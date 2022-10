Rishi Sunak prend officiellement ses fonctions de Premier ministre britannique

Rishi Sunak a été nommé troisième Premier ministre britannique de l’année par le roi Charles mardi et nommera ensuite un cabinet qui devra lutter contre les crises économiques et politiques du Royaume-Uni.

Le roi Charles a assumé le rôle cérémoniel d’accepter la démission de Truss au palais de Buckingham avant de demander à Sunak de former un gouvernement.

Sunak a été choisi lundi comme chef du Parti conservateur au pouvoir alors qu’il tente de stabiliser l’économie et sa propre popularité en chute libre, après le bref et désastreux mandat de Liz Truss.

Truss est partie après avoir fait une déclaration publique devant le 10 Downing St., sept semaines jour pour jour après avoir été nommée Premier ministre par la reine Elizabeth, décédée deux jours plus tard.

Truss a offert une défense de sa vision économique à faible taux d’imposition et de son bref mandat avant d’être chassée de la résidence officielle du Premier ministre pour la dernière fois.

“Je suis plus convaincue que jamais que nous devons être audacieux et affronter les problèmes auxquels nous sommes confrontés”, a-t-elle déclaré. Elle s’est tenue aux principes du marché libre de “réduire les impôts” et de “produire de la croissance”, malgré le chaos du marché déclenché par son paquet budgétaire du 23 septembre.

Des temps difficiles pour le nouveau leader

Sunak – le premier Premier ministre de couleur et, à 42 ans, le plus jeune dirigeant britannique depuis plus de 200 ans – doit essayer de consolider une économie glissant vers la récession et ébranlée après l’expérience de son prédécesseur en économie libertaire, tout en essayant également d’unir une population démoralisée et parti divisé qui traîne loin derrière l’opposition dans les sondages d’opinion.

Ses principales priorités seront de nommer des ministres du cabinet et de préparer une déclaration budgétaire qui expliquera comment le gouvernement prévoit de trouver des milliards de livres pour combler un trou fiscal créé par la montée en flèche de l’inflation et une économie atone, et exacerbé par la déstabilisation économique de Truss. expériences.

La déclaration, qui devrait comporter des augmentations d’impôts et des réductions de dépenses, doit actuellement être faite au Parlement le 31 octobre par le chef du Trésor Jeremy Hunt – si Sunak le maintient à son poste.

Sunak, qui a lui-même été chef du Trésor pendant deux ans jusqu’en juillet, a déclaré lundi que la Grande-Bretagne était confrontée à “un défi économique profond”.

Sunak devient Premier ministre dans un remarquable revers de fortune quelques semaines seulement après avoir perdu contre Truss lors d’une élection conservatrice pour remplacer l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Pendant l’été, les membres du parti ont choisi son incitation à réduire les impôts plutôt que ses avertissements selon lesquels l’inflation doit être maîtrisée.

La Première ministre britannique sortante Liz Truss, accompagnée de son mari, Hugh O’Leary, et de ses filles Frances et Liberty, s’éloigne du 10 Downing Street avant de se rendre au palais de Buckingham pour donner sa démission mardi. (Justin Tallis/AFP/Getty Images)

Truss a admis la semaine dernière qu’elle ne pouvait pas concrétiser ses plans – mais seulement après que ses tentatives aient déclenché le chaos du marché et aggravé l’inflation à un moment où des millions de Britanniques étaient déjà aux prises avec la flambée des coûts d’emprunt et la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Le parti cherche maintenant désespérément quelqu’un pour redresser le navire après des mois de chaos sous Truss et Johnson, qui ont démissionné en juillet après s’être embourbés dans des scandales éthiques.

Sunak a été choisi comme chef conservateur après être devenu le seul candidat à franchir l’obstacle de 100 nominations de collègues députés pour se présenter aux élections du parti. Sunak a battu sa rivale Penny Mordaunt, qui pourrait obtenir un emploi dans son gouvernement, et Johnson évincé, qui est revenu de vacances dans les Caraïbes pour rallier le soutien à une offre de retour, mais n’a pas obtenu suffisamment de soutien pour se présenter.

REGARDER l Sunak seul candidat conservateur à atteindre le seuil de soutien: Rishi Sunak s’apprête à devenir le prochain Premier ministre britannique Rishi Sunak est sur le point de devenir le premier Premier ministre britannique de couleur. Mais bien qu’il ait marqué l’histoire, il hérite d’un pays et d’un parti en proie à des bouleversements, des scandales et des coups de poignard politiques.

En plus de stabiliser l’économie britannique, Sunak doit essayer d’unir un parti au pouvoir qui est tombé dans l’acrimonie alors que ses sondages ont plongé.

La législatrice conservatrice Victoria Atkins, une alliée de Sunak, a déclaré que le parti “s’installerait” sous Sunak.

“Nous comprenons tous que nous devons maintenant vraiment soutenir Rishi – et, en toute honnêteté, c’est exactement ce que le parti a fait”, a-t-elle déclaré à la station de radio LBC.