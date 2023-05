Rishi Sunak nie avoir perdu le contrôle des frontières britanniques alors que la migration nette atteint un record absolu

Hier soir, RISHI Sunak a nié avoir perdu le contrôle des frontières britanniques – malgré une migration nette atteignant un record de 606 000.

Les chiffres officiels ont montré que 1,2 million de personnes sont venues au Royaume-Uni en 2022, mais qu’il n’en restait que 557 000.

Rishi Sunak a déclaré à ITV: « Je veux que les chiffres baissent » alors que la migration nette atteint un record de 606 000 Crédit : SIMON DAWSON/No10/UNPIXS

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman était introuvable Crédit : PA

Les experts ont mis en garde contre une pression paralysante sur le logement, le NHS et les écoles – une ville de la taille de Birmingham étant arrivée au cours des deux dernières décennies.

Des députés conservateurs furieux l’ont qualifié de « réveil pour la Grande-Bretagne » et ont exigé que les ministres fassent plus pour ramener les millions de chômeurs dans des emplois plutôt que de compter sur le robinet ouvert de la main-d’œuvre étrangère.

Le Royaume-Uni est maintenant sur la bonne voie pour dépasser la taille de la population de la France pour la première fois d’ici le milieu de cette décennie en raison de l’afflux massif.

Dans un coup porté au n ° 10, l’arriéré d’asile a de nouveau explosé – bien que le Premier ministre ait promis de l’éradiquer d’ici la fin de l’année.

Seul 1% des 40 444 migrants par petits bateaux qui ont demandé l’asile au cours des 12 derniers mois ont été traités, dont 61% ont été autorisés à rester.

Les chiffres sont équivalents à une ville de la taille de Bristol arrivant sur les côtes britanniques en un an.

Mais un Premier ministre impénitent a refusé de donner des objectifs spécifiques pour réduire les chiffres ou de s’excuser pour les années manquantes des promesses du manifeste conservateur de les réduire.

Il a déclaré à This Morning d’ITV: «Je veux que les chiffres baissent. Ces choses ne sont pas faciles à faire.

Il a insisté sur le fait que ce qui importait le plus aux gens, c’était la migration illégale – bien que cela ne représente que 76 000 du total de l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si l’immigration était hors de contrôle, le Premier ministre a répondu: « Eh bien, non, je pense que les chiffres sont tout simplement trop élevés. »

Un migrant non européen sur 12 arrive par les voies des demandeurs d’asile.

La secrétaire à l’Intérieur, Suella Braverman, était introuvable hier – et a envoyé son ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, pour répondre aux questions.

Il a admis que les chiffres ne diminueraient pas beaucoup avant les prochaines élections, déclarant: « Nous prévoyons que la migration nette tombera aux niveaux d’avant la pandémie à moyen terme. »

Il a ajouté: « S’il y a d’autres interventions que nous devons faire, nous le ferons, car nous sommes déterminés à réduire la migration nette et à tenir notre promesse envers le public britannique de le faire. »

Les députés conservateurs ont appelé le Premier ministre à se ressaisir et à honorer ses promesses envers le peuple britannique.

Sir John Hayes a insisté : « Il est temps de faire travailler les Britanniques. Nous devons former nos propres employés, les recruter et les retenir, plutôt que de simplement ouvrir le robinet et faire venir des travailleurs de l’extérieur.

Bob Seeley a admis : « Nous avions promis de réduire les chiffres et nous ne l’avons pas fait. Fin de. »

L’ancien chef conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré: «C’est un signal d’alarme pour la Grande-Bretagne – et cela nous coûte la terre. Il ne s’agit pas seulement de frontières, mais de logement, d’hôpitaux et de prestations.

« L’industrie britannique est accro à la main-d’œuvre bon marché. »

Le député conservateur Louie French a déclaré que les niveaux de migration insoutenables avaient un impact significatif sur le logement dans le sud-est de l’Angleterre.

L’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a accusé les conservateurs d’avoir rompu des promesses vitales pour faire baisser les chiffres – et l’a qualifié d ‘ »abus de confiance total » pour les électeurs.

Les travaillistes ont également frappé, le ministre fantôme de l’Immigration, Stephen Kinnock, déclarant: «Les chiffres doivent baisser.

« Après 13 ans, les conservateurs ont perdu le contrôle de notre immigration. Ils n’ont pas investi dans les talents locaux.

Alp Mehmet de Migration Watch a déclaré : « Le Premier ministre a abandonné tout effort pour réduire l’immigration de ces niveaux stratosphériques. Nous sommes vraiment au bord de la falaise.

La Grande-Bretagne doit construire 250 000 logements supplémentaires juste pour accueillir les migrants arrivés l’année dernière, ont averti les analystes de City.

Investec a déclaré que le manque chronique de logements au Royaume-Uni serait aggravé, ce qui augmenterait la demande et ferait grimper les loyers et les prix des logements.

L’immigration a augmenté la population du Royaume-Uni de près de sept millions au cours des 20 dernières années.

En 2019, la migration nette s’élevait à 226 000, lorsque Boris Johnson a refusé de se réengager dans le vœu de David Cameron de le réduire à des dizaines de milliers.

Les chiffres sont passés à un peu plus d’un demi-million au cours des 12 mois précédant juin 2022, avant de monter en flèche.

En revanche, le solde migratoire français s’élève à seulement 161 000.

Mais les experts disent qu’ils espèrent que les chiffres britanniques atteindront un sommet.

Ils ont déclaré que les personnes venues d’Ukraine et de Hong Kong, ainsi que les voyageurs supplémentaires après la pandémie, avaient en partie augmenté les chiffres.

Entre-temps, il est apparu que près de quatre millions de personnes recevant des allocations de chômage n’avaient aucune obligation de chercher un emploi.

Les conservateurs exigent un remaniement du système de protection sociale pour faire tomber les 5,2 millions de demandeurs en âge de travailler.

Les recherches suggèrent qu’au moins 700 000 personnes bénéficiant de prestations de maladie souhaitent retourner au travail.

Les chiffres montrent que 1,2 million de personnes sont venues au Royaume-Uni en 2022 Crédit : Getty

Un migrant hors UE sur 12 entre par les voies des demandeurs d’asile