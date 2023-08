Rishi Sunak prend un vol financé par les contribuables à l’intérieur du Royaume-Uni tous les huit jours

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a pris un vol privé financé par les contribuables pour voyager au Royaume-Uni une fois tous les huit jours depuis qu’il est au n ° 10, selon de nouveaux chiffres.

Les données ont révélé que M. Sunak a déjà utilisé des jets et des hélicoptères de la RAF pour des voyages intérieurs plus fréquemment que tout PM récent – ​​après seulement sept mois de mandat.

Cela survient alors que Greenpeace a affirmé que M. Sunak « entrera dans l’histoire » comme échouant sur le changement climatique, au milieu d’une nouvelle inquiétude concernant l’utilisation fréquente par le chef conservateur de voyages très polluants et son approche du zéro net.

M. Sunak a embarqué sur 23 vols intérieurs à bord d’avions à réaction et d’hélicoptères de la RAF en 187 jours, soit près d’un vol par semaine en moyenne.

La fréquence des vols financés par les contribuables du Premier ministre actuel autour de la Grande-Bretagne dépasse ses prédécesseurs immédiats, Liz Truss, Boris Johnson et Theresa May.

Les détails des vols intérieurs du transport aérien de soutien au commandement de la RAF ont été révélés dans un communiqué du ministère de la Défense sur la liberté d’information à la BBC.

Mme Truss n’a bénéficié que de quatre vols intérieurs au cours de ses 49 jours de responsabilité – une fois tous les 12 jours. M. Johnson a effectué de tels voyages tous les 20 jours, tandis que Mme May a effectué ces voyages une fois tous les 13 jours.

M. Sunak a défendu son utilisation répétée du transport aérien privé pour se déplacer au Royaume-Uni, le qualifiant de « l’utilisation la plus efficace de mon temps », malgré les appels à utiliser le train lorsque des temps de trajet équivalents sont possibles.

Les travaillistes ont également suggéré que le vol de la RAF du Premier ministre vers l’Écosse pour annoncer de nouvelles licences pétrolières et gazières pourrait avoir enfreint le code ministériel, qui stipule que les avions privés ne doivent être utilisés que lorsqu’il n’y a pas de vol régulier viable.

Rishi Sunak monte à bord d’un avion à l’aéroport de Stansted dans l’Essex (PENNSYLVANIE)

Le porte-parole du n ° 10 a déclaré que le Premier ministre et ses ministres « exigent parfois l’utilisation de voyages aériens non commerciaux », qualifiant cela de « pratique courante pour les gouvernements du monde entier ».

Ils ont ajouté: « Le rapport qualité-prix, la sécurité et l’efficacité du temps sont pris en compte dans toutes les décisions de voyage et tous les vols sont compensés en carbone. »

Pendant ce temps, Greenpeace a attaqué la décision « sans précédent » d’empêcher les fonctionnaires d’avoir tout contact avec les experts politiques du groupe après une manifestation anti-pétrole au domicile du Premier ministre dans le Yorkshire.

Les directeurs du groupe de campagne ont déclaré Le gardien que les briefings contre eux à la suite de la cascade – qui a vu des militants draper 200 mètres carrés de tissu noir pétrole sur son manoir – étaient «des trucs vraiment sombres».

Des militants de Greenpeace sur le toit de la maison de Rishi Sunak (fil de sonorisation)

Une lettre ouverte de l’organisation indique que les ministres et les responsables du gouvernement ont rencontré BP 12 et Shell 11 fois en seulement six mois tout en ignorant les groupes verts et les experts du climat.

La dernière dispute survient alors que M. Sunak subit la pression à la fois des écologistes et des sceptiques nets zéro de son propre parti – la droite conservatrice le poussant à abandonner les politiques qui coûtent trop cher aux électeurs.

Les sceptiques nets zéro veulent que le Premier ministre s’appuie sur le succès du résultat des élections partielles anti-Ulez à Uxbridge en supprimant la politique de M. Johnson visant à interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

Il fait également face à une rébellion contre l’interdiction de facto des chaudières au fioul à partir de 2026, qui affecte principalement les personnes vivant dans des maisons hors réseau à la campagne. L’ancien secrétaire à l’environnement, George Eustice, a décrit la politique comme « Ulez pour les communautés rurales ».

Mais l’ancien ministre de l’Énergie Chris Skidmore, qui a dirigé l’examen du zéro net du gouvernement, a déclaré que la décision d’accorder 100 nouvelles licences de combustibles fossiles était « la mauvaise décision au mauvais moment » et a averti le Premier ministre qu’il risquait d’être du « mauvais côté de l’histoire ». ”.

Et son homologue conservateur Zac Goldsmith a déclaré à la BBC cette semaine qu’il était « très tenté » de soutenir le parti travailliste lors des prochaines élections générales en raison de l’incapacité du gouvernement à poursuivre ses engagements nets zéro.