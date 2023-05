RISHI Sunak a ouvert la porte à une enquête officielle sur les allégations selon lesquelles Suella Braverman aurait tenté de « dissimuler » les excès de vitesse.

Le Premier ministre parlera à son conseiller en éthique, Sir Laurie Magnus, de la dernière tempête entourant son secrétaire à l’intérieur sur les cordes.

Mme Braverman est sous le feu après qu’il a été révélé qu’elle avait demandé aux responsables du ministère de l’Intérieur de voir si elle pouvait suivre un cours de sensibilisation à la vitesse en privé Crédit : Getty

Le Premier ministre parlera à son conseiller en éthique Sir Laurie Magnus de la dernière tempête Crédit : Getty

Une source n ° 10 a déclaré: « Le Premier ministre a toujours suivi la procédure appropriée dans ces affaires et, à son retour du Japon à Londres, consultera le conseiller indépendant. »

Les alliés de Mme Braverman – qui affronteront les Communes à propos de l’affaire – ont décrit la dispute comme une « chasse aux sorcières politique » et ont insisté sur le fait que tout était au-dessus de tout.

Mais la pression montait pour une enquête sleaze après qu’elle a admis avoir demandé aux responsables de lui organiser un cours privé de sensibilisation à la vitesse – plutôt que d’en faire un avec des membres du public.

Après que les fonctionnaires ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas aider et que les assistants politiques ne pouvaient pas intervenir, elle a pris l’amende et trois points de licence.

M. Sunak, interrogé lors d’une conférence de presse de clôture laconique au G7 au Japon, avait refusé de répondre aux questions sur l’ouverture d’une nouvelle enquête éthique – six mois seulement après avoir été limogée pour avoir enfreint le code ministériel en utilisant un e-mail personnel pour informer les députés des nouvelles politiques à venir.

Le Premier ministre a déclaré: « Je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé, et je n’ai pas non plus parlé au ministre de l’Intérieur. »

Mais l’ancien président du Parti, Jake Berry, a déclaré qu’elle avait des « questions à répondre ».

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a écrit au Premier ministre, l’exhortant à « montrer de la colonne vertébrale » et à ordonner une enquête « sans délai ».

Et la secrétaire de l’Intérieur fantôme, Yvette Cooper, a déclaré: « En tant que ministre de l’Intérieur, Suella Braverman est chargée de faire respecter la loi, mais ce rapport suggère qu’elle a tenté d’abuser de sa position. »