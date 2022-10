Rishi Sunak, premier Premier ministre britannique d’origine indienne, et le curieux arc de l’histoire

Commentez cette histoire Commentaire

Le jour de Diwali, une grande fête hindoue, il est devenu clair que la Grande-Bretagne obtiendrait son premier Premier ministre d'origine indienne. L'ascension de Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, au plus haut poste de direction du parti conservateur au pouvoir pourrait enfin couronner des mois de drame intra-conservateur, qui a vu deux Premiers ministres successifs se retirer face au scandale politique et à la crise économique. C'est également la première fois que la Grande-Bretagne a un Premier ministre de couleur et un Premier ministre hindou pratiquant.

L’Europe n’est pas étrangère aux premiers ministres d’origine indienne. Le Portugal compte deux premiers ministres d’ascendance goanaise, dont l’actuel Premier ministre António Costa. Leo Varadkar, dont le père est originaire de Mumbai, a été Premier ministre irlandais de 2017 à 2020. Il est sur le point de reprendre le poste en décembre, mettant en place un moment intrigant dans les relations anglo-irlandaises où les deux chefs de gouvernement en exercice seront d’origine indienne. (C’est, bien sûr, si Sunak parvient à éviter le même maelström qui a réduit le mandat de son prédécesseur immédiat, Liz Truss, à seulement six semaines.)

Mais l’arrivée au pouvoir de Sunak en Grande-Bretagne semble plus poignante, compte tenu du symbolisme évident qu’il porte. Pendant la majeure partie de deux siècles, la Grande-Bretagne a régné sur le sous-continent indien et a siphonné une grande partie de sa richesse. L’héritage de l’empire est complexe, enveloppé dans des histoires d’indignité, d’iniquité et d’exploitation, mais aussi d’affinités et d’aspirations culturelles. L’empreinte de la Grande-Bretagne se fait sentir dans toute l’Asie du Sud – des codes juridiques existants au format de la démocratie parlementaire de style Westminster à la prévalence de l’anglais comme lingua franca pour de nombreuses élites de la région. Bien que beaucoup de choses aient changé au cours des 75 années d’indépendance et que les Indiens se retrouvent dans des positions d’influence et d’autorité partout dans le monde, il y a dix ans à peine, il aurait pu sembler bizarre d’imaginer un politicien d’origine indienne diriger le gouvernement de l’ancienne puissance coloniale.

Winston Churchill a jadis qualifié les Indiens de «peuple bestial avec une religion bestiale». Désormais, une personne de cette origine et de confession hindoue – Sunak a prêté serment en 2019 en tenant la Bhagavad Gita, un texte sacré hindou – assumera l’ancien poste de Premier ministre de Churchill et détiendra le pouvoir cérémoniel de nommer des évêques à l’Église d’Angleterre. . Loin en Inde, alors qu’une grande partie du pays célébrait Diwali et se prélassait dans la rémanence d’une victoire majeure du cricket sur le Pakistan, le sentiment de jubilation était indéniable. « Le fils de l’Inde s’élève au-dessus de l’empire », a vanté un titre de bannière sur NDTV, une grande chaîne d’information anglophone. “L’histoire boucle la boucle en Grande-Bretagne.”

Félicitations les plus chaleureuses @RishiSunak! Alors que vous devenez Premier ministre du Royaume-Uni, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux et de mettre en œuvre la feuille de route 2030. Spécial Diwali souhaite le «pont vivant» des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne. — Narendra Modi (@narendramodi) 24 octobre 2022

Pourtant, il y a beaucoup de choses dans l’ascension de Sunak qui semblent également normales. Dans le contexte de la politique britannique, son origine raciale et son identité culturelle ont semblé moins importantes que les richesses qu’il a amassées tout au long de sa carrière. Sunak, un ancien directeur de couverture qui a déjà travaillé chez Goldman Sachs, est marié à Akshata Murty, une créatrice de mode et héritière d’une grande fortune technologique indienne qu’il a rencontrée à la Stanford Business School. Le couple a une valeur estimée à environ 830 millions de dollars, selon la Sunday Times Rich List – éclipsant la richesse documentée de la reine Elizabeth II avant sa mort. Ils ont atterri dans la controverse plus tôt cette année lorsqu’il est apparu que Murty avait conservé le statut de “non domicilié”, lui permettant d’éviter de payer des impôts sur les revenus étrangers à l’agence britannique que son mari supervisait en tant que chancelier de l’échiquier.

