répondent à la priorité du Premier ministre de développer l’économie – en les aidant à créer de nouveaux emplois et même de toutes nouvelles industries à travers le Royaume-Uni. »

Ses commentaires interviennent alors qu’il attaquait hier soir la politique « insensée » de Sir Keir Starmer visant à s’éloigner de la dépendance pétrolière et gazière de la mer du Nord, qui, selon lui, mettrait en danger 213 000 emplois à travers la Grande-Bretagne et coûterait au pays 87 milliards de livres sterling.

Cela laisserait également le Royaume-Uni dépendant d’autres pays, comme la Russie, pour l’énergie, a-t-il déclaré: « Leur plan est si extrême et exécuté à une telle vitesse, il risque de nous mettre complètement en face de Poutine ou de qui que ce soit le prochain dictateur est », a-t-il déclaré.

« Fondamentalement, ce plan – lire entre les lignes – dit simplement importer beaucoup plus de pétrole et de gaz. Et si vous faites cela et que les prix grimpent, nous pourrions envisager le danger de pannes. »

Rishi Sunak et Grant Shapps rencontreront les patrons de l’énergie cette semaine (PENNSYLVANIE)

Cela survient alors que des initiés de l’énergie auraient dit au Dimanche Express ils craignent qu’un hiver rigoureux ne fasse grimper à nouveau les factures d’énergie cet hiver et ont exhorté le gouvernement à soutenir les ménages les plus pauvres.

Un porte-parole d’Energy UK, qui représente les fournisseurs, a déclaré au journal: « Bien que les prix aient baissé, ils restent extrêmement difficiles pour de nombreux clients et de nouvelles augmentations ne peuvent être exclues.

« Cet hiver sera difficile pour de nombreux ménages et entreprises. Il est donc essentiel que le gouvernement soit prêt avec un mécanisme ciblé d’assistance à la clientèle qui puisse répondre aux événements.

Parmi les annonces attendues du gouvernement cette semaine figure le soutien au captage du carbone et à d’autres nouvelles technologies renouvelables en Grande-Bretagne.

Les ministres devraient également expliquer comment la stratégie stimulera l’emploi et fera croître l’économie.

Jamie Peters, coordinateur du climat chez Friends of the Earth, a déclaré que mettre fin à la « dépendance » du Royaume-Uni vis-à-vis des combustibles fossiles était le « seul moyen sensé et efficace » d’accroître la sécurité énergétique.

« Cela signifie dire non aux nouveaux développements de combustibles fossiles et augmenter nos investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique », a-t-il déclaré.

« Le Royaume-Uni est doté d’énormes ressources d’énergie renouvelable, offshore et onshore, et nous devrions en faire un meilleur usage pour la sécurité et la prospérité économique à long terme.

« Avec des parties du monde littéralement en feu, nous avons besoin que nos politiciens fassent preuve d’un leadership plus audacieux en matière de réduction des émissions – pas plus de tergiversations et de retards. »