Rishi Sunak pourrait perdre son siège aux élections de 2024 : rapport

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et 15 de ses ministres risquent de perdre leur siège lors d’un “effacement” des élections générales en 2024, selon un rapport des médias citant de nouvelles données de sondage.

Des personnalités conservatrices de premier plan – dont le Premier ministre Sunak, le vice-Premier ministre Dominic Raab et le secrétaire à la Santé Steve Barclay – risquent toutes d’être défaites aux élections prévues en 2024, selon les données des sondages. partagé avec les journaux The Independent.

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly, le secrétaire à la Défense Ben Wallace, le secrétaire aux affaires Grant Shapps, la dirigeante des Communes Penny Mordaunt et la secrétaire à l’Environnement Therese Coffey pourraient également perdre leur siège, selon le sondage Focaldata pour Best for Britain.

Seuls cinq ministres du Cabinet – Jeremy Hunt, Suella Braverman d’origine indienne, Michael Gove, Nadhim Zawawi et Kemi Badenoch – s’accrocheraient après les élections de 2024, selon le sondage.

Une nouvelle analyse partagée avec The Independent sur 10 sièges “indicateurs” cruciaux – ceux qui ont voté de manière cohérente avec le parti gagnant au cours des dernières décennies – montre que le parti travailliste est en passe de remporter les 10.

“Le cabinet de Sunak ne mérite rien de moins qu’un anéantissement”, a déclaré Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, un groupe qui milite pour les valeurs internationalistes et pour des liens plus étroits avec l’UE. La forte proportion d’électeurs incertains donne toujours aux conservateurs une chance de faire de l’élection un appel serré, a déclaré Smith. Malgré les sondages désastreux pour le parti de Sunak, l’analyse de Best for Britain a révélé que l’avance gigantesque du Labour sur les conservateurs pourrait être plus fragile qu’on ne le pensait auparavant.

Sunak, 42 ​​ans, a du mal à relancer la fortune des conservateurs au début de 2023, les sondages les plus récents donnant aux travaillistes une avance d’environ 20 points. Les experts en sondages ont déclaré qu’un léger rebond des sondages après que Sunak a succédé à Liz Truss s’est désormais « stabilisé », selon le rapport.

Plus tôt cette semaine, Sunak a tenté de relancer son poste de Premier ministre en offrant cinq promesses de redresser l’économie, de réduire les listes d’attente du NHS et “d’arrêter les petits bateaux” d’ici les élections de 2024.

Mais les derniers résultats du sondage MRP soulèvent des questions sur le leadership de Sunak avant son premier véritable test électoral lors des élections locales de mai. Certains au sein du parti conservateur pensent qu’une raclée pourrait inciter l’ancien premier ministre Boris Johnson à revenir.

Un groupe conservateur de base composé d’alliés de Johnson est sur le point de lancer une campagne “de style Momentum” pour donner aux membres tout le pouvoir dans la sélection des candidats.

De nombreux partisans de Johnson accusent la démission de Sunak en juillet de l’année dernière d’avoir provoqué la chute de son gouvernement.

