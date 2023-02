Rishi Sunak organisera un remaniement ministériel limité – La politique britannique en direct

Je pense que depuis 2015 leur politique énergétique est un désastre. Nous n’avons pas vu l’investissement dans l’efficacité énergétique et l’installation que nous aurions dû faire, ou dans les énergies renouvelables. Les deux auraient signifié que les factures des gens seraient encore plus élevées en raison de l’invasion illégale de Poutine, mais seraient inférieures à ce qu’elles sont maintenant. Cet échec de la politique énergétique a été un désastre absolu.

Le département du numérique, de la culture, des médias et des sports, dirigé par Michelle Donelan, devrait conserver la responsabilité du projet de loi sur la sécurité en ligne, même si un nouveau département scientifique et numérique est créé, mon collègue Jessica Elgot rapports.

Introduire un nouvel objectif légal pour atteindre la “souveraineté énergétique” d’ici 2045 au plus tard , garantissant que le Royaume-Uni produit autant d’énergie qu’il en utilise, dans le but d’atteindre l’objectif encore plus tôt. Le nouvel objectif viendra s’ajouter à l’objectif actuel d’émissions nettes nulles pour garantir une approche équilibrée de la réduction des factures et de la protection de l’environnement.

Eh bien, ce sont des questions bien au-dessus de mon niveau de rémunération et ce sont des questions pour le premier ministre, mais je suis vraiment très heureux de faire un travail que j’ai déjà fait et que j’aimais beaucoup, c’est-à-dire le travail de développement international et je suis vais faire de mon mieux, particulièrement aujourd’hui, pour que la Grande-Bretagne mette l’épaule à la roue et que nous sauvions autant de vies que possible.

André Mitchell , le ministre du Développement, a fait le tour des médias ce matin, principalement pour parler de la réponse britannique au tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Interrogé sur le remaniement et s’il voulait être le prochain président du parti, il a déclaré à GB News :

Des sources ont suggéré qu’il pourrait y avoir un nouveau département de l’énergie, avec la fusion des affaires et du commerce et un département séparé des sciences et du numérique, avec des responsabilités retirées du département du numérique, de la culture, des médias et des sports. Cependant, le Guardian comprend que les ministres dont les départements sont touchés ne semblent pas avoir été prévenus.

On pense également que le Premier ministre envisage de remanier Whitehall en divisant le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle en deux ou trois nouveaux départements pour mieux refléter ses priorités.

il y a 53 mois 03.18 HNE Rishi Sunak organisera un remaniement ministériel limité

Bonjour. Lorsque Rishi Sunak est devenu Premier ministre, il a nommé un cabinet mais, étant donné que Liz Truss avait fait la même chose moins de deux mois auparavant, il n’a pas apporté autant de changements qu’il aurait pu le faire autrement, et cela ressemblait à un cabinet conçu dans le intérêts de la direction du parti, et non en fonction de ses propres priorités. Ce matin, il devrait annoncer un remaniement limité, en partie pour combler le poste vacant créé lorsqu’il a limogé Nadhim Zahawi en tant que président du parti, et nous devrions donc nous retrouver avec un cabinet plus à la saveur Sunak.

Le Sun et le Times ont publié l’histoire hier soir. Cela vient du Soleil Harry Cole.

🚨🚨🚨 EXC : Sunak prépare un remaniement demain – nouveau président du parti et même division de BEIS en trois nouveaux emploishttps://t.co/7QeeSHXsAc – Harry Cole (@MrHarryCole) 6 février 2023

Et ceux-ci sont du Times ‘ Steven Swinford.

RUPTURE: Rishi Sunak annoncera demain un mini-remaniement et envisage des changements majeurs dans les départements de Whitehall Il remplace Nadhim Zahawi en tant que président conservateur, mais certains membres du gouvernement pensent que c’est beaucoup plus ambitieux Il envisage de recentrer Whitehall pour refléter ses priorités –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 6 février 2023

Il y a des suggestions que Beis pourrait être démantelé pour refléter les priorités de Sunak Au cours de la campagne à la direction, il s’est engagé à rétablir le ministère de l’énergie Il a également poussé à se concentrer davantage sur la technologie et l’innovation –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 6 février 2023

Le remplaçant de Zahawi n’est toujours pas clair ce soir – le favori est Greg Hands, ministre du Commerce, mais plusieurs ministres ont été évoqués Des changements dans la structure du gouvernement pourraient créer de nouveaux postes ministériels au sein du gouvernement Aussi suggestions qu’il y aura des changements au DCMS –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 6 février 2023

Les annonces sont attendues prochainement.

Voici le programme de la journée.

10h : Richard Sharp, président de la BBC, témoigne devant le comité de la culture des Communes au sujet de ses nominations et des allégations d’un conflit d’intérêts potentiel.

10h30 : Rishi Sunak préside le cabinet.

11h30 : Jeremy Hunt, le chancelier, répond aux questions aux Communes.

15h20 : Les pairs reprennent leur débat à l’étape du rapport du projet de loi d’ordre public.

Je vais essayer de surveiller les commentaires en dessous de la ligne (BTL) mais il est impossible de tous les lire. Si vous avez une question directe, incluez “Andrew” quelque part et je suis plus susceptible de la trouver. J’essaie de répondre aux questions, et si elles sont d’intérêt général, je posterai la question et la réponse au-dessus de la ligne (ATL), bien que je ne puisse pas promettre de le faire pour tout le monde.

Si vous voulez attirer mon attention rapidement, il est probablement préférable d’utiliser Twitter. Je suis dessus @AndrewSparrow.

Vous pouvez également m’envoyer un e-mail à andrew.sparrow@theguardian.com