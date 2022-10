Rishi Sunak ouvre la voie à une nouvelle ère d’austérité dans sa première déclaration en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dans ses premiers commentaires publics en tant que Premier ministre, Rishi Sunak a ouvert la voie à une nouvelle ère d’austérité en s’engageant à ne pas laisser un fardeau de dettes aux générations futures.

Les économistes ont averti que le public britannique n’est pas préparé à l’ampleur des réductions et des hausses d’impôts qui seront probablement nécessaires alors que le nouveau Premier ministre se bat pour rétablir la stabilité financière.

À moins que M. Sunak ne puisse trouver de véritables économies d’efficacité dans le secteur public, sa volonté d’équilibrer les comptes sera ressentie par les électeurs sous la forme d’un allongement des files d’attente pour les soins de santé, de classes plus nombreuses dans les écoles et d’une main-d’œuvre de première ligne épuisée, a averti Gregory Thwaites de la Resolution Foundation. groupe de réflexion.

Et les militants ont mis en garde contre une nouvelle vague de souffrances pour les plus démunis si M. Sunak ne parvenait pas à augmenter les prestations conformément à l’inflation à 10,1%.

S’exprimant devant le 10 Downing Street quelques minutes après avoir été invité à former un gouvernement par le roi Charles III, M. Sunak a reconnu que le Royaume-Uni était confronté à une “crise économique profonde” et qu’il y avait “des décisions difficiles à venir”.

Dessinant une ligne ferme sous l’approche de Liz Truss consistant à augmenter la dette pour stimuler la croissance, il a déclaré : “Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération – vos enfants et petits-enfants – avec une dette à régler que nous étions trop faibles pour nous payer nous-mêmes. “

Son gouvernement « réparerait » les erreurs de son prédécesseur en plaçant « la stabilité économique et la confiance » au cœur de son programme, a-t-il dit.

La confirmation par M. Sunak de Jeremy Hunt à la tête du Trésor a donné le sceau d’approbation à l’annulation par le chancelier des cadeaux fiscaux de Truss et à la restriction des dépenses qu’il devrait imposer dans la déclaration budgétaire de lundi prochain.

Alors que le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il agirait avec “compassion”, des experts économiques ont déclaré L’indépendant qu’il ne peut pas atteindre son objectif de réduction de la dette en proportion du PIB sans douleur.

M. Hunt fait face à un écart pouvant atteindre 40 milliards de livres sterling qu’il doit combler pour rassurer les marchés sur le fait que l’administration Sunak peut remettre les finances publiques sur un pied d’égalité après le chaos causé par le mini-budget de Kwasi Kwarteng.

Carl Emmerson, directeur adjoint de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré L’indépendant que même s’en tenir aux budgets existants équivaudrait à “une forme cachée d’austérité”, car l’inflation les a rendus beaucoup moins généreux que prévu lorsque Sunak les a établis pour la première fois en 2021.

“Ces règlements étaient déjà difficiles pour les départements autres que la santé et ils sont maintenant confrontés à d’énormes pressions du fait de la hausse des prix et des récompenses”, a-t-il déclaré. “Ce sera très difficile pour eux s’ils doivent s’en tenir aux budgets existants, et encore moins s’il y a des coupes.”

La seule “victoire facile” en termes de dépenses serait de revenir sur la promesse de Mme Truss de porter les budgets militaires à 3% du PIB d’ici 2030, mais cela se ferait probablement au prix de la démission de Ben Wallace, reconfirmé comme secrétaire à la Défense par le nouveau PM.

De nouvelles coupes dans les services publics seront très visibles pour les électeurs, car il y a peu de graisse à couper après une décennie d’austérité, a déclaré M. Thwaites.

“Le NHS effectue 12% de procédures en moins par an qu’avant la pandémie et il y a un arriéré de millions de patients”, a-t-il déclaré.

“À moins qu’ils ne trouvent un moyen de rendre les services véritablement plus efficaces, cela se traduira par des listes d’attente plus longues dans les hôpitaux, plus de suicides en prison, des classes plus nombreuses dans les écoles, plus de postes vacants dans le secteur public et des attentes plus longues pour que les affaires pénales soient portées devant les tribunaux. .

“Il me semble que le public britannique n’est pas préparé au type de services publics qui résulteraient de nouvelles coupes.”

Pendant ce temps, Iain Porter du groupe de réflexion anti-pauvreté de la Fondation Joseph Rowntree a exhorté M. Sunak à tenir sa promesse en tant que chancelier d’augmenter les prestations sociales en âge de travailler en fonction de l’inflation.

L’échec des chanceliers précédents à maintenir le lien avec l’inflation a déjà laissé les paiements de prestations au plus bas depuis des générations, avec une augmentation de la dette, de l’utilisation des banques alimentaires et du sans-abrisme et de nombreux ménages incapables d’obtenir le « strict nécessaire », a-t-il déclaré.

“Les familles à faible revenu ont désespérément besoin de stabilité et de certitude, alors qu’elles essaient de s’offrir l’essentiel, de payer leur loyer et de garder de la nourriture sur la table”, a déclaré M. Porter.

« Le nouveau gouvernement doit montrer qu’il est aussi sérieux à propos de la protection de ses citoyens que de l’apaisement des marchés. Il peut le faire en agissant rapidement pour éliminer une énorme source d’anxiété pour des millions de personnes et en confirmant que les prestations seront augmentées dès que possible conformément au taux d’inflation de septembre de 10,1 % – une position avec laquelle le public est d’accord.

M. Emmerson a déclaré que M. Sunak pourrait gagner du temps en repoussant la date cible de réduction de la dette en pourcentage du PIB de trois à cinq ans, au risque de saper sa crédibilité auprès des marchés.

Cela permettrait à M. Hunt de chronométrer les coupes les plus douloureuses pour la période suivant les élections générales attendues en 2024.

Sunak pourrait également combler environ 12 milliards de livres sterling du trou dans les comptes en rétablissant la hausse de 1,25% de l’assurance nationale qu’il a introduite en tant que chancelier en avril pour la voir annulée par Kwarteng le mois dernier, a déclaré M. Thwaites.

Ou il pourrait prolonger son gel de quatre ans des seuils d’imposition sur le revenu, qui entraînent de plus en plus de travailleurs vers des taux plus élevés à mesure que l’inflation monte en flèche.

“Tout cela va être politiquement difficile à faire”, a déclaré M. Emmerson. « En 2010, George Osborne serrait les services publics qui avaient bénéficié d’augmentations assez spectaculaires de leurs budgets au cours des 10 années précédentes.

“Il y a peu de graisse à couper maintenant après des années d’austérité et une pandémie.”