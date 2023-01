Rishi Sunak prévient que les députés devront justifier les dons au milieu de nouvelles révélations

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a averti que les députés devront “justifier” leurs dons politiques à leurs électeurs à la suite de la dernière série de révélations.

Les politiciens “ne devraient pas douter que le public prêtera une attention particulière”, a également déclaré Downing Street.

Au milieu des inquiétudes concernant le manque de transparence et la provenance d’une partie de l’argent qui arrive à Westminster, le Premier ministre a également averti que les députés devaient respecter les règles sur les revenus en dehors du parlement.

Le groupe de campagne Spotlight on Corruption a décrit les comptes de Westminster comme un “véritable signal d’alarme pour l’establishment politique britannique” après que des questions ont été soulevées sur la source de certains dons.

Certaines entreprises ont fait don de sommes importantes aux députés malgré le fait qu’elles n’ont pas d’employés ou qu’elles opèrent à partir de bureaux apparemment vides, a rapporté Sky News.

Sky News et le site Web d’actualités Tortoise ont lancé une nouvelle base de données consultable sur les revenus et les dons extérieurs des députés, surnommée les “comptes Westminster”. Entre autres révélations, leur enquête a révélé que le gouvernement du Qatar et une entreprise discrète dans le Hertfordshire sont parmi les plus importantes donateurs aux députés individuels depuis 2019, au moment des dernières élections générales.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste que des “entreprises qui ne semblent pas exister” puissent faire des dons aux députés, M. Sunak a répondu: “Je pense que la transparence est vraiment importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, il est tout à fait juste qu’il y ait des divulgations concernant les dons et les intérêts extérieurs. . La transparence est une bonne chose. Je la soutiens pleinement.”

S’exprimant dans le West Yorkshire, il a ajouté: “C’est pourquoi nous avons mis en place un ensemble de règles et de réglementations pour assurer cette transparence aux gens. Il est important que ces règles soient respectées.”

Interrogé sur les entreprises qui figurent sur le registre, le n ° 10 a déclaré que «chaque député est tenu de divulguer ses dons et ne devrait faire aucun doute que le public y prêtera une attention particulière et qu’il devra évidemment le justifier auprès de ses électeurs. .”

Les dons aux députés sont souvent utilisés pour faire fonctionner leurs bureaux et financer des campagnes ou du personnel.

Mais les députés doivent également déclarer les cadeaux et invitations.

Deux des plus grands syndicats du pays, Unite et le GMB, sont en tête de liste des plus gros donateurs.

Le troisième donateur global aux députés individuels, MPM Connect Ltd, est une société enregistrée dans un bureau du Hertfordshire sans site Web et, selon ses comptes, sans employés.

Le gouvernement du Qatar est le quatrième plus grand donateur. Son ministère des Affaires étrangères a accordé un total de 249 932,16 £ d’avantages en nature, a rapporté Sky.