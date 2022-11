Rishi Sunak nie que le Brexit soit responsable des difficultés économiques du Royaume-Uni

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak a effectivement nié que le Brexit soit responsable des difficultés économiques du Royaume-Uni, malgré des preuves de plus en plus nombreuses que le retrait de l’UE a entraîné une réduction des échanges avec les partenaires les plus proches de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre a plutôt pointé du doigt la pandémie de Covid et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Tout en admettant que tous les pays ont des facteurs « idiosyncratiques » affectant leur croissance, Sunak n’a pas voulu, lors d’une conférence de presse en Indonésie, admettre que le Brexit avait joué ce rôle en ajoutant aux difficultés économiques du Royaume-Uni.

Lors d’une conférence de presse à la fin du sommet du G20 à Bali, on a demandé à M. Sunak s’il acceptait que le Brexit soit en quelque sorte une cause des difficultés économiques qui l’obligent cette semaine à augmenter les impôts et à réduire les dépenses dans le but de freiner dans une inflation galopante.

Il a répondu: “Les deux tiers de l’économie mondiale – des membres du G20 – connaissent des taux d’inflation supérieurs à 7%. Le FMI pense qu’un tiers de l’économie mondiale est ou sera en récession. C’est le contexte mondial.

« C’est ce qui a dominé les conversations que j’ai eues ici et nous savons pourquoi. C’est l’héritage de Covid et c’est – bien sûr – ce que fait Poutine, qui fait grimper les prix de l’énergie et même les prix des denrées alimentaires.

« C’est le contexte économique mondial et je pense que c’est ce qui domine ce qui se passe dans chaque pays.

“Chaque pays va avoir des choses idiosyncrasiques, mais ce sont les facteurs dominants écrasants qui conduisent au défi économique auquel nous sommes confrontés en ce moment.”