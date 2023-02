Rishi Sunak “prépare un mini remaniement ministériel” alors qu’il cherche à remplacer Zahawi en tant que président du parti conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak devrait dévoiler un mini-remaniement dès mardi alors qu’il tente d’améliorer les notes de sondage désastreuses de son parti, ainsi que de remplacer Nadhim Zahawi limogé.

Cela fait une semaine que le Premier ministre a limogé M. Zahawi en tant que président du parti conservateur et – sans qu’aucun successeur n’ait encore été nommé – des informations suggèrent que M. Sunak a comploté un remaniement plus large de son équipe dirigeante.

La refonte pourrait potentiellement s’étendre pour inclure la composition du gouvernement lui-même, au milieu de nouvelles affirmations selon lesquelles le Premier ministre envisage de diviser le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle en ministères distincts.

Décrivant les plans pour un “remaniement de 100 jours”, Le soleil a cité des initiés de Whitehall car il a affirmé que M. Sunak pourrait créer un nouveau département de l’énergie, avec la fusion des entreprises et du commerce.

Alors que le département de Michelle Donelan supervise actuellement le numérique, la culture, les médias et le sport, M. Sunak pourrait également choisir de faire de la culture et du sport un bureau autonome, avec un nouveau ministère dédié à la science et au numérique, selon le journal.

Une source a déclaré au média: «L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du gouvernement, mais en réalité, cela laisse les hauts ministres regarder par-dessus leur épaule et laisse de grandes questions sur l’avenir de [Dominic] Raab qui fait face à une enquête sur l’intimidation.

Steven Swinford, rédacteur politique de Les tempsa indiqué que M. Raab devrait “survivre au remaniement de demain”, car il a également suggéré des changements structurels qui “reflètent [Mr Sunak’s] priorités » pourraient se profiler dans les départements des affaires et de la culture.

De telles modifications radicales pourraient modifier considérablement la composition du cabinet de M. Sunak, et une autre source a déclaré Le soleil qu’ils “mettraient beaucoup de nez en travers”, créant “des gagnants et des perdants partout avec des ego très bouleversés”.

L’indépendant a approché le n ° 10 pour une réponse aux réclamations, et le Le télégraphe du jour a déclaré que les membres de l’équipe de presse de M. Sunak n’avaient pas nié son propre rapport portant des allégations d’un mini-remaniement.

Alors que la semaine dernière marquait le centenaire du vœu de M. Sunak sur les marches du n ° 10 pour diriger un gouvernement “d’intégrité”, la pression s’est intensifiée sur le Premier ministre pour qu’il remplace son adjoint, M. Raab, alors que les allégations d’intimidation montaient contre le secrétaire à la justice. , qui nie énergiquement les allégations.

M. Zahawi est devenu le deuxième ministre Sunak à quitter son poste dimanche dernier, plus de six mois après L’indépendant a d’abord révélé les détails d’une enquête du HMRC sur ses affaires fiscales.

Son départ a suivi la démission de Sir Gavin Williamson en novembre alors que le ministre sans portefeuille cherchait à « disculper mon nom de tout acte répréhensible » pour des allégations d’intimidation.

Nouveau sondage Savanta ComRes pour L’indépendant ce week-end a révélé que plus d’un tiers des électeurs conservateurs considèrent les conservateurs comme «le parti de la sottise» – avec seulement 11% considérant le parti de M. Sunak comme «moral».

Un sondage réalisé par Ipsos une semaine plus tôt donnait aux travaillistes une avance de 25 points sur les conservateurs, le parti de Sir Keir Starmer devançant celui de M. Sunak de 51 points contre 26.