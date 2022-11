Rishi Sunak offre à la Pologne l’aide du Royaume-Uni après la frappe de missiles russes présumés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak a offert à la Pologne “toute l’assistance nécessaire” pour établir la responsabilité d’une frappe de missile sur son territoire.

M. Sunak, qui assiste au sommet du G20 en Indonésie, s’est entretenu par téléphone avec le président polonais Andrzej Duda peu de temps après que des informations aient révélé que des missiles russes avaient atterri sur le membre de l’OTAN près de sa frontière avec l’Ukraine.

Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni se coordonnait avec les partenaires de l’OTAN et se tenait prêt à soutenir ses alliés alors qu’ils cherchaient à établir les faits derrière l’incident, qui aurait tué au moins deux personnes.

La nouvelle de la frappe de missiles a jeté une ombre sur le rassemblement à Bali de dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que lors d’un appel avec Duda, M. Biden avait offert à la Pologne “le soutien total des États-Unis” dans son enquête.

Le moment de l’incident signifie que les dirigeants des pays de l’OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Turquie, sont tous présents à Bali, ainsi que le Premier ministre du Japon, membre du G7, et les présidents de la Commission européenne et de la Commission européenne. Conseil.

On pense que certains ou tous se réuniront sur l’île de villégiature indonésienne pour discuter des prochaines étapes.

S’exprimant depuis le sommet, M. Sunak a déclaré qu’il s’était entretenu par téléphone avec le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et le secrétaire à la Défense Ben Wallace à la suite de l’incident.

“Nous examinons de toute urgence les informations faisant état d’une frappe de missile en Pologne et soutiendrons nos alliés alors qu’ils établissent ce qui s’est passé”, a déclaré le Premier ministre.

“Nous nous coordonnons également avec nos partenaires internationaux, y compris l’Otan.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le Premier ministre s’était également entretenu par téléphone avec M. Duda.

“Il a réitéré la solidarité du Royaume-Uni avec la Pologne en tant qu’allié proche et a exprimé ses condoléances pour les victimes et leurs familles”, a déclaré le porte-parole.

“Le président Duda a fait le point sur les efforts d’enquête polonais et le Premier ministre a offert toute l’aide nécessaire pour établir d’urgence ce qui s’est passé.

“Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit et de continuer à se coordonner avec nos partenaires internationaux, y compris les alliés de l’OTAN, sur les prochaines étapes.”

M. Sunak a confronté M. Lavrov mardi au sujet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pendant neuf mois.

Face à Lavrov de l’autre côté de la table de conférence du G20, le Premier ministre a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était en mesure d’inverser l’invasion “illégale” et d’arrêter les souffrances en Ukraine d’un coup.

“Un seul homme a le pouvoir de changer tout cela”, a déclaré M. Sunak.

« Il est à noter que Poutine ne s’est pas senti capable de nous rejoindre ici. Peut-être que s’il l’avait fait, nous pourrions commencer à arranger les choses.

“Parce que la plus grande différence que n’importe qui pourrait faire est que la Russie sorte d’Ukraine et mette fin à cette guerre barbare.”

C’était la première fois qu’un Premier ministre britannique se retrouvait face à face avec un représentant du régime de Moscou depuis le début de l’invasion en février, et ce, un jour après que M. Sunak ait qualifié la Russie de Poutine d'”État paria”.

M. Lavrov a été isolé lors du rassemblement annuel des économies les plus influentes du monde, d’autres dirigeants refusant de participer à la traditionnelle photo de famille avec lui.

Il a été forcé de regarder le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresser au sommet par liaison vidéo, disant aux dirigeants mondiaux que pour libérer le territoire de son pays, « nous devrons nous battre encore un peu ».

S’exprimant en présence de Lavrov, M. Sunak a rendu hommage à “l’incroyable courage” du président ukrainien et s’est engagé à continuer à soutenir Kyiv “aussi longtemps qu’il le faudra”.