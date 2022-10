Rishi Sunak plus riche que le roi Charles III grâce à la participation de 800 millions de dollars dans la société technologique de son épouse Akshata Murthy

Rishi Sunak a remporté la course à la direction du Parti conservateur, faisant de lui le prochain Premier ministre du Royaume-Uni et l’un des hommes les plus riches à occuper ce poste, mais sa richesse provient d’une source surprenante : sa femme.

Akshata Murthy est la fille du fondateur milliardaire de la technologie Nagavara Ramarao Narayana Murthy, qui a créé la société informatique indienne Infosys. Le roi Charles a une richesse estimée à 420 millions de dollars et, grâce aux actions de la société de son père, Murthy a une richesse estimée à un peu plus de 800 millions de dollars.

La richesse partagée avec Sunak fait de lui le seul Premier ministre à ce jour qui était plus riche que le monarque en exercice.

Et cette richesse provient de la propriété d’un peu moins de 1% de la propriété de l’entreprise. Infosys a actuellement une valeur marchande de 1 005 milliards de roupies indiennes, ce qui équivaut à un peu plus de 12 milliards de dollars.

Le père de Murthy a pris sa retraite de son entreprise mais détient toujours une participation minoritaire dans Infosys, qui lui fournit une richesse personnelle de plus de 4 milliards de dollars.

Sunak lui-même a travaillé comme banquier pour Goldman Sachs et a ensuite rejoint Children’s Investment Fund Management. Il a rencontré Murthy alors qu’il étudiait en tant que boursier Fulbright à Stanford pour obtenir son MBA.

Les parents de Murthy l’ont laissée vivre avec ses grands-parents pendant qu’ils travaillaient à la création de leur entreprise – une entreprise qui ferait de NR Narayana Murthy “le père de l’industrie technologique indienne”.

Sa mère, quant à elle, travaillait comme informaticienne et a été la première femme ingénieure du plus grand constructeur automobile indien, qui fait partie du conglomérat Tata, selon le Guardian.

Ce changement de fortune a pris du temps, mais il a permis à Murthy d’étudier au Claremont McKenna College en Californie, où elle a obtenu un diplôme en économie et en français avant de rejoindre le Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles.

Elle a épousé Sunak quatre ans après l’avoir rencontré à Stanford. À l’époque, Murthy avait déménagé pour rejoindre un incubateur néerlandais de technologies propres à San Francisco, mais est parti peu de temps après pour ouvrir sa propre marque de mode, Akshata Designs – une entreprise qui a échoué en trois ans.

La richesse de Murthy s’est avérée parfois un sujet difficile, y compris un récent différend sur le statut fiscal sur le fait que pendant qu’elle vit au Royaume-Uni avec son mari, elle a continué à déclarer son statut de résidente non domiciliée, ce qui signifiait qu’elle n’était pas tenue de payer des impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger, selon la BBC.

Étant donné que sa richesse provient presque entièrement de l’entreprise de sa famille en Inde, cela signifie qu’elle n’a pratiquement rien payé au Royaume-Uni pendant qu’elle y vivait. L’arrangement a suscité des accusations d’hypocrisie contre Sunak, qui ne payait donc pas d’impôts alors que le reste du pays luttait contre l’inflation et la hausse des coûts.

Murthy devrait payer environ 321 millions de dollars en droits de succession au Royaume-Uni, mais sa citoyenneté indienne et son statut de non-domiciliée l’ont protégée de ces impôts – un privilège qu’elle a payé environ 35 000 dollars par an pour le maintenir.

Le couple possède un manoir géorgien dans le village de Kirby Sigston dans le North Yorkshire, d’une valeur de plus de 450 000 $, qui contient un spa intérieur et une piscine, une salle de sport, un studio de yoga, un bain à remous et un court de tennis, a rapporté le Guardian.

La grande disparité de richesse a incité Sunak à affirmer qu’il était trop riche pour comprendre les luttes du citoyen moyen au Royaume-Uni, un député travailliste l’accusant d’être “déconnecté” et de “vivre sur une autre planète”.

Murthy a finalement accepté de modifier son arrangement fiscal car elle a décidé que cela pourrait créer une « distraction » pour son mari, déclarant à l’époque : « Il est devenu clair que beaucoup ne pensent pas que cela soit compatible avec le rôle de mon mari en tant que chancelier. [of the Exchequer].”

“Je comprends et apprécie le sens britannique de l’équité et je ne souhaite pas que mon statut fiscal soit une distraction pour mon mari ou qu’il affecte ma famille”, a-t-elle ajouté.

Elle paiera désormais l’impôt britannique sur tous les revenus mondiaux, y compris les dividendes et les gains en capital, “partout dans le monde où ces revenus surviennent”, s’appliquant rétroactivement à l’année d’imposition 2021-22.