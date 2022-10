Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Boris Johnson se disputent le poste de Premier ministre britannique

Cela fait moins de 24 heures que Liz Truss a annoncé qu’elle démissionnait de son poste de chef de file, lui donnant le titre peu enviable de Premier ministre le plus court de tous les temps. Le parti travaille sur un laps de temps étonnamment court et prévoit de terminer son concours dans une semaine.

Personne n’a officiellement déclaré qu’il se présentait, mais les bailleurs de fonds des trois premiers – et les nouvelles règles garantissent qu’il ne peut y en avoir plus de trois – ont commencé à déclarer leur soutien.

Rishi Sunak est le favori des bookmakers. Le finaliste de la dernière course à la direction s’est montré particulièrement discret, mais son L’équipe “Ready for Rishi” a commencé à passer à la vitesse supérieure. Ils soulignent que lors du dernier concours, sa candidature a reçu le plus de soutien de la part de ses collègues et affirment que bon nombre de ses idées économiques se sont avérées prémonitoires.