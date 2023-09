Rishi Sunak « pourrait retarder l’interdiction des voitures à essence et des chaudières à gaz » en raison de ses engagements de zéro émission nette

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak envisagerait d’édulcorer les engagements du gouvernement en matière de zéro émission nette sous la pression de certains députés, qui craignent que des politiques vertes impopulaires puissent leur coûter des voix lors des élections.

Le Premier ministre pourrait profiter d’un discours dans les prochains jours pour annoncer un changement majeur dans l’approche du parti conservateur en matière de politique verte, a rapporté la BBC.

La BBC affirme avoir vu des documents suggérant que des changements pourraient être apportés à sept engagements fondamentaux, notamment l’affaiblissement du plan d’élimination progressive des chaudières à gaz à partir de 2035 et le report de l’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel – actuellement prévue. en vigueur en 2030 – d’ici cinq ans.

Même si M. Sunak ne devrait pas abandonner son engagement juridique visant à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, il pourrait affirmer que le Royaume-Uni a surperformé dans la lutte contre la crise climatique et que d’autres pays doivent intensifier leur action, selon la chaîne.

Il semblerait également que certains députés conservateurs envisagent de soumettre des lettres de censure au Premier ministre s’il poursuit les changements.

M. Sunak a utilisé à plusieurs reprises le langage du pragmatisme et de la proportionnalité lorsqu’il a discuté du zéro net, mais les militants et militants l’ont accusé de faire preuve d’un manque d’intérêt pour les politiques climatiques.

Le succès des conservateurs aux élections partielles d’été d’Uxbridge et de South Ruislip, remporté en grande partie grâce à une campagne contre l’expansion de la zone à très faibles émissions, a conduit certains députés à appeler M. Sunak à édulcorer ou à abandonner les engagements britanniques de zéro émission nette.

Alors que M. Sunak a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’engageait à réduire les émissions de carbone, l’octroi de nouvelles licences pétrolières et gazières pour la mer du Nord et les récentes mesures visant à freiner les politiques vertes ont suscité des critiques.

Chris Skidmore, un ancien ministre conservateur de l’énergie qui s’exprime de plus en plus ouvertement sur le zéro net, a déclaré aux journalistes : « Si cela est vrai, la décision coûtera au Royaume-Uni des emplois, des investissements étrangers et une croissance économique future qui aurait pu être la nôtre en s’engageant sur le industries du futur.

« Cela pourrait déstabiliser des milliers d’emplois et voir les investissements aller ailleurs. Et en fin de compte, ceux qui en paieront le prix seront les ménages, dont les factures resteront plus élevées en raison de l’inefficacité des combustibles fossiles et de leur dépendance à la volatilité des prix internationaux des combustibles fossiles.

« Rishi Sunak a encore le temps de réfléchir à nouveau et de ne pas commettre la plus grande erreur de son mandat, condamnant le Royaume-Uni à rater ce qui pourrait être l’opportunité de la décennie de générer de la croissance, des emplois et une prospérité future. »

Hannah Martin, codirectrice de Green New Deal Rising, a déclaré : « Une fois de plus, ce gouvernement a montré qu’il est déterminé à ne pas tenir ses promesses et à ne rien faire pour mettre fin au chaos climatique. Quelques semaines seulement après l’été le plus chaud jamais enregistré, Rishi Sunak a décidé d’ignorer la science et d’alimenter une guerre culturelle.

Rishi Sunak envisagerait de revenir sur ses engagements de zéro émission nette (PA)

« Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter de la manière de lutter contre la crise climatique, il est resté chez lui pour mettre le feu à certaines des dernières politiques climatiques qui restent à ce gouvernement.

« Non seulement le Royaume-Uni manquera l’opportunité de créer des millions de bons emplois verts et d’assurer notre avenir énergétique, mais nous serons une fois de plus considérés comme à la traîne alors que nous évitons de faire notre juste part pour faire face à la plus grande crise existentielle à laquelle nous sommes confrontés. .»

Le directeur politique de Greenpeace Royaume-Uni, Doug Parr, a déclaré que revenir sur de telles politiques ne ferait que garantir que « nous resterons à la merci des combustibles fossiles volatils et des sociétés énergétiques exploiteuses ».

« Les nombreux scandales auxquels nous sommes confrontés, comme le coût de la vie, les inégalités et la crise énergétique, peuvent être résolus avec les mêmes solutions dont nous savons qu’elles permettront de lutter contre la crise climatique. Sunak doit expliquer comment nous respecterons nos engagements de zéro émission nette en revenant sur toutes les politiques pour nous rapprocher de cet objectif.

Et Jess Ralston, responsable de l’énergie à l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat, a déclaré que faire marche arrière en matière d’efficacité énergétique ne laisserait que les plus pauvres avec des factures plus élevées. « Tout cela nous rendrait plus dépendants du pétrole et du gaz étrangers, moins indépendants en matière d’énergie et avec des investisseurs effrayés, mettant en péril les emplois dans les industries du futur », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le gouvernement reste pleinement attaché à ses engagements de zéro émission nette, le Royaume-Uni ayant réduit ses émissions plus rapidement que tout autre pays du G7. Notre approche sera toujours pragmatique et veillera à ce que les coûts ne soient pas répercutés sur les familles qui travaillent dur.

« Nous ne commenterons pas les spéculations. »