Rishi Sunak nommé premier Premier ministre de couleur du Royaume-Uni par le roi Charles III

Rishi Sunak a été nommé mardi Premier ministre britannique par le roi Charles III.

Ceci après la démission de l’ancienne PM Liz Truss, qui n’a duré que 49 jours dans le rôle.

Sunak est la première personne de couleur à assumer le rôle de Premier ministre britannique.

Rishi Sunak est devenu mardi le troisième Premier ministre britannique cette année et la première personne de couleur à diriger l’ancienne puissance impériale, jurant de réparer ses finances en difficulté après que Liz Truss n’ait duré que 49 jours.

Sunak devait prendre la parole devant le 10 Downing Street après sa nomination par le roi Charles III, clôturant la dernière tournure extraordinaire de la politique britannique après la disparition de Boris Johnson en juillet.

En quittant Downing Street un peu avant, Truss a souhaité à Sunak “plein succès” et a déclaré qu’elle restait “plus convaincue que jamais” que la Grande-Bretagne devait être “audacieuse” pour relever les défis auxquels elle était confrontée.

Sunak est devenu lundi le nouveau chef des conservateurs au pouvoir après avoir triomphé de la rivale Penny Mordaunt, qui n’a pas réussi à obtenir suffisamment de nominations de la part des députés conservateurs.

C’était devenu un combat à double sens après que Johnson eut dramatiquement interrompu une tentative de retour tard dimanche, n’ayant pas réussi à persuader Sunak de partager le pouvoir. Depuis, il garde un silence assourdissant.

Sunak, un hindou, est le premier Premier ministre anglo-indien et, à 42 ans, le plus jeune dirigeant depuis plus de deux siècles.

Le président américain Joe Biden a qualifié le choix de “révolutionnaire” et a promis de contacter Sunak sous peu.

Sunak a pris le pouvoir lors d’une audience matinale avec Charles – qui a nommé son premier Premier ministre depuis son ascension sur le trône à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

“S’unir ou mourir”

Les médias britanniques favorables aux conservateurs ont salué la nomination de Sunak.

“La force est avec toi, Rishi”, titrait The Sun, en référence à l’amour de Sunak pour les films “Star Wars”. Le Daily Mail l’a qualifié de “nouvelle aube pour la Grande-Bretagne”.

Mais le Guardian, de gauche, a souligné l’avertissement de Sunak aux députés conservateurs selon lequel le parti doit “s’unir ou mourir”.

Truss a quitté ses fonctions en tant que premier ministre le plus court de l’histoire, après qu’un budget calamiteux de réduction des impôts a déclenché des troubles économiques et politiques.

La femme de 47 ans a annoncé sa démission jeudi dernier, admettant qu’elle ne pouvait pas livrer son mandat aux membres conservateurs – qui l’avaient choisie plutôt que Sunak cet été pour remplacer Johnson.

Sunak a maintenant mis en scène un revirement époustouflant de sa fortune politique et s’est engagé à faire de même pour la Grande-Bretagne alors qu’elle fait face à une inflation élevée depuis des décennies, à une flambée des coûts d’emprunt et à une récession imminente.

Il doit également faire face à la tâche ardue d’unir un parti déchiré par des divisions et des luttes intestines.

Iain Duncan Smith, un ancien chef conservateur, a déclaré que les députés comprenaient désormais la “menace existentielle” qui pesait sur les conservateurs et qu’ils devaient s’unir ou accepter d’être “hors du pouvoir pendant longtemps”.

“Décisions difficiles”

Après avoir prononcé le discours du nouveau chef désormais trop familier, Sunak a commencé à nommer son équipe de direction avant de faire face à sa première session de “Questions au Premier ministre” au Parlement mercredi.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt – nommé par Truss il y a à peine 11 jours dans le but de sauver son poste de Premier ministre – pourrait rester en poste après avoir stabilisé les marchés.

Il a approuvé Sunak dimanche, écrivant dans le Telegraph qu’il était un leader “disposé à faire les choix nécessaires à notre prospérité à long terme”.

Après avoir annulé presque toutes les diverses réductions d’impôts de Truss, Hunt a averti que des “décisions difficiles” pèsent sur les dépenses publiques.

Celui qui dirige le Trésor doit dévoiler les plans budgétaires très attendus du gouvernement le 31 octobre.

Sunak doit également décider de nommer ou non à son cabinet des députés de haut rang qui ne le soutiennent pas, comme Mordaunt, dans le but d’unifier son parti fracturé.

L’ancien patron Johnson, qui a été chassé en juillet en partie à cause de la démission de Sunak, est peu susceptible d’obtenir un siège autour de la table.

“Pas de mandat”

Sunak, un riche descendant d’immigrants d’Inde et d’Afrique de l’Est, fait également face à des appels à des élections générales après être devenu le dernier dirigeant à ne pas avoir de mandat direct de l’électorat.

Le sondeur Ipsos a déclaré lundi que 62% des électeurs souhaitaient voter d’ici la fin de l’année.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré :

Il n’a pas de mandat, pas de réponses et pas d’idées.

Ed Davey, chef des libéraux démocrates, a déclaré que les jeunes seraient « inspirés » par la nomination du premier dirigeant anglo-asiatique – mais a également insisté sur le fait qu’il était temps d’organiser des élections générales.

“Étant donné que les conservateurs ont saccagé l’économie … je suppose qu’il n’est pas surprenant qu’ils aient peur du public britannique”, a-t-il déclaré à Times Radio.

La prochaine élection n’est pas prévue avant janvier 2025 au plus tard et les partis d’opposition n’ont aucun moyen d’en forcer une, à moins que des dizaines de députés conservateurs n’acquiescent.

Cela semble peu probable car une vague de sondages montre que le parti travailliste a sa plus grande avance depuis des décennies.