Rishi Sunak ‘prêt à accepter un court délai’ pour mettre fin aux restrictions le 21 juin

Le chancelier Rishi Sunak serait prêt à accepter un court délai pour l’assouplissement prévu de toutes les restrictions de Covid le 21 juin en Angleterre au milieu d’une récente augmentation des infections.

Cela survient alors que Boris Johnson, qui a suggéré la semaine dernière qu’il n’y avait rien dans les données « pour le moment » pour détourner du plan, se prépare à dévoiler la décision du gouvernement de poursuivre le déverrouillage final de l’économie lundi.

Le gardien a affirmé que le chancelier était prêt à accepter un report des plans jusqu’à quatre semaines, n’était pas fixé sur la date du 21 juin et craignait davantage que l’assouplissement éventuel des restrictions ne devienne permanent.

« L’essentiel du Trésor est que les libertés soient irréversibles et que les affaires soient claires », a déclaré une source de Whitehall au journal.

Interrogé sur le rapport, une source du Trésor a déclaré L’indépendant que si les données montrent qu’un retard est nécessaire, alors un soutien économique est déjà en place car le ministère « a mis du temps » au budget pour couvrir la possibilité d’un retard des plans.

conseillé Rishi Sunak annonce un accord « historique » pour forcer les géants de la technologie à payer plus d’impôts Coronavirus : une troisième vague est-elle en cours au Royaume-Uni ? L’accord d’évasion fiscale du G7 « place la barre si bas que les entreprises peuvent simplement l’enjamber »

Dans le cadre de la feuille de route proposée – publiée en février – le gouvernement a déclaré qu’il espérait être en mesure de « supprimer toutes les limites légales aux contacts sociaux » et d’ouvrir les locaux restants, y compris les boîtes de nuit pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Mais des inquiétudes ont été exprimées ces dernières semaines concernant l’augmentation des taux de cas de virus et la propagation de la variante Delta détectée pour la première fois en Inde. Il a été rapporté que le professeur Chris Whitty, le médecin-chef et Sir Patrick Vallance, le directeur scientifique, ont donné aux ministres une évaluation « pessimiste » de l’état actuel de la pandémie plus tôt cette semaine.

Les scientifiques du groupe Independent Sage – mis en place pour suivre le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) – ont également appelé à une « pause » dans la dernière étape de l’assouplissement des restrictions le 21 juin en raison des inquiétudes concernant la variante Delta.

Mardi, Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a suggéré que ce serait une « décision difficile », car il a annoncé qu’un « paquet de soutien renforcé » serait fourni pour le Grand Manchester et le Lancashire, similaire à celui vu à Bolton, où le numéro de cas reste élevé.

Selon le Huff Post, Michael Gove, le ministre du Cabinet, a adopté un ton plus optimiste lors d’une réunion lundi, déclarant à ses collègues que s’il était un « homme de paris », il « parierait sur un assouplissement des règles » le 21 juin.

Pressé sur la possibilité d’un retard, un autre ministre du cabinet, Robert Jenrick, a déclaré Nouvelles du ciel il n’a pas souhaité commenter les discussions au sein du cabinet, mais a ajouté : « Le Premier ministre examine les données et d’autres données arrivent, ce qui est très important.

«C’est une décision finement équilibrée et nous avons besoin de voir ces données de cas qui sont clairement en augmentation, mais le lien avec les hospitalisations. Le Premier ministre examine cela avant la décision qui sera prise le 14 juin. »

Interrogé sur son propre point de vue, M. Jenrick a ajouté: « Eh bien, je ne vais pas donner mon point de vue, évidemment ces points de vue sont exprimés en privé au sein du cabinet, mais ce que je pense est important, c’est que nous ne jetons pas les gains que nous avons fait. Nous allons adopter une approche prudente, mais si nous pouvons procéder à cette réouverture le 21 [June] alors bien sûr, nous aimerions tous voir cela ».

Réagissant aux informations faisant état d’un retard potentiel de la date de réouverture du 21 juin, le vice-président du comité des députés conservateurs d’arrière-ban de 1922, Charles Walker, a toutefois déclaré BBC Newsnight : « Il y aura une énorme vague de déception à travers le pays si nous n’ouvrons pas le 21 juin. »

L’éminent sceptique du verrouillage a déclaré: « Le retard pourrait être de deux semaines, un mois, mais je pense que le vrai problème ici est que si nous ne pouvons pas ouvrir l’économie au plus fort de l’été, alors je pense que nous sommes confrontés à la perspective très réelle de verrouillages plus forcés à l’automne – je ne vois tout simplement pas comment nous pouvons éviter cela. »