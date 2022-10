Rishi Sunak pourrait être expulsé par les loyalistes de Johnson dans six mois, selon le Parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon Labour, le nouveau Premier ministre Rishi Sunak pourrait être expulsé de son poste de chef conservateur par les loyalistes mécontents de Boris Johnson dans les six mois.

Cela survient alors que certains partisans conservateurs ont annulé leur adhésion après que M. Sunak a été nommé successeur de Liz Truss, l’un d’entre eux affirmant qu’ils estimaient que le parti avait été “détruit de l’intérieur”.

Alors que certains conservateurs de la base se sont sentis «ravis» de la nouvelle, d’autres ont déclaré que cette décision les avait laissés «furieux» que les membres n’aient pas pu voter pour les candidats à la relève au n ° 10.

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Wes Streeting, a déclaré que les partisans de Johnson aux Communes continueraient le «chaos» de la rébellion, alors qu’il répétait l’appel de l’opposition à des élections générales.

“Le public réclame son mot à dire”, a-t-il déclaré à BBC Two. Newsnight. « Le Parti conservateur est un gâchis sclérosé. Ils sont chaotiques.

“Et qui peut dire que Rishi Sunak ne sortira pas dans six mois parce que vous pouvez entendre les couteaux s’aiguiser à Westminster des Borisites mécontents … qui pensent toujours que Rishi a poignardé Boris Johnson dans le dos.”

M. Sunak devrait s’adresser à la nation vers 11 h 35 mardi, avant d’entrer au n ° 10 en tant que premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, le premier d’origine asiatique et le plus jeune depuis plus de 200 ans à l’âge de 42 ans.

Mais les loyalistes de Johnson ont remis en question son mandat. Nadine Dorries a déclaré que M. Sunak faisait face à “une situation très difficile” parce qu’il “n’avait pas reçu de mandat du public pour diriger le Parti conservateur”.

Elle a déclaré à TalkTV: «Ce que Boris Johnson savait sur Partygate, Rishi le savait. Rishi a également été condamné à une amende… Pourquoi pensez-vous que Boris est plus coupable de Partygate que Rishi ?

Appelant à l’unité derrière M. Sunak, Iain Duncan Smith a déclaré que M. Johnson avait “supplié les gens pour des votes” dans une candidature “avilissante” à la direction des conservateurs avant de se retirer dimanche soir.

Samuel Jukes, un membre conservateur du commerce de détail de Birmingham qui soutient M. Johnson, a déclaré qu’une élection générale devrait maintenant être déclenchée car M. Sunak “n’a pas de mandat”.

“Je suis furieux en ce moment, nous n’avons jamais voté pour Rishi Sunak”, a déclaré le joueur de 33 ans à PA. « Rishi n’a aucun mandat. En ce moment, j’ai honte d’être un député conservateur.

Lyn Bond, une infirmière à la retraite de 60 ans, a annulé son adhésion après que Mme Mordaunt n’a pas reçu 100 nominations et qu’il a été confirmé que M. Sunak dirigera le parti sans concours.

“Il a été détruit de l’intérieur”, a déclaré Mme Bond à l’agence de presse PA. « Après 40 ans, je ne peux plus me résoudre à les soutenir, je ne leur fais plus confiance. Très troublant … C’est insidieux la façon dont ils ont intégré Rishi Sunak – ils le voulaient, et il est dedans.

Mais certains membres d’associations conservatrices ainsi que des élus locaux se sont dits « ravis » du déroulement de la compétition.

Carole Jones, une conseillère conservatrice du Dorset Council, a également déclaré: “Je suis assez contente que nous n’ayons pas eu de vote”, avant de dire aux ministres de “rassembler leur acte sanglant”.

Les sondages indiquent la lutte à laquelle M. Sunak est confronté pour reconquérir le public au parti conservateur.

La dernière enquête YouGov montre que le leader travailliste Sir Keir Starmer est considéré comme le «meilleur Premier ministre» dans 389 circonscriptions – contre M. Sunak qui arrive en tête dans seulement 127.

Quelque 38 pour cent se sont dits satisfaits qu’il occupe le poste le plus élevé, tandis que 41 pour cent se sont dits déçus. Une majorité – 56% – souhaitait que M. Sunak convoque des élections générales anticipées.

La députée conservatrice Victoria Atkins, une des principales partisanes de Sunak, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’organiser des élections car “nous avons beaucoup à gérer”.

Elle a déclaré à Sky News mardi: «Nous élisons un parti. C’est un manifeste conservateur en 2019. Nous n’avons pas de système présidentiel.