L’histoire de Sunak est celle du succès des immigrants conventionnels. Il est né dans la ville côtière de Southampton de parents d’origine hindoue punjabi qui avaient émigré des anciennes colonies britanniques d’Afrique de l’Est dans les années 1960. Leurs efforts pour la classe moyenne ont permis à Sunak de parcourir les prestigieuses écoles de fin d’études de l’élite politique britannique, y compris un diplôme de premier cycle à l’Université d’Oxford.

“Mes grands-parents sont venus avec très peu d’un village du nord de l’Inde, et deux générations plus tard, leur petit-fils a cet énorme privilège de se présenter comme candidat au parlement”, a déclaré Sunak au journaliste Ben Judah en 2015. “Pour ma famille, la route était éducation.”

Lundi, le président du temple hindou créé à Southampton par le grand-père de Sunak a salué sa victoire comme “notre moment Barack Obama”. Mais alors que la question de la race semblait perpétuellement occulter la campagne et le mandat de l’ancien président américain, elle a moins pesé sur Sunak, du moins jusqu’à présent. Sunder Katwala, directeur de British Future, un groupe de réflexion sur l’immigration, l’identité et la race, a déclaré à mes collègues que c’était soit un “signe de la normalisation de la diversité ethnique dans la politique britannique” – le maire de Londres deux fois élu, par exemple, est d’origine pakistanaise musulmane – ou un indicateur de «l’ampleur de la crise» qui a fait de Sunak simplement le «dernier homme debout» après des séries de luttes intestines entre conservateurs.

Sunak est en un certain sens la créature consommée de l’establishment bourgeois britannique. Il était « le loyaliste en or, le bon soldat qui gravissait doucement les échelons de la vie britannique », a écrit Judah dans un profil de 2020, où il a décrit le Sunak bien habillé comme coulé dans le moule « nerveux d’Emmanuel Macron ». Maintenant, il a accédé au pouvoir non pas par les votes du public britannique, mais par les poignées de main d’une phalange assortie de ses pairs.

Toutes nos félicitations @RishiSunak devenir chef du parti conservateur et premier ministre. Vous avez travaillé dur pour y parvenir. Ce sont des temps difficiles de guerre, d’inflation, d’incertitude mondiale. J’attends avec impatience que le Royaume-Uni travaille avec l’Irlande et l’UE en tant qu’amis et alliés dans les années à venir — Léo Varadkar (@LeoVaradkar) 24 octobre 2022

Ce qui se passe ensuite est une histoire fondamentalement britannique. Sunak fait face aux mêmes pressions politiques et économiques qui ont tourmenté Truss et l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Il a vanté une approche plus sobre et moins idéologique de la gouvernance et semble avoir déjà apporté un certain calme à un parti qui était en pleine panique au milieu de la tourmente déclenchée par le bref passage de Truss. Sunak devra relever les mêmes défis politiques épineux – y compris les tensions sur le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord – qui ont agité les eaux pour ses prédécesseurs.

Et il fera probablement face aux mêmes critiques qu’eux aussi. “Rishi Sunak en tant que Premier ministre n’est pas une victoire pour la représentation asiatique”, a déclaré la députée travailliste de l’opposition Nadia Whittome, qui est également d’origine indienne, dans un tweet supprimé depuis. “C’est un multimillionnaire qui, en tant que chancelier, a réduit les impôts sur les bénéfices des banques tout en supervisant la plus forte baisse du niveau de vie depuis 1956. Noir, blanc ou asiatique : si vous travaillez pour gagner votre vie, il n’est pas de votre côté.”

Mais à l’autre bout du monde, les politiciens de haut rang ont trouvé de nombreuses raisons d’encourager Sunak, quelle que soit sa distance avec le pays. “Les Britanniques nous ont gouvernés pendant 200 ans”, a déclaré aux journalistes Basavaraj Bommai, ministre en chef de l’État indien du Karnataka et membre du parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde. “Ils n’auraient pas imaginé qu’un jour un Indien deviendrait leur premier ministre.”

L’ironie, bien sûr, c’est qu’il n’y a aucune preuve que Sunak ou une coterie d’autres conservateurs d’origine indienne feront avancer l’une des causes pertinentes chères aux nationalistes indiens et à un plus large éventail de critiques du passé impérial britannique – du rapatriement des diamants pillés à s’engager dans une plus grande prise en compte des massacres et des méfaits de l’époque coloniale.