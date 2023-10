Rishi Sunak prévient que glorifier les terroristes du Hamas au Royaume-Uni peut entraîner une peine de 14 ans de prison après des arrestations lors d’une marche pro-palestinienne

GLORIFIER les massacres de bébés des terroristes du Hamas pourrait envoyer les Britanniques en prison pendant 14 ans, a averti aujourd’hui Rishi Sunak.

Lors d’une visite dans une école secondaire du nord de Londres, le Premier ministre s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la communauté juive britannique des activistes pro-palestiniens qui sympathisent avec les violeurs et les assassins.

Cela survient après que des manifestants palestiniens ont collé ce week-end des photos de parapentistes sur leur dos.

Cela survient après que des manifestants palestiniens ont collé ce week-end des photos de parapentistes sur leur dos.

Le symbole glorifie les terroristes malades qui, il y a un peu plus d’une semaine, ont envahi les villages israéliens par voie aérienne et ont ensuite massacré des bébés et pris en otage des femmes et des enfants innocents.

S’adressant aux élèves de l’école juive, M. Sunak a déclaré : « Le Hamas est une organisation terroriste interdite, c’est très clair en vertu de la loi, le soutien et la glorification du Hamas sont illégaux et ces délits sont passibles de près de 14 ans de prison.

« Mais il ne s’agit pas uniquement du Hamas ; de manière plus générale, les actions qui incitent à la violence ou attisent la haine religieuse et la violence raciale ne sont pas non plus acceptables.

« Il n’y a pas de place dans notre société pour ce type de haine et de division, et elles seront combattues avec toute la force de la loi là où elles se produiront. »

Le Premier ministre a ajouté que les ministres faisaient « tout ce qui est en notre pouvoir » pour assurer la sécurité de la communauté juive.

CST, une organisation de sécurité de la communauté juive, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation choquante de 300 % des incidents antisémites au Royaume-Uni depuis que le Hamas a lancé son attaque terroriste contre Israël.

Depuis le 7 octobre, au moins 190 attaques racistes anti-juives ont eu lieu.

La semaine dernière, le Premier ministre a augmenté le financement du CST de 3 millions de livres sterling dans le cadre d’un effort majeur du gouvernement visant à protéger les Juifs britanniques des attaques racistes.

M. Sunak a déclaré : « Je sais que c’est une période anxieuse pour de nombreuses familles dont les proches sont touchés ou portés disparus.

« Nous fournissons tout le soutien consulaire possible par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et fournissons également un soutien direct aux Israéliens.

« Et la situation humanitaire nous préoccupe bien sûr, et j’en ai parlé dans tous les appels et interactions que j’ai eu avec d’autres dirigeants de toute la région. »

Le Premier ministre a ajouté : « Nous continuerons à faire tout notre possible pour améliorer la situation humanitaire sur le terrain, y compris en déplaçant certains de nos moyens de la Royal Navy dans la région, qui peuvent fournir un soutien supplémentaire si nécessaire. »