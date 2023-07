Rishi Sunak ne signale aucune réduction d’impôt avant les prochaines élections au milieu des craintes d’inflation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre Rishi Sunak a laissé entendre que les électeurs ne devraient pas s’attendre à des réductions d’impôts avant les élections générales de l’année prochaine, craignant qu’elles ne stimulent l’inflation.

Ses commentaires sont intervenus alors que les taux hypothécaires atteignaient un sommet jamais vu depuis le paroxysme de la crise financière de 2008.

Mais de nouvelles augmentations seront un coup dur pour les députés conservateurs appelant à des cadeaux préélectoraux, alors que le parti continue de suivre les travaillistes dans les sondages.

Interrogé sur les réductions d’impôts en vue du sommet de l’OTAN à Vilnius, M. Sunak a déclaré: «La priorité numéro un en ce moment est de réduire l’inflation et d’être responsable avec les emprunts du gouvernement. C’est absolument la priorité économique absolue et cela prime sur tout le reste.

Il a ajouté : « Compte tenu de la [economic] Dans le contexte auquel nous sommes confrontés, nous allons nous assurer de faire baisser l’inflation et nous ne ferons rien pour aggraver la situation ou la faire durer plus longtemps.

Cependant, il a réitéré sa position selon laquelle il voulait «réduire les impôts des gens».

Concernant les augmentations de salaire et les emprunts dans le secteur public, il a averti que le gouvernement ne devrait « pas alimenter le feu en empruntant excessivement à un moment où cela ne ferait qu’aggraver la situation ».

M. Sunak a également suggéré que des pertes désastreuses lors de trois élections partielles la semaine prochaine ne le détourneraient pas de ses priorités.

Il a déclaré: « Le message que j’ai entendu haut et fort des gens est: » Concentrez-vous simplement sur les choses qui comptent pour eux et faites une différence pour eux « . »

Il y a eu d’autres mauvaises nouvelles pour le Premier ministre alors que les taux hypothécaires continuaient d’augmenter, dépassant le niveau observé à la suite du désastreux mini-budget de Liz Truss l’automne dernier.

La récente hausse des taux de la Banque d’Angleterre faisant grimper le coût d’emprunt, la moyenne des transactions à taux fixe sur deux ans a atteint 6,66% mardi, selon les chiffres de Moneyfacts.

M. Sunak a fait de la réduction de moitié de l’inflation à 5 % d’ici la fin de l’année l’une de ses cinq priorités au sein du gouvernement. Mais il est resté bien supérieur aux prévisions, à 8,7 %.

M. Sunak devrait annoncer prochainement une décision sur les recommandations concernant les salaires de certains travailleurs du secteur public – des augmentations de 6% ou plus.

S’il a insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait été prise, il a souligné qu’en matière d’augmentations salariales, le gouvernement serait « responsable ».

Les députés conservateurs ont appelé le gouvernement à rejeter les recommandations des organismes de révision des salaires et à donner la priorité aux réductions d’impôts.

L’ancien secrétaire aux affaires, Sir Jacob Rees-Mogg, a déclaré Le soleil du dimanche que les réductions d’impôts pourraient être financées par des réductions dans un « secteur public bien trop pléthorique ».

Pendant ce temps, Sir John Redwood, un autre ancien ministre du Cabinet, a déclaré que les dépenses du secteur public seraient plus inflationnistes que les réductions d’impôts.

Victoria Atkins, la secrétaire financière du Trésor, a déclaré que le gouvernement souhaitait examiner les cadeaux fiscaux « dès que possible », mais a déclaré qu’il devait donner la priorité à la réduction de l’inflation.

Ce week-end, le chancelier Jeremy Hunt a pratiquement exclu toute réduction d’impôt avant les élections, qui sont attendues l’année prochaine.

M. Hunt a déclaré qu’il « n’approuverait pas les réductions d’impôts si elles compliquaient la lutte contre l’inflation ».

Il a dit au Financial Times: « Si nous devions injecter des milliards de livres de demande supplémentaire dans l’économie alors que l’inflation est déjà trop élevée, cela signifierait que la politique budgétaire irait à l’encontre de la politique monétaire. »

Dans un discours prononcé lundi soir, il a ajouté : « En collaboration avec le gouverneur et la Banque d’Angleterre, nous ferons le nécessaire aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la persistance de l’inflation et la ramener à l’objectif de 2 %. Cela signifie prendre des décisions responsables sur les finances publiques, y compris les salaires du secteur public, car plus d’emprunts sont inflationnistes. Cela signifie reconnaître que la réduction de l’inflation met plus d’argent dans les poches des gens que n’importe quelle réduction d’impôt.

Le schisme au sein du parti au sujet des réductions d’impôts a vu un pair conservateur et ancien ministre frapper plus tôt cette semaine ce qu’il a qualifié d' »aile importante et importante » de son propre parti qui était « complètement et totalement folle ».

Lord Vaizey a identifié ce qu’il a qualifié d' »obsession » chez certains députés conservateurs pour la réduction des impôts et les a accusés d’une « interprétation erronée de l’histoire ».

« C’est totalement fou, cette obsession complète d’une aile du Parti conservateur, que vous devriez réduire les impôts », a-t-il déclaré. « C’est une aile importante et de grande taille qui est complètement et complètement folle. »