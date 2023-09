Rishi Sunak optimiste quant à la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Inde

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak est optimiste quant à sa capacité à conclure un accord commercial entre la Grande-Bretagne et l’Inde, promettant que les deux pays pourront « surmonter » les derniers obstacles des négociations.

S’exprimant après une réunion au sommet du G20 avec le Premier ministre indien Narendra Modi, M. Sunak a suggéré que la ligne d’arrivée des négociations était en vue.

Le Premier ministre britannique a déclaré après un entretien « chaleureux et productif » avec M. Modi qu’il existe « un désir de nos deux côtés de voir un accord commercial réussi ».

« Les opportunités existent pour les deux pays, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir et nous devons y parvenir, comme nous le ferons », a déclaré M. Sunak.

Downing Street a déclaré que les deux hommes étaient convenus que les ministres et les équipes de négociation travailleraient « au rythme » pour parvenir à un accord de libre-échange.

Lors d’une journée chargée pour le Premier ministre à New Delhi, il :

A adopté un ton optimiste quant aux négociations de libre-échange avec l’Inde

Laisse la porte ouverte à une réduction des prestations pour financer une réduction d’impôt

S’est félicité de la capture du suspect terroriste en fuite Daniel Khalife

A soulevé le cas du Britannique détenu Jagtar Singh Johal avec le Premier ministre indien

M. Sunak, surnommé le « gendre de l’Inde » en raison de son épouse Akshata Murty, citoyenne indienne et de son propre héritage indien, cherche à finaliser un accord avec Boris Johnson d’ici octobre de l’année dernière.

Un point de friction dans les négociations a été la volonté de l’Inde de voir tout accord assouplir les contrôles d’immigration pour les Indiens, ce qui a suscité des inquiétudes au sein de l’équipe dirigeante de M. Sunak.

Le porte-parole du Premier ministre a confirmé la semaine dernière que les responsables n’avaient « aucun projet » de modifier les règles d’immigration pour faire aboutir l’accord.

Un autre point de friction concerne les différences quant au niveau d’accès que les constructeurs automobiles britanniques devraient avoir au marché indien de 1,4 milliard d’habitants.

Une différence cruciale entre Londres et New Delhi est également apparue dans leur position sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, où M. Sunak a condamné avec véhémence l’assaut de Vladimir Poutine sur Kiev pendant 19 mois tandis que l’Inde a maintenu des liens ouverts avec le Kremlin depuis que les forces de Moscou ont traversé la frontière ukrainienne. en février 2022.

Avant la réunion, M. Sunak a déclaré aux journalistes qu’un accord avec l’Inde n’était « pas acquis » et qu’il ne fixerait pas de « délais arbitraires » pour finaliser un accord.

Mais avec des rapports suggérant qu’il pourrait retourner en Inde à l’automne, l’objectif du gouvernement indien de ratifier de nouvelles conditions commerciales d’ici la fin de l’année pourrait être atteint.

Mais cet accord constituerait une récompense majeure pour la Grande-Bretagne après le Brexit, en donnant aux entreprises britanniques un accès plus favorable à cet immense marché.

Une porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Sunak et M. Modi « ont réfléchi aux liens étroits et croissants entre le Royaume-Uni et l’Inde, illustrés par le « pont vivant » entre nos peuples ».

« Ils ont convenu qu’il était important de s’appuyer sur le passé et de se concentrer sur l’avenir, en consolidant un partenariat moderne dans les domaines des technologies de défense de pointe, du commerce et de l’innovation », a-t-elle ajouté.

M. Sunak « a réitéré l’ambition du Royaume-Uni de parvenir à un accord commercial historique qui profite aux entreprises et aux travailleurs des deux pays », a-t-elle déclaré.

Également au sommet du G20, M. Sunak a refusé d’exclure la possibilité de réduire les allocations sociales pour financer une hausse des impôts avant les prochaines élections.

Au milieu d’informations selon lesquelles le gouvernement pourrait accorder aux bénéficiaires une augmentation inférieure à l’inflation, il a refusé de « spéculer » sur le contenu du budget du chancelier Jeremy Hunt en novembre.

M. Sunak s’est dit « très heureux » que Khalife ait été arrêté et a salué les efforts déployés par la police et le public pour le retrouver.

Et il a déclaré avoir évoqué le cas du Britannique détenu Jagtar Singh Johal lors de sa rencontre avec l’Indien M. Modi.

S’adressant aux médias, le Premier ministre a déclaré : « Oui, j’ai pu le faire, ainsi qu’une série d’autres questions consulaires dont le Premier ministre Modi et moi avons discuté pendant le temps dont nous disposions.

« Et le ministère des Affaires étrangères continue également à apporter son soutien à la famille de M. Johal et continuera de le faire. »