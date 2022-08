Rishi Sunak présente une proposition “radicale”

Le candidat Premier ministre britannique n’exclut pas de quitter la Convention européenne des droits de l’homme pour lutter contre l’immigration clandestine

L’espoir du Premier ministre Rishi Sunak n’a pas exclu le retrait du Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) afin de lutter contre l’immigration illégale, affirmant que “Aucune option ne devrait être sur la table.”

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision GB News diffusée samedi, Sunak s’est dit vexé par le fait que «des milliers de personnes arrivent illégalement dans ce pays dans de petites embarcations » à travers la Manche. Il a souligné que personne ne devrait douter que s’il devient Premier ministre, il “saisira cette situation.

Répondant à une question lui demandant s’il était prêt à quitter la CEDH pour atteindre son objectif, il a déclaré que si d’autres mesures s’avéraient ne pas être suffisamment efficaces, “Aucune option ne devrait être écartée car nous devons avoir le contrôle de nos frontières.”

“Tout pays souverain doit pouvoir le faire”, il a dit.

Soulignant que reprendre le contrôle de la migration était l’une des raisons de son soutien au Brexit, il a énuméré certaines des mesures qu’il souhaite introduire pour résoudre le problème.

“Nous devons changer la définition de l’asile,” il a dit. Il a expliqué que le Royaume-Uni utilise actuellement la définition de la CEDH qui, à son avis, est trop large et «exploitée par les avocats de gauche pour de nombreuses raisons fallacieuses.”

“Je pense donc que nous devrions passer à une définition différente, une autre norme internationale que les Australiens et d’autres utilisent, qui est de plus en plus étroite», a déclaré Sunak, lui-même fils d’immigrés.

Il a également suggéré que le Royaume-Uni doit être «plus dur» avec sa politique étrangère et ne pas hésiter à demander aux autres pays de reprendre leur “demandeurs d’asile déboutés”.

L’ancien chancelier a également souligné que, conformément à son «projet radical,« il est prêt à »faire tout ce qu’il faut» pour faire fonctionner la politique d’envoi de migrants illégaux au Rwanda. Sur cette question, Sunak est d’accord avec son concurrent pour le poste de direction conservateur, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui soutient également la politique, malgré les revers juridiques et les critiques.

Sunak a fait de la maîtrise de l’immigration clandestine l’un des points clés de sa campagne à la direction. Il avait précédemment affirmé qu’il serait en mesure de construire un plus “constructif” relation avec le président français Emmanuel Macron que le Premier ministre sortant Boris Johnson avait fait, et que cela aiderait également la Grande-Bretagne à résoudre le problème.

Pendant ce temps, comme Daily Mail l’a rapporté samedi, au cours des sept dernières années, le gouvernement britannique a dépensé près d’un demi-milliard de livres pour empêcher les migrants de se lancer dans le dangereux voyage à travers la Manche. Néanmoins, le nombre de passages illégaux n’a cessé de monter en flèche. Rien que la semaine dernière, 1 372 migrants illégaux ont atteint les côtes britanniques, portant le total pour cette année à plus de 17 000.