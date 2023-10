Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak envisage une série de réductions d’impôts accrocheuses pour reconquérir les électeurs conservateurs après deux élections partielles cette semaine.

Le Premier ministre envisagerait de relever le seuil d’imposition du taux d’imposition sur le revenu, ce qui réduirait les paiements de cinq millions de personnes aux revenus élevés.

Et il pourrait s’engager à réduire les droits de timbre ou à abolir les droits de succession dans le prochain programme conservateur afin de renforcer le soutien au parti.

Les plans ont émergé après que Sir Keir Starmer s’est présenté comme l’héritier de Sir Tony Blair après que son parti ait remporté deux victoires majeures aux élections partielles dans des sièges sûrs des conservateurs – un résultat qu’il a déclaré avec jubilation « qui change la donne ».

Le plus grand gourou britannique des sondages, le professeur Sir John Curtice, a déclaré que M. Sunak était confronté à une défaite plus lourde que celle de Sir Tony en 1997, tandis que l’ancien chancelier conservateur George Osborne a averti que les conservateurs étaient confrontés à un « armageddon » électoral.

Environ 5,6 millions de personnes paient le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé sur les revenus supérieurs à 50 271 £, avec Le télégraphe rapportant que les stratèges conservateurs estiment que « beaucoup d’entre eux votent conservateur et seraient stimulés par la réduction d’impôts ».

Entre-temps, Les temps a rapporté que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt envisagent de réduire soit les droits de succession, soit les droits de timbre sur les maisons.

Un haut responsable conservateur a déclaré au journal que la réduction des droits de timbre serait « ambitieuse » et stimulerait l’économie en rendant le déménagement moins cher pour les gens tout en attirant les électeurs d’âge moyen qui ont déserté le parti.

Rishi Sunak envisagerait de réduire les droits de succession ou les droits de timbre pour regagner du soutien (Frank Augstein/PA) (Fil PA)

Les réductions d’impôts auraient un prix important, les paiements de droits de timbre augmentant d’environ 10,1 milliards de livres sterling pour le Trésor en 2021-2022, tandis que les droits de succession augmenteraient d’environ 6 milliards de livres sterling.

Mais, à la suite des défaites historiques aux élections partielles, les responsables de Downing Street et du Trésor voudraient établir des « lignes de démarcation » avec les travaillistes.

Les pertes record ont déclenché une nouvelle série d’âpres luttes intestines entre conservateurs. Alors que la droite accusait M. Sunak de « déni » et le poussait à être « plus courageux » sur les questions de guerre culturelle et de fiscalité, les modérés ont plaidé auprès du Premier ministre contre un nouvel éloignement du centre.

S’adressant aux médias alors qu’il se préparait à rentrer au Royaume-Uni après avoir rencontré les dirigeants du Moyen-Orient, M. Sunak a admis que les élections partielles avaient produit des « résultats manifestement décevants », mais qu’il était « important de se rappeler le contexte ».

Il a déclaré : « Les élections de mi-mandat sont toujours difficiles pour les gouvernements en place. Et bien sûr, des facteurs locaux entrent également en jeu ici. »

Le Premier ministre a ajouté qu’il restait « déterminé à répondre aux priorités du peuple britannique » après les défaites.

M. Sunak a déclaré qu’il « poursuivrait » ses cinq priorités, notamment la réduction de moitié de l’inflation et l’arrêt des migrants à bord de petits bateaux traversant la Manche.

Une porte-parole de Downing Street a refusé de commenter ces informations et a ajouté : « Je ne serais pas en mesure de spéculer avant un événement budgétaire. »