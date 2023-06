Rishi Sunak prépare un retour éclair politique alors qu’il doit se battre contre QUATRE élections partielles cauchemardesques

RISHI Sunak prépare un retour éclair politique pour revitaliser sa fortune – alors qu’il fait face au mal de tête des conservateurs devant se battre contre quatre élections partielles.

Le Premier ministre a élaboré des plans pour séduire les électeurs avant les prochaines élections générales en faisant miroiter la perspective de réductions d’impôts dans son discours du roi en septembre.

Rishi Sunak a besoin des quatre prochaines élections partielles « comme un trou dans la tête », selon une source Crédit : PA

Les conservateurs craignent de perdre des sièges dans trois des quatre prochaines élections partielles

Mais l’attention s’est tournée vers des problèmes plus immédiats hier lorsqu’il a subi un nouveau coup alors que Nigel Adams est devenu le troisième conservateur à démissionner dans les 24 heures – après Boris Johnson et Nadine Dorries.

M. Adams a suivi son ancien patron et ami proche Bojo à la porte – déclarant que cela avait été un « honneur et un privilège » de servir dans son siège de Selby, North Yorks.

Mais No10 a été stupéfait par la nouvelle après que M. Adams a passé les derniers jours à nier avec fureur qu’il était sur le point de démissionner.

Cela signifie que M. Sunak doit maintenant mener trois élections partielles cauchemardesques en Angleterre alors que son parti a 12 points de retard dans les sondages.

Une quatrième élection partielle en Écosse se profile alors que la députée SNP Margaret Ferrier devrait être expulsée de son siège de Rutherglen et Hamilton West pour avoir enfreint les règles de Covid.

Et on craint que le député conservateur Alok Sharma ne démissionne après que son nom ait été retiré de la liste des honneurs après avoir été initialement inscrit à la Chambre des lords.

Une source au sein de l’équipe Sunak a déclaré: « Nous avons besoin de ces élections partielles comme d’un trou dans la tête. »

Les ministres du Cabinet ont déclaré qu’ils craignaient que les travaillistes ne remportent la victoire en Écosse et ne prennent le siège vacant de M. Johnson à Uxbridge.

Un ministre a averti : « Cela pourrait donner un élan travailliste ».

Les Lib Dems sont optimistes, ils peuvent arracher le siège conservateur autrefois solide comme le roc de Mid-Beds où se trouvait Mme Dorries.

Les conservateurs devraient s’accrocher à Selby.

Les chefs conservateurs devraient commencer à tirer sur leurs trois élections partielles plus tard cette semaine, car ils veulent qu’elles soient terminées et dépoussiérées avant les vacances d’été du Parlement.

Sir Keir Starmer s’est donné pour priorité de saisir le siège d’Uxbridge après le départ de Boris Johnson Crédit : Getty

Mais désireux de tordre le couteau, Sir Keir Starmer inonde déjà l’ancien siège de M. Johnson d’activistes dans le but de le gagner.

Des centaines de membres travaillistes, dont le ministre du cabinet fantôme Jonathan Ashworth, se sont précipités hier à Uxbridge dans l’ouest de Londres pour faire campagne.

Une source travailliste en première ligne a déclaré qu’il était « mûr à prendre ».

Ils ont ajouté: « Ambiance de carnaval à Uxbridge aujourd’hui – comme une élection générale – des vibrations vraiment positives et une forte réponse aux portes.

« Les gens réalisent que c’est un combat difficile, mais tout le monde est tellement partant.

« Tout le monde veut voir le dos de Boris. »

En privé, No10 a dit adieu aux espoirs de conserver Uxbridge.

Un haut responsable du parti a déclaré : « Uxbridge est mort. Nous essaierons de le supprimer dans Mid-Beds.

Un autre allié de M. Sunak a déclaré que le parti devrait « jeter l’évier de la cuisine » en essayant de garder la main sur Mid-Beds.

Le principal député conservateur a déclaré: « Nous devons montrer que nous sommes toujours prêts à nous battre, que nous avons des idées et que nous pouvons gagner. »

Habituellement considéré comme solide comme le roc, il avait une majorité conservatrice de 24 664 en 2019.

Mais les Lib Dems reniflent le sang et le chef Sir Ed Davey s’y rendra aujourd’hui.

Une source du parti a déclaré: «Rishi est sur le rack et nous avons envie de nos chances dans Mid-Beds.

« Tous les ingrédients sont réunis pour que nous remportions une autre victoire surprise. Nous allons abattre le mur bleu conservateur une brique à la fois.

Le n ° 10 est en état d’alerte au cas où d’autres conservateurs démissionneraient à la suite de la sortie sensationnelle de M. Johnson après une enquête du comité des privilèges pour savoir s’il avait menti aux Communes sur Partygate.

Mais la plupart des députés conservateurs ont averti que ce serait un suicide électoral si les conservateurs s’arrachaient des morceaux et tentaient de renverser un autre chef.

Un député et allié de Bojo a déclaré : « Les priorités de Rishi Sunak sont justes – nous devons faire baisser l’inflation et arrêter les bateaux. Nous devons nous unir derrière Rishi.

La crise a éloigné les plans du Premier ministre d’introduire un remaniement politique – avant le discours du roi.

Mais même les députés conservateurs farouchement fidèles au Premier ministre lui demandent maintenant en privé d’en faire plus et de montrer qu’il est plus qu’un simple travailleur acharné, mais aussi un leader.

Sunak a été invité à unir le parti après que Boris a démissionné ou risque de perdre aux urnes Crédit : Getty

Un conservateur a déclaré: «C’est au Parti conservateur maintenant de décider, soit nous nous ressaisissons, nous unissons et montrons que nous pouvons gouverner, soit nous perdrons. Mais nous avons besoin de politiques conservatrices plus appropriées, comme des réductions d’impôts.

Un ancien ministre du Cabinet craint toutefois un martèlement électoral.

Il a déclaré : « Personne ne pense que nous pouvons gagner les prochaines élections. Personne. Ces élections partielles seront difficiles – elles le sont toujours.

« Mais plus largement, nous avons un râle de mort. Les bons députés conservateurs se retirent aux prochaines élections. Les gens commencent à s’éloigner. »

Le Premier ministre tentera de prendre les devants avec une apparition à la semaine de la technologie à Londres demain, où il dira que libérer l’innovation contribuera à stimuler la croissance.

Il tentera de séduire les conservateurs nerveux jeudi en organisant des boissons pour les membres du cabinet au n ° 10.

Puis, vendredi, il organise une réception d’été pour les politiciens conservateurs d’Écosse et les maires directement élus.