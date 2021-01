Le numéro 10 a déclaré que le nouveau comité « actualisera la stratégie visant à améliorer la réglementation en dehors de l’UE, révisera les règles existantes et réduira les formalités administratives pour les entreprises ». – BEN STANSALL

Rishi Sunak a été accusé par Boris Johnson d’avoir dirigé un feu de joie sur la bureaucratie bruxelloise maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.

Le chancelier de l’Échiquier doit présider un nouveau comité pour l’amélioration de la réglementation à Downing Street, qui se concentrera sur la réduction de la bureaucratie européenne pour les entreprises.

Les premiers ministres ont déclaré qu’il souhaitait que les changements permettent au gouvernement « de saisir les opportunités au Royaume-Uni en tant que nation indépendante ».

Le numéro 10 a déclaré que le nouveau comité « actualisera la stratégie visant à améliorer la réglementation en dehors de l’UE, révisera les règles existantes et réduira les formalités administratives pour les entreprises ».

Une source a déclaré: « Avec un nouveau contrôle de nos lois, la révision et la réforme de la réglementation seront au premier plan du programme du gouvernement pour tirer parti des opportunités en dehors de l’UE. »

Les responsables ont déclaré qu’il « coordonnerait et conduirait un ambitieux programme de réforme de la réglementation au-dessus du parlement. Il repoussera les limites, stimulera la pensée créative et insufflera du rythme au centre du gouvernement ».

M. Sunak a déclaré: «Maintenant que nous avons quitté l’Union européenne, nous avons la possibilité de faire les choses différemment et ce gouvernement s’est engagé à tirer le meilleur parti des libertés que le Brexit nous offre.

«Il ne s’agit pas d’abaisser les normes, mais de lever les yeux vers l’avenir – tirer le meilleur parti de nouveaux secteurs, de nouvelles idées et de nouvelles méthodes de travail.»

La commission de M. Sunak sera soutenue par une unité de fonctionnaires qui sera chargée de mener « une série de plongées systématiques en profondeur … dans la réglementation dérivée de l’UE pour identifier et mettre en œuvre les changements convenus ».

Les responsables ont précisé que « toute réforme ne se ferait pas au détriment des normes élevées du Royaume-Uni dans des domaines tels que les droits des travailleurs et l’environnement ».

Les ministres chercheront également à « dialoguer avec les parlementaires et les entreprises pour examiner les meilleures opportunités où le Royaume-Uni peut tirer parti de ses nouvelles libertés » et rendre le Royaume-Uni plus favorable aux entreprises.

L’histoire continue

La composition du nouveau comité du Cabinet et de plus amples détails sur l’engagement des députés seront présentés en temps voulu, a déclaré le numéro 10.

Les ministres espèrent que cette nouvelle approche de la réglementation pourrait contribuer à accélérer les projets d’infrastructure créateurs d’emplois et à accélérer le développement de la science et de la technologie.

Les responsables doivent également examiner comment améliorer les processus pour les start-ups et les petites entreprises à travers le pays.

Le nouveau comité est considéré comme le premier de plusieurs groupes internes qui renforceront le contrôle de M.Johnson sur l’exécution de son programme par le biais du gouvernement.

Des sources ont déclaré au Sunday Telegraph que M. Johnson devrait utiliser ces comités pour faire appliquer sa volonté au gouvernement plutôt qu’un remaniement ministériel imminent.

M. Johnson a fait allusion à un feu de joie imminent de la bureaucratie de l’UE le mois dernier lorsqu’il a dit Le télégraphe du dimanche qu’il voulait que le Royaume-Uni puisse s’éloigner du règlement de l’UE.

Il a alors déclaré: « Nous ne voulons pas diverger pour le plaisir de diverger. Mais nous allons vouloir faire les choses différemment là où cela est utile pour le peuple britannique. »

Le 1er janvier – le premier jour où le Royaume-Uni avait abandonné ses liens formels avec l’UE – le taux de TVA de 5 pour cent sur les produits sanitaires – appelé «taxe sur les tampons» – a été aboli.

La législation de l’UE obligeait les membres à taxer les tampons et les serviettes hygiéniques à 5 pour cent, traitant les produits menstruels comme non essentiels. M. Sunak s’est engagé à supprimer la taxe dans son budget de mars.