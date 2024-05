Rishi Sunak nomme la date du 4 juillet pour les élections générales britanniques : quelle est la prochaine étape ? | Actualités électorales

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé la tenue d’élections générales anticipées au Royaume-Uni le 4 juillet, bien qu’il ait jusqu’en janvier de l’année prochaine pour en organiser une. Sunak, qui est le chef du Parti conservateur, et les dirigeants d’autres partis politiques ont commencé leur campagne électorale jeudi.

Le Premier ministre de 44 ans a fait cette annonce surprise mercredi sous une pluie battante devant son bureau de Downing Street à Londres.

Alors pourquoi a-t-il annoncé des élections maintenant et que se passera-t-il ensuite ?

Est-ce une annonce surprise ?

Au Royaume-Uni, des élections générales doivent avoir lieu dans les cinq ans suivant la dernière, qui a eu lieu en janvier 2019, lorsque Boris Johnson a mené le Parti conservateur à un nouveau triomphe avec une majorité de 80 sièges à la Chambre des communes. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010, initialement dans le cadre d’un gouvernement de coalition de partage du pouvoir avec les libéraux-démocrates. Après les élections de 2015, les conservateurs sont devenus le seul parti au pouvoir après que les libéraux-démocrates ont perdu 49 de leurs 57 sièges parlementaires.

Alors que beaucoup s’attendaient à ce que les prochaines élections aient lieu à l’automne de cette année, Sunak a surpris les observateurs en les convoquant pour début juillet.

Le Parti conservateur a connu une succession de nouveaux dirigeants au milieu d’une période tumultueuse ces dernières années – en particulier depuis la démission de David Cameron à la suite du référendum controversé sur le Brexit en 2016.

Sunak est Premier ministre depuis moins de deux ans, après le mandat de Liz Truss, qui a duré 45 jours. Truss a démissionné en octobre 2022 à la suite d’un tollé autour du minibudget de sa chancelière annonçant des réductions d’impôts et des emprunts à grande échelle et provoquant une instabilité financière. Truss avait battu Sunak lors d’un vote à la direction suite à la démission de Boris Johnson, qui était devenu une figure profondément polarisante au sein de son parti, en grande partie en raison de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Il avait survécu à un vote de censure en juin 2022 mais avait démissionné en juillet à la suite de démissions massives de son gouvernement.

Dans son annonce cette semaine, Sunak a revendiqué la responsabilité de l’amélioration de l’économie britannique alors que l’inflation britannique est tombée à 2,3 % en avril, marquant son niveau le plus bas depuis juillet 2021.

« Je suis arrivé au pouvoir avant tout pour restaurer la stabilité économique », a déclaré Sunak, faisant référence aux effets durables de la pandémie de COVID-19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Comment se déroulera l’élection ?

Les électeurs éligibles, qui sont des citoyens britanniques ou des citoyens irlandais résidents âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin, dans toutes les régions du Royaume-Uni, voteront pour un membre du parlement (MP) qui représentera leur circonscription à la Chambre des communes, la chambre basse du le Parlement britannique, pour un mandat pouvant aller jusqu’à cinq ans. Il existe au total 650 circonscriptions et près de 50 millions de personnes ont le droit de voter.

Chaque électeur inscrit a droit à une voix. Ils peuvent voter par anticipation par correspondance ou au bureau de vote local de leur circonscription en présentant une pièce d’identité avec photo et en marquant leur choix sur un bulletin de vote le jour de l’élection. Les gens peuvent également demander un vote par procuration, permettant à quelqu’un d’autre de voter en leur nom s’ils voyagent ou ont un problème médical, entre autres circonstances qui les empêchent de voter en personne.

Les bureaux de vote seront ouverts entre 7h00 (06h00 GMT) et 22h00. Les votes commencent à être comptés dès la fermeture des bureaux de vote et les résultats sont généralement disponibles le lendemain matin.

Le parti qui remportera le plus de sièges à la Chambre des communes formera probablement le nouveau gouvernement et le Premier ministre sera le chef de ce parti. Toutefois, le Premier ministre doit encore être officiellement nommé par le monarque, qui l’invitera formellement à former un gouvernement. Le Premier ministre nomme ensuite les ministres des autres départements.

Par convention, au Royaume-Uni, les élections générales ont toujours lieu un jeudi, soit le 4 juillet. Bien qu’il n’y ait aucune obligation légale à ce sujet, toutes les élections générales depuis 1935 tombent un jeudi.

Le Parlement britannique sera-t-il dissous ?

Oui. Mercredi, Sunak a obtenu du roi Charles l’autorisation de dissoudre le Parlement et la dissolution aura lieu le 30 mai.

Tout projet de loi devra soit être adopté avant cela, soit être abandonné. Les projets de loi ne peuvent pas être transférés à la nouvelle Chambre des communes une fois qu’elle se réunira à nouveau après les élections.

Les députés actuels quitteront leur siège et retourneront dans leurs circonscriptions pour mener campagne en tant que candidats parlementaires au cours des six prochaines semaines précédant les élections.

