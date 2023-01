Rishi Sunak “ne savait pas” que Nadhim Zahawi a payé une amende pour régler un différend fiscal

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak ne savait pas la semaine dernière que l’ancien chancelier Nadhim Zahawi avait payé une amende pour régler son différend fiscal, a déclaré Downing Street.

Le président du parti conservateur – qui avait précédemment affirmé que les informations faisant état d’enquêtes du HMRC sur ses impôts étaient une «diffamation» – a admis samedi qu’il avait réglé un différend – qui serait estimé à 4,8 millions de livres sterling, dont une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling.

Faisant référence à ces révélations lundi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que des “faits supplémentaires” avaient été rendus publics au cours du week-end par M. Zahawi.

“Comme vous l’avez entendu ce matin, le Premier ministre pense qu’il est juste de demander à son conseiller indépendant d’établir les faits”, a-t-il ajouté.

M. Sunak a déclaré mercredi aux questions du Premier ministre que M. Zahawi “a déjà abordé cette question dans son intégralité et qu’il n’y a rien de plus que je puisse ajouter”.

Mais pressé de savoir si M. Sunak savait alors que M. Zahawi avait payé une amende au HMRC, le porte-parole a déclaré: “Ce n’est pas ma compréhension.”

M. Sunak a ordonné lundi l’enquête sur M. Zahawi, qui siège toujours au cabinet, affirmant qu’il y avait “clairement des questions auxquelles il faut répondre”.

L’enquête pourrait porter sur les menaces de poursuites judiciaires à l’encontre de ceux qui enquêtent sur ses affaires révélées par The Independent, a indiqué le n° 10.

Mais il ne révélera pas combien M. Zahawi a été obligé de payer le fisc, malgré les informations selon lesquelles il totalisait des millions de livres.

La dirigeante syndicale adjointe du Labour, Angela Rayner, utilisera une question urgente à la Chambre des communes lundi après-midi pour exiger des réponses du gouvernement sur la situation.

Malgré l’enquête, Downing Street a insisté sur le fait que M. Sunak avait toujours “confiance” en M. Zahawi.

Nadhim Zahawi a déclaré lundi qu’il était convaincu qu’il n’avait rien fait de mal (fil de sonorisation)

L’enquête sur M. Zahawi par le conseiller en éthique Sir Laurie Magnus se concentrera sur les déclarations ministérielles mais pourrait s’étendre à la question de savoir si ses arrangements fiscaux étaient appropriés, a déclaré Downing Street.

Le n ° 10 a également suggéré qu’ils pourraient vérifier si M. Zahawi a menti aux médias, a déclaré le responsable: “Le conseiller est en mesure de regarder plus largement s’il le juge nécessaire.”

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si M. Sunak s’attendrait à ce que Sir Laurie examine les menaces juridiques contre ceux qui s’occupent de ses affaires, le porte-parole a déclaré: «Il examine les violations potentielles du code ministériel relatif aux déclarations ministérielles en première instance, mais il a la capacité de examiner d’autres questions s’il pense qu’elles sont pertinentes.

Interrogé sur l’avis du Premier ministre sur l’utilisation de menaces légales dans cette affaire, il a déclaré : « Le Premier ministre pense qu’il est juste que le gouvernement agisse avec intégrité et responsabilité. C’est important pour lui ».

M. Zahawi restera président du parti pendant l’enquête.

Lors d’une visite dans un hôpital du Northamptonshire, le Premier ministre a déclaré aux journalistes: “L’intégrité et la responsabilité sont vraiment importantes pour moi et il est clair que dans ce cas, il y a des questions auxquelles il faut répondre.”

“C’est pourquoi j’ai demandé à notre conseiller indépendant d’aller au fond de tout, d’enquêter pleinement sur l’affaire, d’établir tous les faits et de me conseiller sur le respect par Nadhim Zahawi du code ministériel”, a ajouté M. Sunak.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il ne pouvait pas agiter une baguette magique pour résoudre le différend salarial du NHS (Toby Melville / PA) (fil de sonorisation)

Lorsqu’on lui a demandé si M. Zahawi ne devrait pas se retirer pendant l’enquête, M. Sunak a déclaré: “Comme c’est la pratique de longue date, il continuera à jouer le rôle qu’il joue.”

M. Zahawi s’est félicité de l’enquête et a déclaré “Je suis convaincu d’avoir agi correctement tout au long” après avoir admis le week-end dernier avoir réglé un différend avec le HMRC au sujet d’une erreur “négligente”.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, répondant au fait que M. Zahawi a toujours la confiance de M. Sunak, a déclaré : « Cette tentative pathétique de refiler la responsabilité n’est tout simplement pas suffisante. Nadhim Zahawi était chancelier de l’Échiquier alors qu’il n’avait pas payé ses impôts et négociait à l’époque un règlement avec le HMRC. Vous n’avez pas besoin d’un conseiller en éthique pour vous dire que c’est inacceptable. « Le Premier ministre a pris la décision de nommer Nadhim Zahawi comme ministre du gouvernement et président du Parti conservateur.

Le vote de confiance de M. Sunak envers M. Zahawi est un autre exemple de son leadership faible et de son jugement épouvantable. Il ne peut plus esquiver les questions sur ce qu’il savait et quand, ou pourquoi les avertissements ont été ignorés.

“Il est de sa responsabilité en tant que Premier ministre de s’assurer que les affaires fiscales de son cabinet sont à jour et en ordre, mais il est trop compromis pour faire son travail et ne parvient pas à offrir l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité qu’il a promis. Rishi Sunak doit se ressaisir et renvoyer Nadhim Zahawi de son cabinet immédiatement.