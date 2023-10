Rishi Sunak pourrait se rendre en Israël dès jeudi, selon Sky News | Actualités politiques

Rishi Sunak devrait se rendre en Israël, peut-être dès jeudi, selon Sky News.

Le voyage du Premier ministre pourrait s’inscrire dans le cadre d’une visite plus large dans la région, qui pourrait inclure des escales en Jordanie et en Égypte.

Cela fait suite aux visites du chancelier allemand Olaf Scholz aujourd’hui et du président américain Joe Biden mercredi.

Et cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante sur la crise humanitaire à Gaza, avec des appels à ouvrir des couloirs d’aide alors que l’armée israélienne se prépare pour la prochaine phase de sa campagne contre le Hamas après l’incursion du 7 octobre.

Au moins 1 400 personnes ont été tuées, des milliers d’autres blessées et près de 200 prises en otages lorsque le Hamas a mené l’attaque surprise contre Israël, l’attaque la plus meurtrière du groupe depuis des décennies.

Depuis lors, au moins 2 778 Palestiniens ont été tués alors qu’Israël a lancé des frappes aériennes de représailles sur Gaza et empêché l’entrée de carburant, d’eau, de nourriture et de fournitures médicales sur ce territoire exigu, qui abrite plus de deux millions de personnes.

M. Biden se rend en Israël mercredi, craignant que le conflit ne dégénère en un problème régional plus large.

Dans le cadre de son voyage, le président américain rencontrera également le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est également rendu en Israël pour une visite impromptue mardi, tandis que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il se rendrait dans la région « dès que j’estimerai que nous avons un agenda utile et des actions très concrètes à faire avancer ».

On ne sait pas exactement ce que Rishi Sunak peut faire dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Downing Street n’a pas voulu dire publiquement si M. Sunak se rendrait dans la région.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Nous présenterons nos projets de voyage de la manière habituelle, je ne peux pas me lancer dans des spéculations ».

Cependant, Mark Regev, conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré à Sky News qu’il était prévu de lui rendre visite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il valait mieux que le président Biden ne se rende pas en Israël, il a répondu : « Je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord. Et ce n’est pas seulement lui. [who’s] « Votre Premier ministre, le Premier ministre britannique est censé venir, le Premier ministre français est censé venir. »

M. Sunak a informé mardi le Cabinet des derniers développements du conflit, déclarant aux ministres que le Hamas était responsable du « meurtre et de l’enlèvement présumé de ressortissants britanniques ».

Au moins six Britanniques ont été tués dans les attaques du Hamas, et 10 autres sont portés disparus – certains pourraient être morts.

M. Sunak a également eu des entretiens téléphoniques avec les dirigeants du Qatar et de l’Arabie saoudite lorsqu’il a été convenu que le conflit « ne devait pas déstabiliser la région dans son ensemble et provoquer de nouvelles effusions de sang ».

Ils ont également eu des conversations sur les efforts visant à libérer les Britanniques pris en otage par le Hamas et sur la garantie d’un passage sûr de l’aide vers Gaza.

Les responsables britanniques s’efforcent d’obtenir l’ouverture du terminal de Rafah afin de permettre aux Britanniques de fuir vers l’Égypte et à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza.