Rishi Sunak “préoccupé” par l’impact des nouvelles lois écossaises sur l’identification du genre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a exprimé sa «préoccupation» quant à l’impact potentiel des lois de reconnaissance du genre de Holyrood à travers le Royaume-Uni.

Le mois dernier, l’Écosse est devenue la première partie du Royaume-Uni à approuver des plans d’auto-identification de genre, salués par certains comme une étape majeure vers l’égalité, tandis que d’autres ont protesté contre les droits des femmes et des filles.

Les réformes suppriment la nécessité d’un diagnostic médical de dysphorie de genre avant qu’un certificat de reconnaissance du genre puisse être obtenu.

Parler à Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland Vendredi, M. Sunak a refusé de dire si Westminster pouvait bloquer la législation, affirmant que le gouvernement prenait des conseils sur la question “comme c’est tout à fait la pratique courante”.

Il a déclaré: «De toute évidence, il s’agit d’un domaine très sensible et je sais qu’il y a eu des débats et des échanges très solides à ce sujet lors de l’adoption du projet de loi en Écosse.

«Ce qui m’inquiète, c’est l’impact du projet de loi à travers le Royaume-Uni.

«Comme il est tout à fait normal, le gouvernement britannique prendrait conseil à ce sujet.

“Il peut y avoir des impacts à travers le Royaume-Uni dont nous devons être conscients et comprendre l’impact, et c’est ce que nous faisons, et une fois que le gouvernement aura reçu les derniers conseils, il définira les prochaines étapes.”

Rishi Sunak et Nicola Sturgeon tiennent une réunion à Inverness (via Reuters)

Le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) a été adopté par les MSP en décembre par 86 voix contre 39. L’élément principal du projet de loi est de faciliter l’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre (GRC) par les personnes transgenres en supprimant l’exigence d’un certificat médical. diagnostic de dysphorie de genre.

Il abaissera également l’âge minimum des candidats de 18 à 16 ans et fera passer le temps nécessaire à un candidat pour vivre selon son sexe acquis de deux ans à trois mois – six pour les personnes âgées de 16 et 17 ans – mais avec un délai ultérieur de trois mois. période de réflexion.

Lorsqu’elle a été adoptée, le gouvernement britannique a déclaré qu’il examinerait de près la législation et son impact sur la loi de 2010 sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni.

Cela inclurait les ministres qui évalueraient si une ordonnance en vertu de l’article 35 devrait être demandée pour empêcher le projet de loi d’être adopté s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il nuirait au fonctionnement de la législation sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni réservée à Westminster.

Les commentaires de M. Sunak font suite à une série de discussions entre M. Sunak et le premier ministre Nicola Sturgeon à Inverness jeudi soir.

Vendredi, M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait travailler “de manière constructive” avec Holyrood, affirmant que même s’ils “n’allaient pas s’entendre sur tout”, il pensait qu’il y avait place pour une coopération.

“Ce que je veux faire en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, c’est travailler de manière constructive avec le gouvernement écossais pour faire une différence pour les Ecossais”, a-t-il déclaré à la chaîne.

“Nous avons de nombreux défis auxquels nous sommes tous confrontés collectivement au Royaume-Uni et où nous pouvons travailler ensemble et faire la différence, nous le devrions.”