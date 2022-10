Rishi Sunak pourrait être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Voici ce qu’il faut savoir.

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La campagne de Rishi Sunak avait un slogan simple lorsqu’il s’est présenté au poste de Premier ministre britannique plus tôt cette année : “Prêt pour Rishi”. La réponse était : Non, désolé. Sunak a affronté Liz Truss pour diriger le Parti conservateur britannique après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa démission provoquée par le scandale en juillet. Désormais, Sunak aura une autre chance de remporter le poste le plus élevé, avec la démission de Truss après seulement six semaines au pouvoir.

Cette fois, il est le favori – du moins, selon les bookmakers. Peu importe que le favori n’ait pas encore officiellement déclaré qu’il se présenterait à la tête du parti.

Tôt samedi, les partisans de Sunak ont ​​déclaré qu’il avait déjà franchi le seuil pour obtenir le soutien de 100 politiciens conservateurs, ce qui le mènerait au prochain tour de la course à la direction interne du parti. — alors que ses collègues législateurs continuent de renforcer leurs rangs et de planifier son couronnement potentiel.

S’il est élu, Sunak, 42 ​​ans, deviendrait le premier Premier ministre d’origine sud-asiatique du pays. Il est né à Southampton, en Angleterre, de parents d’origine indienne qui avaient émigré d’Afrique de l’Est.

La Grande-Bretagne «exaspérée» par les changements politiques vertigineux après le départ de Truss

“Il est tout à fait clair que Rishi Sunak a ce qu’il faut pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés – il est la bonne personne pour diriger notre parti”, a dit l’ancien ministre du cabinet Sajid Javid dans son soutien.

“Il a le talent, l’intégrité et l’humilité nécessaires pour nous donner un nouveau départ et une main ferme”, tweeté un autre législateur conservateur Gavin Williamson comme d’autres salué sa « compétence » et sa « prospective économique ».

Les loyalistes soulignent que lors de la précédente course à la direction contre Truss cet été, sa candidature a reçu le plus de soutien de ses collègues parlementaires. Et bon nombre de ses idées économiques se sont avérées prémonitoires, disent ces partisans.

Ses détracteurs affirment qu’il a trahi Johnson, son ancien patron, lorsqu’il a démissionné de son poste de ministre des Finances début juillet, entraînant l’effondrement du cabinet peu de temps après, et de nombreux législateurs le blâment toujours pour la chute de Johnson.

Bouillonner ou faire la fête ? La perspective du retour de Boris Johnson divise le Royaume-Uni

Son ennemi suit de près Sunak dans les sondages et est rentré à Londres samedi après avoir apparemment récit ses partisans, il était « partant » alors qu’il tente de réussir une étonnante résurrection politique.

Comme Sunak, Johnson n’a pas encore confirmé publiquement une autre candidature à de hautes fonctions. Pourtant, les rumeurs du retour de Johnson dans la mêlée ont déjà suscité d’intenses divisions parmi les politiciens et une grande partie du public britannique fatigué.

Un proche troisième en lice est Penny Mordaunt, une ministre de niveau intermédiaire qui cherche à devenir un nom connu et la seule législatrice conservatrice à s’être officiellement lancée dans la course, mais son nombre reste faible. Mordaunt a déclaré qu’elle était encouragée par des collègues qui souhaitaient un “nouveau départ”, mais est considérée par certains conservateurs comme une candidate de compromis pour les politiciens des camps Sunak et Johnson qui ne peuvent pas tout à fait se résoudre à soutenir un rival.

Pour devenir le prochain chef du Parti conservateur assiégé, un candidat doit obtenir plus de 100 voix des députés du parti pour passer au tour suivant. Il y a 357 législateurs conservateurs dans Bureau à l’heure actuelle.

Compte tenu de la barre haute, il est possible qu’une seule personne obtienne ce nombre, ce qui signifie qu’un nouveau Premier ministre pourrait être installé au 10 Downing Street d’ici lundi, à la clôture des nominations.

Sunak a été surnommé “Dishy Rishi” par les tabloïds britanniques en raison de ses campagnes de médias sociaux astucieuses et de son large public en ligne.

Formé à l’un des plus prestigieux de Grande-Bretagne écoles privées, comme Johnson, il a un curriculum vitae brillant, avec des études à l’Université d’Oxford et à l’Université de Stanford et un passage à la banque d’investissement Goldman Sachs. L’un des politiciens britanniques les plus riches, il est également marié à l’héritière technologique indienne Akshata Murthy, dont les affaires fiscales ont causé un certain malaise politique à l’ancien ministre des Finances lors de sa campagne à la direction cet été.

Et un clip vidéo d’un Documentaire de la BBC de 2007 dans lequel Sunak suggère qu’il n’a pas «d’amis de la classe ouvrière» recircule en ligne, alors que certains Britanniques désapprouvent l’éventail de candidats conservateurs de la classe supérieure.

Néanmoins, il reste populaire parmi les politiciens de son propre parti, bien qu’il se débrouille moins bien parmi les membres nationaux du Parti conservateur après avoir perdu contre Truss en septembre (57,4 % contre 42,6 %).

La course au poste de Premier ministre britannique est (reprise) après le départ de Liz Truss

Après que George Floyd a été tué par la police à Minneapolis et que le mouvement Black Lives Matter a balayé une grande partie du monde en 2020, Sunak s’est exprimé sur le racisme auquel il a été confronté dans la vie publique et sur les luttes que sa famille a surmontées en tant qu’immigrants en Grande-Bretagne. Il a également défendu publiquement sa foi hindoue, jurant sur la Bhagavad Gita lorsqu’il a pris ses fonctions.

Pour ses partisans, Sunak est une main ferme sur l’économie, car il a correctement prédit la crise du marché déclenchée par les politiques de Truss lorsqu’elle a réduit les impôts et fait chuter la livre sterling. Il a appelé les réformes économiques proposées par Truss économie de « conte de fées » avant sa prise de fonction, une évaluation qui est de nature à accréditer son image de responsabilité budgétaire.

Pourquoi Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre britannique : Un guide du chaos

Une tache sur son dossier, cependant, est son lien avec le scandale du “Partygate” qui a renversé le gouvernement de Johnson. Comme son patron, Sunak a également été condamné à une amende par la police pendant son mandat pour avoir assisté à des fêtes au 10 Downing Street alors que les Britanniques étaient soumis à de sévères restrictions de verrouillage des coronavirus imposées par le gouvernement.

Les partis d’opposition, y compris les travaillistes, sont appel pour une élection générale afin que le public exaspéré puisse avoir son mot à dire sur qui deviendra le prochain Premier ministre britannique.