Rishi Sunak ouvre les portes de la Grande-Bretagne à 3 000 diplômés indiens pour ouvrir la voie à un accord commercial

RISHI Sunak a ouvert les frontières britanniques à 3 000 autres diplômés indiens pour aider à ouvrir la voie à un accord commercial majeur.

Un accord a été signé permettant aux jeunes professionnels diplômés de passer deux ans ici avant de rentrer chez eux.

Rishi Sunak a ouvert les frontières britanniques à 3 000 diplômés indiens supplémentaires pour aider à ouvrir la voie à un accord commercial majeur Crédit : AFP

Mais cette décision risque une bataille avec la ministre de l’Intérieur Suella Braverman Crédit : Getty

Mais cette décision risque une bataille avec la ministre de l’Intérieur Suella Braverman après avoir donné le feu vert après avoir fustigé les migrants en surnombre.

Cela survient alors que le Premier ministre “ne sacrifierait pas la qualité pour la rapidité” car il semblait atténuer les spéculations sur un accord commercial à l’horizon.

Il annoncera l’accord de visa aujourd’hui lorsqu’il rencontrera le Premier ministre indien Narendra Modi où 3 000 personnes par an pourront venir et rester ici pendant deux ans.

L’accord réciproque fait partie du partenariat Royaume-Uni-Inde sur la migration et la mobilité qui a été conclu l’année dernière.

M. Sunak a déclaré : « L’Indo-Pacifique est de plus en plus crucial pour notre sécurité et notre prospérité.

« Elle regorge d’économies dynamiques et à croissance rapide, et la prochaine décennie sera définie par ce qui se passe dans cette région.

“Je connais de première main l’incroyable valeur des liens culturels et historiques profonds que nous entretenons avec l’Inde.

“Je suis heureux qu’encore plus de jeunes indiens parmi les plus brillants aient désormais l’opportunité de découvrir tout ce que la vie au Royaume-Uni a à offrir – et vice-versa – pour enrichir nos économies et nos sociétés.”

Le nouvel accord intervient après que le ministre de l’Intérieur a fustigé le système d’immigration dans ce pays.

Elle a déclaré: «Regardez la migration dans ce pays – le plus grand groupe de personnes qui dépassent la durée de séjour sont des migrants indiens.

« Nous avons même conclu un accord avec le gouvernement indien l’année dernière pour encourager et faciliter une meilleure coopération à cet égard. Cela n’a pas forcément très bien fonctionné. »

Les négociateurs commerciaux sont actuellement en pourparlers avec l’Inde sur un accord commercial et devrait être le premier avec un pays européen.

Les relations commerciales entre les deux pays s’élèvent à 24 milliards de livres sterling.

Mais il a déclaré: «Je pense que l’accord commercial avec l’Inde est évidemment une opportunité fantastique pour le Royaume-Uni et j’en ai parlé au Premier ministre Modi lorsque nous en avons parlé et nous en reparlerons sans aucun doute lors de notre rencontre cette semaine.

« Mais je ne sacrifierais pas la qualité pour la vitesse. Et cela vaut pour tous les accords commerciaux. Il est important que nous les obtenions correctement plutôt que de les précipiter et c’est donc l’approche que j’adopterai pour les accords commerciaux.

Il a ajouté qu’un accord “n’est qu’une partie d’une relation plus large que nous entretenons, qui est incroyablement solide et en effet stratégique et qui se produit à travers de multiples aspects différents de la politique”.