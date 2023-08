Rishi Sunak ne participera pas à l’événement des dirigeants mondiaux de l’ONU, devenant ainsi le premier Premier ministre en une décennie à ne pas assister au sommet

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak va devenir le premier Premier ministre britannique depuis une décennie à ne pas participer à l’Assemblée générale de l’ONU, malgré les appels d’organisations non gouvernementales lui demandant de participer à un événement visant à parvenir au développement durable.

Le vice-Premier ministre Oliver Dowden et le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dirigeront la délégation britannique au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux à New York en septembre, a indiqué Downing Street.

Un porte-parole n°10 a souligné le programme chargé du Premier ministre pour l’automne, notant qu’il rencontrera ses homologues lors du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi les 9 et 10 septembre et de la Cop28 de l’ONU sur le climat à Dubaï en novembre.

Il est inhabituel pour un Premier ministre britannique moderne de rater le soi-disant débat général de haut niveau de l’ONU.

Les prédécesseurs de M. Sunak, dont l’ancienne Première ministre de courte durée Liz Truss, ont pris le temps de se rendre à New York pour prononcer des discours sur la scène internationale.

La dernière absence d’un dirigeant britannique a été celle de David Cameron en 2013.

Plus d’une centaine de dirigeants de l’aide et du développement ont écrit à M. Sunak, l’appelant à se rendre au sommet des objectifs de développement durable (ODD), la pièce maîtresse du rassemblement des Nations Unies de cette année.

Le sommet des ODD se tient tous les quatre ans et marque la moitié du chemin vers l’échéance de 2030 pour réaliser le plan mondial visant à améliorer la planète et la qualité de la vie humaine.

Dans une lettre publiée vendredi, les dirigeants des ONG ont exhorté le Premier ministre à « joindre le geste à la parole et à faire preuve de leadership en transformant ces engagements en actions » et à « reconstruire la réputation du Royaume-Uni en tant que partenaire de confiance des pays à faible revenu et des acteurs mondiaux ».

Stephanie Draper, directrice générale de Bond – le réseau britannique d’organisations internationales de développement, a déclaré que la Grande-Bretagne semblait avoir « reculé par rapport au leadership sur les objectifs convenus à l’échelle mondiale ».

Le Premier ministre fera un écart devant l’Assemblée générale de l’ONU (Fil PA)

« Le prochain sommet des Nations Unies sur les ODD est une opportunité pour le Premier ministre de faire preuve de leadership sur la scène mondiale et de reconstruire la réputation du Royaume-Uni en tant que partenaire de confiance des pays à faible revenu, et cela nécessite d’être présent comme point de départ », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire d’État fantôme travailliste aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’absence de M. Sunak à l’Assemblée générale de l’ONU « marquerait un reflux de la politique étrangère isolationniste des conservateurs ».

L’année dernière, le Premier ministre a fait face à une réaction violente lorsqu’il a indiqué qu’il manquerait la Cop27 en Égypte et a finalement décidé d’y aller après tout.

Un porte-parole du No10 a déclaré : « La délégation britannique à la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sera dirigée par le vice-Premier ministre, accompagné du ministre des Affaires étrangères et d’autres.

« Le Premier ministre devrait s’entretenir avec un certain nombre de dirigeants mondiaux dans les semaines à venir, notamment lors du sommet du G20 à New Delhi et du sommet de la Cop28 aux Émirats arabes unis.

« Lui et d’autres ministres continueront de mettre à profit tous leurs engagements avec leurs homologues internationaux pour faire avancer les priorités du gouvernement, notamment la croissance de l’économie, l’arrêt de l’immigration clandestine et le soutien à l’Ukraine. »