Rishi Sunak parie son poste de Premier ministre sur cinq promesses pour résoudre la tempête de crises qui engloutit la Grande-Bretagne

RISHI Sunak a misé son poste de Premier ministre sur cinq promesses pour régler la tempête de crises qui submerge la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre a révélé qu’il se tiendrait debout ou tomberait pour livrer au public en leur disant: “Juge-moi sur mes résultats”.

Le Premier ministre a promis cinq promesses pour résoudre la tempête de crises qui submerge la Grande-Bretagne Crédit : PA

Cela survient alors qu’il se débat avec le NHS au point de rupture et des grèves ferroviaires paralysantes.

Le Premier ministre a promis “pas de trucs” et “pas d’ambiguïté” – s’engageant à réduire de moitié l’inflation, à développer l’économie et à réduire la dette.

Il a juré d’arrêter les bateaux traversant la Manche et de réduire les attentes du NHS.

Lors d’un discours de 25 minutes dans l’est de Londres, il a déclaré qu’il “offrirait la tranquillité d’esprit” au public et construirait un “avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants”.

M. Sunak a donné une image sombre du NHS, affirmant que les patients ne recevaient pas les soins qu’ils méritaient et avertissant: “Quelque chose doit changer.”

Ses commentaires interviennent alors que certaines équipes d’ambulances à Londres n’attendent que 45 minutes dans les hôpitaux avant de laisser des patients stables sur un chariot ou une chaise et que les médecins affirment que les retards dans A&E ont entraîné jusqu’à 500 décès inutiles par semaine.

M. Sunak a déclaré: «Covid a imposé de nouvelles pressions massives et les gens attendent trop longtemps les soins dont ils ont besoin. Nous corrigeons cela, mais nous devons faire plus.

M. Sunak arrive pour prononcer son discours à East London Crédit : PA

On s’attend à ce qu’il promette un plan de rétablissement des soins d’urgence.

M. Sunak a insisté sur le fait que le NHS devrait utiliser des hôpitaux privés si cela signifiait que les patients recevaient des soins plus rapides et de meilleure qualité, tandis que la chirurgie non urgente ne devrait pas être interrompue.

Mais le chef du syndicat des infirmières, Pat Cullen, l’a qualifié de “détaché de la réalité”. Elle a déclaré: “Chaque centimètre carré d’espace hospitalier est utilisé pour ajouter plus de patients, notamment en fermant les services existants.”

M. Sunak a tenté de voler une marche sur le leader travailliste Sir Keir Starmer qui prononcera aujourd’hui son propre discours du Nouvel An.

Le Premier ministre a expliqué comment l’inflation serait réduite de moitié cette année, passant de 10,7 %, pour alléger le coût de la vie et donner aux gens la sécurité financière.

Malgré les avertissements de récession jusqu’au milieu de l’année prochaine, il a déclaré qu’il ferait croître l’économie.

Son plan inclurait la création d’emplois et d’opportunités mieux rémunérés dans tout le pays, malgré le fait que l’Office for Budget Responsibility affirme que le chômage pourrait augmenter de plus de 500 000.

Il a également déclaré que le gouvernement veillerait à ce que la dette nationale diminue pour assurer l’avenir des services publics.

Mais il a refusé de fixer un calendrier sur ce qu’il a appelé les « priorités du peuple ». Il a déclaré : « Nous adopterons de nouvelles lois pour arrêter les petits bateaux, en veillant à ce que si vous venez illégalement dans ce pays, vous soyez détenu et rapidement expulsé.

Il a déclaré que le fardeau fiscal serait réduit dès que possible. Le Premier ministre s’est également engagé à réprimer les comportements antisociaux, les qualifiant de “passerelle vers une criminalité plus extrême”.

Mais l’ex-secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a affirmé qu’il laissait tomber trois ans de gouvernement progressiste conservateur.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré: “C’est le bon programme, maintenant nous devons le livrer.”

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré: “Le pays est en droit de demander: c’est ça?”

RÉDUIRE DE MOITIÉ L’INFLATION

L’inflation atteint actuellement 11 % Crédit : Getty

ENGAGEMENT: Réduire de moitié l’inflation cette année

TAILLE DU DÉFI : L’inflation atteint actuellement un sommet de 11 % après l’invasion de l’Ukraine par Poutine et les chocs mondiaux qui ont suivi.

QU’EST-CE QUI POURRAIT MAL SE PASSER? Des prévisions indépendantes prévoient déjà une réduction de moitié de l’inflation l’année prochaine. Mais une plus grande incertitude internationale pourrait ralentir la baisse des prix, et M. Sunak ne contrôle pas totalement les événements.

BOOSTER LA CROISSANCE

Une charge fiscale record – malgré d’énormes postes vacants – pourrait nuire aux perspectives de croissance Crédit : Getty

ENGAGEMENT: Faire croître l’économie d’ici la fin de l’année

TAILLE DU DÉFI : La Grande-Bretagne est dans une récession qui, selon la plupart des économistes, durera toute l’année. L’OCDE avertit que le Royaume-Uni est l’une des seules grandes économies qui ne devrait pas croître.

QU’EST-CE QUI POURRAIT MAL SE PASSER? Une charge fiscale record, des taux d’intérêt en flèche et des millions de personnes sans emploi – malgré d’énormes postes vacants – pourraient nuire aux perspectives de croissance.

RÉDUIRE LA DETTE DU ROYAUME-UNI

Rishi Sunak s’engage à réduire la dette britannique Crédit : Getty

ENGAGEMENT: Réduire la dette britannique

TAILLE DU DÉFI : Les dépenses énormes de ces dernières années ont accablé la Grande-Bretagne de 2,4 billions de livres sterling de dettes.

QU’EST-CE QUI POURRAIT MAL SE PASSER? L’OBR affirme que la dette ne diminuera pas avant cinq ans. Et, avec le NHS et les services publics qui grincent et les travailleurs qui exigent des salaires plus élevés, Jeremy Hunt pourrait à nouveau être contraint de demander la carte de crédit du pays.

RÉDUIRE LES LISTES D’ATTENTE DU NHS

L’arriéré post-Covid s’élève à 7,1 millions en attente de traitement Crédit : Alamy

ENGAGEMENT: Faites tomber les listes d’attente d’ici le printemps de l’année prochaine

TAILLE DU DÉFI : L’arriéré post-Covid s’élève à 7,1 millions en attente de traitement, ce qui, selon les ministres, “s’aggravera avant de s’améliorer”.

QU’EST-CE QUI POURRAIT MAL SE PASSER? Les services du NHS sont déjà poussés au point de rupture et la pression supplémentaire des grèves et une résurgence de Covid et de la grippe pourraient encore aggraver la crise.

STOP PETITS BATEAUX

45 000 arrivées ont eu lieu l’an dernier et les traversées en 2023 Crédit : PA

ENGAGEMENT: Adopter de nouvelles lois pour arrêter les petits bateaux

TAILLE DU DÉFI : Quelque 45 000 arrivées ont eu lieu l’an dernier et les traversées de 2023 sont déjà en cours. Les ministres admettent que, même si les Albanais sont arrêtés, il y a un nombre “infini” de migrants d’autres pays qui espèrent atteindre la Grande-Bretagne.

QU’EST-CE QUI POURRAIT MAL SE PASSER? Toute nouvelle loi risque de faire face à une contestation judiciaire immédiate.