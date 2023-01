Rishi Sunak ordonne au Cabinet d’accélérer la suppression de milliers de lois héritées de l’UE

RISHI Sunak a fait claquer le fouet en ordonnant aujourd’hui à son cabinet d’accélérer la suppression de plus de 4 000 lois européennes héritées d’ici la fin de l’année.

Le projet de loi sur le droit européen retenu par le gouvernement sera de retour à la Chambre des communes demain, avec des députés pour débattre de la “caducité” de toutes les formalités administratives inutiles de Bruxelles.

Rishi a ordonné au Cabinet d’accélérer la suppression des lois de l’UE Crédit : PA

L’ampleur de la tâche a conduit certains départements, dont le commerce, les transports et l’environnement, à demander des prolongations jusqu’en 2028.

Mais les ministres ont été invités à identifier les lois qu’ils souhaitent conserver dans les semaines à venir.

Le reste tombera automatiquement du livre des lois à la fin de cette année.

M. Sunak a déclaré aux ministres qu’un “environnement réglementaire plus léger au Royaume-Uni sera crucial pour accélérer notre reprise économique et stimuler la croissance, l’innovation et la compétitivité dans le cadre des plans visant à construire un avenir meilleur à travers le pays”.

Les règles concernant l’édition de gènes pour aider les agriculteurs à cultiver des cultures plus résistantes et plus productives ont été mises en évidence.

La réduction des réglementations sur les compagnies d’assurance investissant des fonds au Royaume-Uni a également été soulignée.

Mais le Premier ministre a averti qu'”aucun de ces travaux ne visait à édulcorer les normes, telles que notre solide bilan en matière de droits des travailleurs, de maternité ou de protection de l’environnement, ayant relevé les normes nationales ces dernières années pour en faire l’une des plus élevées au monde. ”

Le processus d’identification des formalités administratives bruxelloises inutiles a été lancé pour la première fois par l’ancien ministre Jacob Rees-Mogg – qui a exhorté les lecteurs du Sun à l’aider dans sa mission de signaler les lois entravantes.