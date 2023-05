Rishi Sunak ordonne la répression des vapoteurs qui ciblent les enfants – disant qu’il ne veut pas que ses filles soient séduites par les e-cigs

RISHI Sunak a déclaré la guerre aux fabricants de vapotage qui ciblent les enfants, affirmant qu’il ne voulait pas que ses filles soient séduites par eux.

Il a ordonné une répression des vapes alléchantes aux couleurs vives et aux saveurs fruitées.

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne voulait pas que ses filles soient séduites par des vapos destinés aux enfants Crédit : Alamy

Cela vient alors qu’il a ordonné une répression des vapes alléchantes aux couleurs vives et aux saveurs fruitées Crédit : Chris McAndrew

Le Premier ministre, dont les filles ont dix et 12 ans, a déclaré: « J’ai deux jeunes filles et je m’inquiète à ce sujet, et c’est pourquoi nous avons récemment financé une nouvelle équipe de frappe qui va entrer et s’attaquer à tous ces magasins qui devraient ‘ t vendre des vapes aux enfants, ce qui est déjà illégal.

«Nous examinons comment nous pouvons renforcer les règles sur la façon dont ils sont commercialisés, promus, à quoi ils ressemblent.

« Parce qu’il semble qu’ils ciblent les enfants, ce qui est ridicule, n’est-ce pas ?

« Je ne veux pas que mes enfants soient séduits par l’une de ces choses. »

Les statistiques du NHS montrent que 9% des enfants de 11 à 15 ans ont fumé une cigarette électronique en 2021.

Le mois dernier, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures pour freiner la hausse du vapotage des mineurs.

Le ministre de la Santé, Neil O’Brien, a lancé l’équipe de lutte contre les vapes illicites, soutenue par un nouveau financement de 3 millions de livres sterling.

M. Sunak a déclaré aujourd’hui que ses deux filles, âgées de 10 et 12 ans, n’étaient pas exposées à des gros titres négatifs à son sujet.

Il a dit à Alison Hammond et Craig Doyle : « Ils ne lisent pas massivement les nouvelles. Ils sont encore petits, ce qui est bien.

« Et donc ils sont globalement d’accord avec ça et qu’ils m’ont vu faire ces travaux au cours des dernières années.

« Ils sont donc un peu habitués à cela.

« Mais fondamentalement, vous savez, je suis papa et ils se concentrent davantage sur le fait de savoir si je les aide avec tout ce qu’ils veulent que je fasse, que ce soit, vous savez, jouer les meilleurs atouts ou faire n’importe quel Lego ou vous savez, prendre à n’importe quelle classe.