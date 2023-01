Rishi Sunak n’est “pas gêné” d’augmenter l’argent pour son propre siège

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a rejeté les affirmations selon lesquelles l’allocation de plus de 2,1 milliards de livres sterling en fonds de nivellement était injustement biaisée en faveur des zones riches – y compris sa propre circonscription du nord du Yorkshire.

Le Premier ministre n’est “absolument pas” gêné que la ville militaire de Catterick Garrison, dans sa riche circonscription de Richmond, ait bénéficié d’un financement de 19 millions de livres sterling, a déclaré Downing Street.

Les députés conservateurs des sièges du «mur rouge» dans le nord de l’Angleterre et les Midlands ont partagé leur frustration face à la dernière annonce de financement, après qu’il est apparu que le sud-est recevrait plus que le nord-est, le Yorkshire et les West Midlands.

Certains députés auraient été « apoplectiques » que les zones aisées du sud figuraient sur la liste, tandis que l’influent maire conservateur des West Midlands, Andy Street, s’en est pris à la dernière ronde de financement – ​​affirmant que cela prouvait que la « culture de l’enchère et du bol de mendicité » du gouvernement est cassé”.

Sur les 80 projets réussis en Angleterre issus du dernier cycle de financement, seule la moitié environ se situerait dans les 100 zones les plus défavorisées du pays. L’analyse a également montré que 52 circonscriptions conservatrices en Angleterre en bénéficient – plus du double de celles représentées par les députés travaillistes.

M. Sunak a nié que le fonds de nivellement soit un exemple de “politique du baril de porc” pour les sièges conservateurs, et a insisté sur le fait que le nord de l’Angleterre avait gagné le plus par habitant. Le Premier ministre a également affirmé que les deux tiers de l’argent total alloué par le fonds de nivellement allaient aux «parties les plus défavorisées de notre pays».

Interrogé sur l’argent pour la ville de garnison dans sa propre circonscription, M. Sunak a déclaré qu’elle abritait «en fait des milliers de militaires en service qui sont souvent loin de leur propre famille au service de notre pays… Je suis ravi que cet investissement les soutienne. ”

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak était gêné, son porte-parole officiel a répondu: «Non, absolument pas. Je ne pense pas que quiconque serait gêné par le fait que nos militaires investissent de l’argent dans les régions où ils vivent… ce serait ridicule.

L’analyse du travail montre que le sud-est (210 millions de livres sterling) a reçu près de deux fois plus que le nord-est (108 millions de livres sterling) et a obtenu plus que le Yorkshire (121 millions de livres sterling) et les West Midlands (155 millions de livres sterling).

La secrétaire de mise à niveau fantôme du Labour, Lisa Nandy, a déclaré que le fonds était “in choas” et était devenu un “concours de style Hunger Games” qui n’offrait qu’un remboursement partiel des ressources retirées des communautés par l’austérité.

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a déclaré qu’il était “tout simplement faux” que la dernière ronde d’argent des contribuables soit principalement remise au sud-est relativement riche.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que Londres et le sud-est constituent ensemble un quart de la population du pays, mais que par habitant « les plus grands gagnants sont ceux du nord-ouest ».

Des inquiétudes concernant le favoritisme ont été suscitées par des images de M. Sunak lors d’une fête à Tunbridge Wells, dans le Kent, se vantant de la façon dont il avait détourné les fonds des “zones urbaines défavorisées” pour “s’assurer que des zones comme celle-ci reçoivent le financement qu’elles méritent”.

Rishi Sunak prend la parole lors d’une session de questions-réponses à Morecambe (PENNSYLVANIE)

Boris Johnson – qui avait lancé un programme de nivellement pour aider les communautés défavorisées en dehors du sud-est «surchauffé» – tient à s’assurer que son successeur poursuive son programme.

Interrogé sur le désir de M. Johnson de s’attaquer à la fracture nord-sud, M. Sunak a insisté sur le fait que la dernière ronde de financement profitait “de manière disproportionnée” aux habitants du nord par habitant. “Et c’est super.”

Partageant sa frustration, M. Street a déclaré craindre que le gouvernement ne considère les “succès passés” dans les West Midlands “comme une raison de rejeter la majorité des offres de la région”, alors qu’il appelait à la dévolution des pouvoirs financiers aux maires et aux autorités régionales.

Henri Murison, directeur du groupe de pression Northern Powerhouse Partnership, a déclaré que l’argent donné au nord était “loin de la transformation économique radicale qui nous avait été promise”.

Les députés conservateurs du mur rouge ont dit L’indépendant il y avait une certaine colère contre certaines parties du nord et des Midlands manquant de financement – ​​mais aussi une résignation que le nivellement visait également les parties défavorisées du sud. “Il y a une vraie frustration”, a déclaré l’un d’eux.

Craig Whittaker, député conservateur de Calder Valley – qui n’a pas reçu d’argent du dernier tour – a déclaré: “Certains seront déçus, mais le nivellement ne concerne pas seulement un fonds.”

Il a dit que sa région avait gagné du fonds des villes du gouvernement et de l’argent pour la régénération des rues principales. “Nous avons investi plus d’un demi-milliard de livres dans la vallée de Calder – tout cela contribuant à la mise à niveau.”

M. Sunak – qui subit également la pression de la droite conservatrice pour réduire les impôts – a également déclaré à un public de questions-réponses à Morecambe qu’ils comprenaient pourquoi il ne pouvait pas réduire les impôts immédiatement parce qu’ils ne sont “pas des idiots”.

« Je suis un conservateur, je veux réduire vos impôts. J’aimerais pouvoir le faire demain, très franchement, mais la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, c’est pour toutes les raisons que vous connaissez. Vous n’êtes pas des idiots », a-t-il dit – soulignant les coûts de Covid et la guerre en Ukraine.

Jurant de «maîtriser» l’inflation, il a ajouté: «Croyez-moi, c’est ce que je vais faire pour vous cette année, c’est ce que nous allons faire pendant que je serai premier ministre et si nous faisons ces choses nous pourrons réduire vos impôts », a-t-il ajouté.

Plus tôt, MM. Sunak et Gove se sont entretenus avec des personnes impliquées dans le projet Eden à Morecambe après l’annonce du financement jeudi. Un passant a crié : « Prête-nous 20 livres pour ma facture de chauffage, Rishi » lors d’un bain de foule sur le site du projet.

Une ventilation régionale du financement de nivellement montre:

– Yorkshire et Humber : 120 619 162 £

– Midlands de l’Ouest : 155 579 834 £

– Pays de Galles : 208 175 566 £

– Sud-Ouest : 186 663 673 £

– Sud-Est : 210 467 526 £

– Ecosse : 177 206 114 £

– Irlande du Nord : 71 072 373 £

– Nord-Ouest : 354 027 146 £

– Nord-Est : 108 548 482 £

– Londres : 151 266 674 £

– Midlands de l’Est : 176 870 348 £

– Est : 165 903 400 £