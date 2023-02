Rishi Sunak “prêt à se retirer de la Convention européenne des droits de l’homme”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

On pense que Rishi Sunak est prêt à retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) si les plans du gouvernement visant à lutter contre la migration illégale s’avèrent illégaux.

Cela survient alors que les estimations officielles suggèrent que 65 000 migrants devraient arriver au Royaume-Uni cette année, soit une augmentation de 50% par rapport aux 45 000 qui ont demandé l’asile en 2022.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, aurait élaboré des plans pour freiner la migration illégale qui repousseraient les « frontières » du droit international, notamment en supprimant le droit des migrants de faire appel de leur exclusion du système d’asile.

Toutefois, si la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg juge la nouvelle législation de Mme Braverman illégale, M. Sunak est disposé à se retirer de la CEDH, selon la L’heure du dimanche.

Une source proche de M. Sunak a déclaré au journal: “Le Premier ministre a clairement indiqué qu’il souhaitait introduire une législation conforme à nos obligations internationales. Ce projet de loi ira le plus loin possible dans le cadre du droit international. Nous repoussons les limites de ce qui est légalement possible, tout en restant dans le cadre de la CEDH.

“Mais si cette législation entre dans le recueil des lois et est jugée légale par nos tribunaux nationaux, mais qu’elle est toujours bloquée à Strasbourg, alors nous savons que le problème n’est pas notre législation ou nos tribunaux.”

Ils ont ajouté: “Si tel est le cas, alors, bien sûr, il sera prêt à reconsidérer si faire partie de la CEDH est dans l’intérêt à long terme du Royaume-Uni.”

Le plan Braverman ne permettrait aux migrants de faire appel qu’après avoir été expulsés, qu’ils viennent ou non de quelque part sur la liste des «pays sûrs» du ministère de l’Intérieur. Les Nations Unies ont déjà averti que de tels plans violeraient le droit international.

L’ancien lord chancelier travailliste, Lord Falconer of Thoroton, a déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que les tribunaux rejettent les propositions, ce qui “mettrait le gouvernement hors de portée de la loi”.

Des personnalités de haut rang affirment que M. Sunak est prêt à se retirer de la CEDH avant les élections si la Cour européenne bloque les plans. M. Sunak pourrait mettre le retrait au cœur de leur manifeste pour tracer une ligne nette entre les conservateurs et les travaillistes.

L’augmentation prévue de l’immigration est due à un grand nombre d’individus d’Asie centrale, en particulier d’Afghanistan, qui tentent de migrer via la Turquie et vers l’Europe.

La semaine dernière, il a été révélé que 250 migrants illégaux sont arrivés d’Inde à travers la Manche par de petits bateaux en janvier seulement, dépassant le nombre total de 233 migrants arrivés au cours des neuf premiers mois de l’année dernière. Si cette tendance se poursuit, le nombre de migrants pourrait atteindre entre 70 000 et 80 000 dans l’année en cours.

Le Premier ministre avait précédemment fait de l’arrêt des petits bateaux l’un de ses cinq engagements clés dans son mandat et a récemment déclaré son intention de “s’assurer que si vous venez illégalement dans ce pays, vous serez détenu et rapidement expulsé”.

Les données des sondages et les groupes de discussion conservateurs indiquent que l’immigration est l’une des trois principales préoccupations des électeurs du parti, aux côtés de l’économie et du NHS.

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.