Qu’arrive-t-il au gouvernement à l’approche des élections ?

L’activité du gouvernement est restreinte à partir du moment où une élection générale est annoncée jusqu’à la formation d’un gouvernement nouvellement élu, en vertu de la loi britannique du « purdah », un mot d’origine hindoustani qui signifie « rideau » ou « voile ».

Les fonctionnaires sont tenus par cette loi d’être politiquement impartiaux. Cela signifie que le gouvernement central et local ne peut faire aucune annonce sur de nouvelles initiatives ou plans qui pourraient être considérés comme avantageux pour un parti politique particulier. Purdah n’empêche cependant pas les candidats politiques de solliciter des votes.

Selon les sondages, quels sont les principaux enjeux en jeu ?

Le dernier sondage réalisé par la société de données et d’opinion publique britannique YouGov suggère que l’économie est le problème le plus urgent au Royaume-Uni, avec 49 pour cent des personnes interrogées par ce sujet, interrogées le 20 mai. Elle est suivie de près par la santé avec 44 pour cent, et l’immigration et l’asile à 41 pour cent.

Les résultats de l’indice des enjeux d’avril 2024 d’Ipsos, le groupe mondial de recherche sur les marchés et l’opinion publique, vont dans le même sens, l’économie étant la préoccupation la plus importante, suivie par la santé.

Plus d’un tiers (34 pour cent) des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête menée par Ipsos ont déclaré qu’elles estimaient que l’économie était une question importante et 29 pour cent des personnes interrogées ont mentionné le National Health Service (NHS).

Cependant, l’inquiétude concernant le NHS a chuté de six points de pourcentage depuis mars, selon Ipsos. Quelque 27 pour cent des personnes interrogées ont cité l’inflation comme une source de préoccupation dans l’indice Ipsos, tandis que 24 pour cent ont déclaré que l’immigration était un problème important.

Les taux hypothécaires ont grimpé sous le gouvernement de la prédécesseure de Sunak, Liz Truss dont les réformes financières (dont la plupart ont été abrogées par la suite) ont provoqué une hausse des taux d’intérêtalors que listes d’attente pour le NHS ont considérablement augmenté et les controverses de Sunak projet de loi anti-immigration visant à expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda n’a été adoptée que récemment par le Parlement après avoir fait face à plusieurs contestations judiciaires.

Sunak a-t-il une chance lors des prochaines élections ?

Le parti conservateur « Tory » de Sunak est au pouvoir depuis 14 ans, mais cette élection pourrait changer la donne. Les sondages globaux de Politico suggèrent que le principal parti d’opposition, le Parti travailliste, devance les conservateurs de 21 points de pourcentage au 13 mai. L’écart s’est creusé au cours des deux dernières années, par rapport à seulement 6 points de pourcentage en mai 2022.

En avril, YouGov a déclaré que ses recherches indiquaient que les travaillistes remporteraient 403 sièges et que les conservateurs en remporteraient 155 lors des prochaines élections générales.

Sur cette base, nombreux sont ceux qui prédisent que le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, 61 ans, sera le prochain Premier ministre.

Cependant, le parti travailliste est sous pression et pourrait perdre le soutien de certaines parties de sa base traditionnelle – en particulier les étudiants et les musulmans – en raison de sa position sur la guerre israélienne contre Gaza. Un sondage YouGov commandé par Action For Humanity en avril suggérait que 56 pour cent du grand public britannique – et 71 pour cent de ceux qui ont l’intention de voter pour le Parti travailliste – soutiennent l’arrêt des ventes d’armes à Israël. Le même sondage suggère qu’un nombre encore plus élevé de 59 pour cent pensent qu’Israël viole les droits de l’homme à Gaza.

Les commentaires du chef du Parti travailliste Keir Starmer lors d’une interview télévisée, dans laquelle il semblait approuver la coupure par le gouvernement israélien de l’eau et de l’électricité à Gaza au début de la guerre, ont alarmé de nombreux électeurs travaillistes.

Que pensent les dirigeants politiques de l’annonce électorale de Sunak ?

« Après 14 ans, l’heure est au changement. Arrêtez le chaos, tournez la page, commencez à reconstruire. Votez travailliste », a déclaré Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, dans une vidéo de campagne optimiste publiée jeudi sur sa page X.

Le chef des libéraux démocrates Ed Davey a également posté sur X, saluant l’annonce et affirmant que tous les élus de son parti se battront pour un « accord équitable pour vous et votre communauté ».

Partout au Royaume-Uni, les gens réclament du changement, et cette élection est enfin notre chance d’y parvenir. Chaque vote pour les Libéraux-Démocrates est un vote pour élire un champion local fort qui se battra pour un accord équitable pour vous et votre communauté. Sortons et gagnons ! – Ed Davey (@EdwardJDavey) 22 mai 2024

Sunak a également été critiqué par Nigel Farage, l’ancien chef du parti du Brexit et, avant cela, chef du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP), anti-immigration, qui a dénoncé le lancement des élections législatives par les conservateurs comme étant une « farce ».